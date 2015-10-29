¿ï»ê ¡®ÇØ¿ÜÀ¯ÅÏ ´ë±â¾÷ À¯Ä¡¡¯ ¿ì¼ö»ç·Ê¿¡

ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ°¡ ¡®¿ï»ê½ÃÀÇ Ã¹ ÇØ¿Ü À¯ÅÏ ´ë±â¾÷ À¯Ä¡¡¯¸¦ ¿ì¼ö »ç·Ê·Î ¼±Á¤Çß´Ù.
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¿ï»ê½Ã´Â 3´ë ÁÖ·Â»ê¾÷ÀÎ Á¶¼±, ÀÚµ¿Â÷, ÈÇÐÀÌ ¸ðµÎ ºÎÁøÇØ »ê¾÷ ±¸Á¶ °³ÆíÀÌ Àý½ÇÇØÁöÀÚ °ü·Ã Á¶·Ê¸¦ ¿ì¼± °³Á¤ÇØ Áö¿ø±â¾÷ÀÇ ¹üÀ§¿Í º¸Á¶±Ý Ç×¸ñÀ» ´ëÆø ´Ã·È´Ù. ¿©±â¿¡ ±â¾÷ ¸ÂÃãÇü »ê¾÷´ÜÁö ¹èÄ¡¿Í ÀÎ¡¤Çã°¡ ±â°£ ´ÜÃà µîÀ» À§ÇÑ °ü°èºÎÃ³ ÇùÀÇ¸¦ ÁøÇàÇÏ¸é¼ ÇØ¿Ü À¯ÅÏÀ» °í¹Î ÁßÀÎ ´ë±â¾÷À» ¼öÂ÷·Ê ¹æ¹®ÇØ ¼³µæÇß°í ³¡³» À¯Ä¡ÇÏ´Â µ¥ ¼º°øÇß´Ù. ½Ã´Â ÃÖ´ë 1¸¸¿©¸íÀÇ Á÷¡¤°£Á¢ °í¿ë À¯¹ß°ú ¿¬°£ 165¾ï¿øÀÇ Áö¹æ¼¼¼ö Áõ´ë È¿°ú°¡ ³ªÅ¸³¯ °ÍÀ¸·Î Ãß»êÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°æ±âµµ´Â ÇÑ¶§ ¡®Á×À½ÀÇ È£¼ö¡¯·Î ºÒ¸®´ø ½ÃÈÈ£¿¡ ÀÎ°ø ¼ÇÎÀå °Ç¼³À» ÃßÁøÇßÁö¸¸ ¼±·Ê°¡ ¾ø¾î ¾î·Á¿òÀ» °Þ¾ú´Ù. ÀÎ°ø ¼ÇÎÀåÀº µµÄì ¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼ Á¤½Ä Á¾¸ñÀ¸·Î ¼ÇÎÀÌ Ã¤ÅÃµÈµ¥´Ù ÇØ¾ç·¹Àú È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ¼µµ Á¶±â °Ç¼³ÀÇ ÇÊ¿ä¼ºÀº ¸Å¿ì ÄÇ´Ù. ÀÌ¿¡ ¹Î°üÇÕµ¿ ÇùÀÇÃ¼¸¦ ±¸¼ºÇØ °ü°èºÎÃ³·ÎºÎÅÍ ¡®Ã¼À°½Ã¼³¹ý¡¯»ó Ã¼À°½Ã¼³¾÷¿¡ ¼ÇÎ½Ã¼³ÀÌ Æ÷ÇÔµÇµµ·Ï À¯¿¬ÇÑ ¹ý·É ÇØ¼®À» ¹Þ¾Æ³Â´Ù. 3³â ÀÌ»ó ¼Ò¿äµÇ´ø ÇàÁ¤ ÀýÂ÷µµ Ã³¸®ÀÇ ´Ü¼øÈ·Î 1³âÀ¸·Î ´ÜÃàÇØ Á¶±â Âø°øÀ» ÀÌ·ï³Â´Ù.
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´ë±¸½Ã´Â Áö³ 1976³â Á¶¼ºµÅ ³ëÈÄÈ°¡ ½É°¢ÇÑ ¼´ë±¸»ê¾÷´ÜÁö¿¡ Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ¸¦ °Ç¸³ÇÏ´Â °èÈ¹À» ¼¼¿ü´Ù. ±×·¯³ª ºÎÁö ¿ëµµ¿¡ ¸ÂÁö ¾Ê¾Æ °Ç¸³ÀÌ ºÒ°¡ÇÏ´Ù´Â °ü°èºÎÃ³ Åëº¸¸¦ ¹Þ°í ³°ü¿¡ ºÎµúÇû´Ù. ÀÌ¿¡ ½Ã´Â ±âÁ¸ Áö¿ø½Ã¼³¿ëÁöÀÇ »ê¾÷½Ã¼³¿ëÁö º¯°æÀ» ÃßÁøÇØ °Ç¸³ ¿ä°ÇÀ» ÃæÁ·½ÃÄ×°í, °ü°èºÎÃ³¿Í ²öÁúÁö°Ô ÇùÀÇÇØ »ê¾÷´ÜÁö°ü¸®±âº»°èÈ¹ ¹× Àç»ý°èÈ¹ º¯°æÀ» µ¿½Ã¿¡ ÃßÁøÇÔÀ¸·Î½á ÇàÁ¤ÀýÂ÷ Ã³¸® ±â°£À» 1³â¿¡¼ 6°³¿ù·Î ´ÜÃàÇß´Ù. ±× °á°ú 1550¾ï¿øÀÇ ¼ø¼ö ¹Î°£ÀÚº»À» À¯Ä¡ÇØ ´ë±¸¡¤°æºÏ ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ¸¦ Áö³ÇØ 1¿ù Âø°øÇß´Ù. ÃÖÃ¢È¯±âÀÚ
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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