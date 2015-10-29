¿ï»ê ¹®È­¿¹¼ú´ÜÃ¼ ¡®¿¹¼ú µðÁöÅÐÈ­ ½Ã´ë¡¯ ¹ß¸ÂÃá´Ù

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.7.23 ¸ñ 21:39
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½ÂÀÎ 2020.07.23  21:38:06
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¿ï»ê¹®È­Àç´ÜÀº 2020 ¾Æ½Ã¾ÆÆÛ½ÃÇÈ¹ÂÁ÷¹ÌÆÃ(¿¡ÀÌÆÊ, APaMM) ·ÎÄÃ¸®Æ¼ ¾ÆÆ¼½ºÆ® ¼±Á¤À» À§ÇØ 27ÀÏºÎÅÍ 8¿ù3ÀÏ±îÁö ½Ã¹Î ´ë»ó ¿Â¶óÀÎ °ø°³ÅõÇ¥¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù. ¿Â¶óÀÎ °ø°³ÅõÇ¥´Â ¿¡ÀÌÆÊ °ø½Ä À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡¼­ ´©±¸³ª Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. °ø¿¬ ¿µ»óÀ» °ü¶÷ ÈÄ, ÀÀ¿øÇÏ´Â ÆÀÀÇ ¿µ»ó¿¡ ¡®ÁÁ¾Æ¿ä¡¯¸¦ Ç¥½ÃÇÏ¸é µÈ´Ù. ½Ã¹ÎµéÀÌ Á÷Á¢ Âü¿©ÇØ ¼±Á¤ÇÑ ¿¡ÀÌÆÊ ·ÎÄÃ¸®Æ¼ ¾ÆÆ¼½ºÆ®´Â ¿À´Â 9¿ù25~27ÀÏ ¿ï»ê¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü°ú ÅÂÈ­·ç¿¡¼­ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÃÖ±Ùµé¾î »çÀü ³ìÈ­ ÈÄ ¿Â¶óÀÎ ¼ÛÃâ¹æ½Ä ¹®È­ÄÜÅÙÃ÷°¡ ±ÞÁõÇß°í, ½Ç½Ã°£ »ýÁß°è±îÁö È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.

24ÀÏºÎÅÍ ÅÂÈ­°­±¹°¡Á¤¿ø¿¡¼­´Â ¿ï»ê¿¹ÃÑ°ú 10°³ ´ÜÀ§ÁöÈ¸°¡ ÇÔ²² ¸¶·ÃÇÏ´Â ¿¹·çÇÏ Çà»ç°¡ ÁøÇàµÈ´Ù. ÇØ´ç Çà»ç´Â ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ Çà»ç·Î À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ ½Ç½Ã°£À¸·Î ÇöÀå ¸ð½ÀÀÌ »ýÁß°èµÉ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

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¹Ý¸é µðÁöÅÐÈ­¿¡ ¹ÌÃ³ ´ëÀÀÇÏÁö ¸øÇÑ ¿¹¼úÀÎµéÀÇ À§ÇÑ ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ ¸¶·ÃÀÌ ½Ã±ÞÇÏ´Ù´Â ÁöÀûµµ ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡ ¿ï»ê¿¹ÃÑÀº ¿ÃÇØ ÇØ¿Ü°ø¿¬ ¿¹»ê 5000¸¸¿øÀ» ÄÚ·Î³ª »óÈ²¿¡ ´ëºñÇÏ´Â ¿¹¼úÀÎµéÀÇ ¼¼¹Ì³ª¿Í ±³À°¿¡ »ç¿ëÇÒ °ÍÀ» ¿ï»ê½Ã¿¡ ¿äÃ»ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

¾Æ¿ï·¯ ÇÑ±¹¿¹¼úÀÎº¹ÁöÀç´ÜÀº ¿À´Â 28ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ¡®ÄÚ·Î³ª ÀÌÈÄ, ¿¹¼úÀÎÀÇ º¹Áö¿Í »çÈ¸º¸Àå¡¯À» ÁÖÁ¦·Î ¿¹¼úÆ÷·³À» ÁøÇàÇÑ´Ù. ÇÑ±¹¿¹¼úÀÎº¹ÁöÀç´Ü À¯Æ©ºê Ã¤³Î°ú ¹®Ã¼ºÎ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ »ýÁß°èµÈ´Ù. ÀÌ¹ø Æ÷·³Àº ÄÚ·Î³ª·Î ÀÎÇØ ¾ß±âµÈ ´Ù¾çÇÑ ¿¹¼úÇöÀåÀÇ °í¹Î°ú ¹®Á¦ÀÇ½ÄÀ» °ø·ÐÈ­ÇÏ°í ÇÔ²² ´ëÀÀ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù. ¼®ÇöÁÖ±âÀÚ

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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