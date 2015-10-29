¿ï»ê ¹®È­¿¹¼ú´ÜÃ¼ ¡®¿¹¼ú µðÁöÅÐÈ­ ½Ã´ë¡¯ ¹ß¸ÂÃá´Ù

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ÄÚ·Î³ª È®»êÀÌ Àå±âÈ ±¹¸é¿¡ Á¢¾îµéÀÚ, Áö¿ª ¹®È¿¹¼ú°èµµ Æ÷½ºÆ® ÄÚ·Î³ª¿¡ ´ëºñÇÑ ÀÚ»ý·Â °®±â¿¡ ºÐÁÖÇÑ ¸ð½ÀÀÌ´Ù. ¿¹¼úÀÎ ½º½º·Î°¡ »õ·Î¿î ½Ã´ë¿¡ ´ëºñÇÏ´Â ½Å±Ô ÄÜÅÙÃ÷¸¦ °³¹ßÇÏ±âµµ ÇÏ°í, Áö¿ª ÃàÁ¦°¡ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ÀüÇâµÇ±âµµ Çß´Ù. ±×¸®°í ¹®È¿¹¼ú´ÜÃ¼¡¤±â°ü µîÀº ¿¹¼úÀÇ µðÁöÅÐÈ ½Ã´ë¿¡ ¹ß¸ÂÃá Àü¹®¿¹¼úÀÎ À°¼º¿¡ °í½ÉÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ï»ê¿¡¼ È°µ¿ÇÏ´Â ½Ã³¶¼Û°¡ÀÌÀÚ ¿¬±ØÀÎÀÎ ±¸°æ¿µ¾¾´Â ÃÖ±Ù À±µ¿ÁÖ ½ÃÀÎÀÇ ½Ã¸¦ ÇÔ²² ³¶µ¶ÇÏ´Â ¡®100 ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯¸¦ ±âÈ¹ÇØ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù. 7¿ù21ÀÏºÎÅÍ 10¿ù28ÀÏ±îÁö 100ÀÏµ¿¾È 100ÆíÀÇ À±µ¿ÁÖ ½Ã¸¦ ÇÔ²² ÀÐ°í ÇÊ»çÇÏ´Â ¸ðÀÓÀÌ´Ù. ÀÌ ¸ðÀÓÀº ¸ÅÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¿µ»óÈ¸ÀÇ ¾Û ÁÜ(ZOOM)À» ÅëÇØ ÀÌ·ïÁø´Ù. ±¸¾¾´Â ¡°¸ÅÀÏ ¾ÆÄ§ ½Ã¸¦ ¸Å°³·Î ÀÚ½ÅÀÇ °¨Á¤°ú ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã°£ÀÌ´Ù. ¸ÅÀÏ Á¤ÇØÁø ½Ã°£¿¡ °¢ÀÚÀÇ Áý¿¡¼ ¿Â¶óÀÎÀ» ÅëÇØ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ºñ´ë¸é ¸ðÀÓÀÎ ¸¸Å ¿ï»ê¿Ü Å¸Áö¿ª Âü¿©ÀÚµµ ÇÔ²² ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Áö¿ª ¾ÆÆ¼½ºÆ® ¼±Á¤À» À§ÇÑ ¿Â¶óÀÎ °ø°³ ÅõÇ¥µµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
¿ï»ê¹®ÈÀç´ÜÀº 2020 ¾Æ½Ã¾ÆÆÛ½ÃÇÈ¹ÂÁ÷¹ÌÆÃ(¿¡ÀÌÆÊ, APaMM) ·ÎÄÃ¸®Æ¼ ¾ÆÆ¼½ºÆ® ¼±Á¤À» À§ÇØ 27ÀÏºÎÅÍ 8¿ù3ÀÏ±îÁö ½Ã¹Î ´ë»ó ¿Â¶óÀÎ °ø°³ÅõÇ¥¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù. ¿Â¶óÀÎ °ø°³ÅõÇ¥´Â ¿¡ÀÌÆÊ °ø½Ä À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡¼ ´©±¸³ª Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. °ø¿¬ ¿µ»óÀ» °ü¶÷ ÈÄ, ÀÀ¿øÇÏ´Â ÆÀÀÇ ¿µ»ó¿¡ ¡®ÁÁ¾Æ¿ä¡¯¸¦ Ç¥½ÃÇÏ¸é µÈ´Ù. ½Ã¹ÎµéÀÌ Á÷Á¢ Âü¿©ÇØ ¼±Á¤ÇÑ ¿¡ÀÌÆÊ ·ÎÄÃ¸®Æ¼ ¾ÆÆ¼½ºÆ®´Â ¿À´Â 9¿ù25~27ÀÏ ¿ï»ê¹®È¿¹¼úÈ¸°ü°ú ÅÂÈ·ç¿¡¼ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ùµé¾î »çÀü ³ìÈ ÈÄ ¿Â¶óÀÎ ¼ÛÃâ¹æ½Ä ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷°¡ ±ÞÁõÇß°í, ½Ç½Ã°£ »ýÁß°è±îÁö È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.
24ÀÏºÎÅÍ ÅÂÈ°±¹°¡Á¤¿ø¿¡¼´Â ¿ï»ê¿¹ÃÑ°ú 10°³ ´ÜÀ§ÁöÈ¸°¡ ÇÔ²² ¸¶·ÃÇÏ´Â ¿¹·çÇÏ Çà»ç°¡ ÁøÇàµÈ´Ù. ÇØ´ç Çà»ç´Â ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ Çà»ç·Î À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ ½Ç½Ã°£À¸·Î ÇöÀå ¸ð½ÀÀÌ »ýÁß°èµÉ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¾Õ¼ Áö³´Þ ¿ï»ê¹Î¿¹ÃÑÀº ¡®µµ±úºñ³Àå¡¯À» ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÃàÁ¦·Î ÁøÇàÇØ È£ÀÀÀ» ¾ò¾ú´Ù. ºñ·Ï ¿Â¶óÀÎ ±¸µ¶ÀÚ ¼ö°¡ ±â´ëÄ¡¿¡ ¹ÌÄ¡Áö´Â ¸øÇßÀ¸³ª 20¿© °ÇÀÇ °ø¿¬Àü½Ã°¡ ¿¬ÀÌ¾î °øÀ¯µÆ°í, »çÀüÈ«º¸¹æ¼Û¿¡¼´Â 1¸¸5000È¸ÀÇ Á¶È¸¼ö¸¦ ¿Ã¸®¸ç ¶Ç´Ù¸¥ ÆÒµ¥¹Í »óÈ²À» ´ëºñÇØ ½ÇÇèÀû ½Ãµµ¸¦ ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀÇÀÇ°¡ ÀÖ´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
¹Ý¸é µðÁöÅÐÈ¿¡ ¹ÌÃ³ ´ëÀÀÇÏÁö ¸øÇÑ ¿¹¼úÀÎµéÀÇ À§ÇÑ ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ ¸¶·ÃÀÌ ½Ã±ÞÇÏ´Ù´Â ÁöÀûµµ ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ ¿ï»ê¿¹ÃÑÀº ¿ÃÇØ ÇØ¿Ü°ø¿¬ ¿¹»ê 5000¸¸¿øÀ» ÄÚ·Î³ª »óÈ²¿¡ ´ëºñÇÏ´Â ¿¹¼úÀÎµéÀÇ ¼¼¹Ì³ª¿Í ±³À°¿¡ »ç¿ëÇÒ °ÍÀ» ¿ï»ê½Ã¿¡ ¿äÃ»ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ÇÑ±¹¿¹¼úÀÎº¹ÁöÀç´ÜÀº ¿À´Â 28ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ¡®ÄÚ·Î³ª ÀÌÈÄ, ¿¹¼úÀÎÀÇ º¹Áö¿Í »çÈ¸º¸Àå¡¯À» ÁÖÁ¦·Î ¿¹¼úÆ÷·³À» ÁøÇàÇÑ´Ù. ÇÑ±¹¿¹¼úÀÎº¹ÁöÀç´Ü À¯Æ©ºê Ã¤³Î°ú ¹®Ã¼ºÎ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ »ýÁß°èµÈ´Ù. ÀÌ¹ø Æ÷·³Àº ÄÚ·Î³ª·Î ÀÎÇØ ¾ß±âµÈ ´Ù¾çÇÑ ¿¹¼úÇöÀåÀÇ °í¹Î°ú ¹®Á¦ÀÇ½ÄÀ» °ø·ÐÈÇÏ°í ÇÔ²² ´ëÀÀ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù. ¼®ÇöÁÖ±âÀÚ
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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