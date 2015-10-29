5ÀÎÁ¶ ½ÅÀÎ±×·ì '¸¶Ä« ¸¶Ä«', SBS MTV '´õ ¼î' Ã¹ °ø½Ä µ¥ºß ¹«´ë ¼±º¸ÀÎ´Ù

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K-POP ´ëÇ¥ °É±×·ìÀ» ²Þ²Ù´Â Ã»·® ¿¡³ÊÁöÀÇ ´çÂù 5ÀÎÁ¶ ½ÅÀÎ±×·ì '¸¶Ä« ¸¶Ä« (MakaMaka)'°¡ ¿À´Â 8¿ù 4ÀÏ SBS MTV '´õ ¼î'¿¡¼ Ã¹ °ø½Ä µ¥ºß ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
'¸¶Ä« ¸¶Ä« (MakaMaka)'´Â Ä£ÇÑ Ä£±¸¶ó´Â ¶æÀ¸·Î 'Èñ¼ö, µð¾Æ, Ã¤¿ø, ´Ù½½, Àººñ'·Î ÀÌ·ç¾îÁø ÀÚ½Å¸¸ÀÇ »ö±ò ÀÖ´Â À½¾Ç°ú Æ÷ÆÛ¸Õ½º·Î ÆÒµé°ú ¸¸³ª±â À§ÇØ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü Å¸ÀÌÆ²°î '¹ö´× ÆÄ¿ö Burning Power'´Â '½´ÆÛÁÖ´Ï¾î, K.R.Y, ·¯ºí¸®Áî'µî ´Ù¼öÀÇ È÷Æ®°îÀ» º¸À¯ÇÑ ÇÁ·Îµà¼ÆÀ '4¹ø Å¸ÀÚ'ÀÇ °ø·ÂÀÌ ´ã±ä °îÀÌ´Ù.
½Å°îÀº ÇÁ·Îµà¼ '4¹ø Å¸ÀÚ'°¡ '¸¶Ä« ¸¶Ä« (MakaMaka)'¸¸À» À§ÇÑ Ã»·®ÇÏ°í ¹àÀº ¿¡³ÊÁö·Î ²Ë Ã¤¿î °îÀ¸·Î, ¹«´õ¿î ¿©¸§À» ½Ã¿øÇÏ°Ô Àû¼ÅÁÙ ¸á·Îµð¸¦ ¼±»çÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ ¼Ò¼Ó»ç Ãø¿¡¼´Â "À¯¸í ¾ÆÆ®µð·ºÅÍ, ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ºÆ®, ¾È¹«ÆÀ µî °¢ ºÐ¾ßÀÇ Àü¹®°¡µéÀÌ ´ë°Å Âü¿©ÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿´´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
“¸¶Ä« ¸¶Ä« (MakaMaka)"ÀÇ Ã¹ ¹øÂ° µ¥ºß ¾Ù¹ü ”Burning Power"´Â »ó»óÇÏ´Â ´ë·Î ÀÌ·ç¾îÁö±æ ¹Ù¶ó´Â ´Ù¼¸ Ä£±¸µéÀÇ ¸¶À½À» Ç¥ÇöÇÏ´Â °îÀÌ´Ù.
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ÇÑÆí ½Å°î '¹ö´× ÆÄ¿ö'ÀÇ Ã¹ °ø½Ä ¹«´ë´Â À½¿ø ¹ß¸ÅÀÏÀÎ ¿À´Â 8¿ù 4ÀÏ È¿äÀÏ '´õ ¼î' »ý¹æ¼Û¿¡¼ ´ëÁßµé¿¡°Ô ÆîÃÄÁø´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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