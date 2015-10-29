°¡¼ö 'ÇÃ¸®Áö', ½Ì±Û¾Ù¹ü 'One Drop Can Make A Rainblow' À½¿ø ¹ß¸Å

|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø: ¿¡ÀÌÅõÁö»ç¿îµå
¸ñ¼Ò¸® ±øÆÐ °¡¼ö 'ÇÃ¸®Áö'°¡ »õ·Î¿î ´À³¦ÀÇ ½Ì±Û¾Ù¹ü 'One Drop Can Make A Rainbow'¸¦ 5ÀÏ ¹ß¸Å Çß´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº '¿ì¸®°¡ ²Þ²Ù´Â ¸ðµç ÀÏÀÌ ¾î·Æ°í Èûµé¾îµµ ¾ðÁ¨°¡ ºûÀ» º¼¼ö ÀÖ´Ù'¶ó´Â Èñ¸ÁÀûÀÎ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ãÀº °îÀ¸·Î °î Á¦¸ñ°ú °¡»ç¸¦ ´À³¢¸ç µé¾îÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù°í 'ÇÃ¸®Áö'´Â ÀüÇØ ¿Ô´Ù.
ÀÌ¹ø 'ÇÃ¸®Áö'ÀÇ ½Ì±Û¾Ù¹üÀº R&B ¾ÆÆ¼½ºÆ® 'Yonko(¿æÄÚ)'°¡ Âü¿©ÇÏ¿´´Ù. 'Yonko(¿æÄÚ)'´Â 'ÇÃ¸®Áö'ÀÇ ½Ì±Û¾Ù¹ü 'You'¿¡µµ ÇÇÃÄ¸µÀ¸·Î Âü¿©ÇÑ ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î º»ÀÎ¸¸ÀÇ °³¼ºÀÖ´Â ¸ñ¼Ò¸®¿Í À½¾Ç ±×¸®°í Æ¯À¯ÀÇ ÄÉ¸¯ÅÍ ÀÖ´Â ¿Ü¸ð·Î ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ È°µ¿ÀÌ ´õ¿í ±â´ë´ë´Â ¾ÆÆ¼½ºÆ® ÀÌ´Ù.
5ÀÏ ¹ß¸ÅµÈ 'One Drop Can Make A Rainbow' ´Â ÇÃ¸®ÁöÀÇ ¸Å·Â°ú 'Yonko(¿æÄÚ)' º»ÀÎÀÇ ¸Å·ÂÀ» Àß ³ªÅ¸³½ °îÀ¸·Î ¾ðÁ¦ ¾îµð¼µç ÆíÇÏ°Ô µéÀ» ¼ö ÀÖ´Â °îÀ¸·Î Åº»ý ÇßÀ¸¸ç, ±âºÐÁÁÀº ¿¡³ÊÁö¸¦ °¡Áø À¯Æ©¹ö 'ÇÖ¹Ù¸® - HOTBARI' °¡ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À °¨µ¶À¸·Î Âü¿© ÇÏ¸ç ´õ¿í °³¼ºÀÌ ´ã±ä ¾Ù¹üÀÌ ¿Ï¼ºµÇ¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº ½Ì±Û¾Ù¹ü ÀÌÁö¸¸ ¾Ù¹ü Ä¿¹ö, À½¾Ç, »çÁø, ¹ÂÁ÷ºñµð¿À, ¶óÀÌºêÅ¬¸³ µî ´Ù¾çÇÑ ÄÁÅÙÃ÷°¡ Á¦ÀÛµÇ¾î ÇÏ³ªÇÏ³ª Ã£¾Æº¸´Â Àç¹Ì¸¦ Ã£À» ¼ö ÀÖ´Â ¾Ù¹üÀÌ´Ï ¸¹Àº °ü½É°ú ÇÔ²² ¾ÕÀ¸·Î È°µ¿¿¡ Áö¼ÓÀûÀÎ °ü½ÉÀ» °¡Á®ÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù°í 'ÇÃ¸®Áö'´Â ÀüÇØ¿Ô´Ù.
ÇÑÆí ½Ì±Û¾Ù¹ü 'One Drop Can Make A Rainblow' ´Â °¢ À½¿ø»çÀÌÆ®À» ÅëÇØ ¹ßÇ¥µÇ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >