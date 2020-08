°¡¼ö 'ÇÃ¸®Áö', ½Ì±Û¾Ù¹ü 'One Drop Can Make A Rainblow' À½¿ø ¹ß¸Å

연예/시사기획사보도자료 가수 '플리지', 싱글앨범 'One Drop Can Make A Rainblow' 음원 발매 승인 2020.08.06 ▲ 사진제공: 에이투지사운드 목소리 깡패 가수 '플리지'가 새로운 느낌의 싱글앨범 'One Drop Can Make A Rainbow'를 5일 발매 했다. 이번 앨범은 '우리가 꿈꾸는 모든 일이 어렵고 힘들어도 언젠가 빛을 볼수 있다'라는 희망적인 메시지를 담은 곡으로 곡 제목과 가사를 느끼며 들어주길 바란다고 '플리지'는 전해 왔다. 이번 '플리지'의 싱글앨범은 R&B 아티스트 'Yonko(욘코)'가 참여하였다. 'Yonko(욘코)'는 '플리지'의 싱글앨범 'You'에도 피쳐링으로 참여한 아티스트로 본인만의 개성있는 목소리와 음악 그리고 특유의 케릭터 있는 외모로 앞으로의 활동이 더욱 기대대는 아티스트 이다. 5일 발매된 'One Drop Can Make A Rainbow' 는 플리지의 매력과 'Yonko(욘코)' 본인의 매력을 잘 나타낸 곡으로 언제 어디서든 편하게 들을 수 있는 곡으로 탄생 했으며, 기분좋은 에너지를 가진 유튜버 '핫바리 - HOTBARI' 가 뮤직비디오 감독으로 참여 하며 더욱 개성이 담긴 앨범이 완성되었다. 이번 앨범은 싱글앨범 이지만 앨범 커버, 음악, 사진, 뮤직비디오, 라이브클립 등 다양한 컨텐츠가 제작되어 하나하나 찾아보는 재미를 찾을 수 있는 앨범이니 많은 관심과 함께 앞으로 활동에 지속적인 관심을 가져주길 바란다고 '플리지'는 전해왔다. 한편 싱글앨범 'One Drop Can Make A Rainblow' 는 각 음원사이트을 통해 발표되었다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)