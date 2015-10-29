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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.8.6 ¸ñ 22:35
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½ÂÀÎ 2020.08.06  21:00:49
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ºÎ¸ð´Ô°ú ÇÔ²² Ã£Àº ÀÌÃ¤¿Ï(13¡¤ºÏ±¸)±ºÀº ¡°³¬½Ã¸¦ Ã³À½ ÇØºÃ´Âµ¥ º¹¾î¸¦ 4¸¶¸®³ª Àâ¾Ò´Ù¡±¸é¼­ ¡°Ã¥À¸·Î¸¸ º¸´ø º¹¾î¸¦ Á÷Á¢ Àâ°í ¸¸Á®º» °Ç Ã³À½ÀÌ¶ó »õ·Ó°í Àç¹ÌÀÖ´Â Ã¼ÇèÀÌ¾ú´Ù. ´ÙÀ½¿¡ ¶Ç ¿À°í ½Í´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

¼ö»ê»ý¹°Ã¼Çè ÇÁ·Î±×·¥ÀåÀº ¼ö¿ÂÀÌ ³»·Á°¡¸é¼­ ¾ÆÀÌµé°ú ºÎ¸ðµéÀÌ ¹°¿¡ µé¾î°¡±æ ÁÖÀúÇßÁö¸¸ Àá±ñÀÌ¾ú´Ù. ÀÏºÎ Âü°¡°´ÀÌ ¸ÕÀú ¹°¿¡ µé¾î°¡ ¹®¾î¸¦ Àâ¾Æ ¿Ã¸®ÀÚ ÀÌÀ¹°í ÇÏ³ª µÑ ¹°¿¡ ¸öÀ» ´ã°¡ ¼ö»ê»ý¹° Àâ±â¿¡ ¿­½ÉÀÌ¾ú´Ù.

¾î¸¥ ¼Õ¹Ù´Úº¸´Ù Å« ¹°°í±â¸¦ 2¸¶¸®³ª ÀâÀº ¹ÚÀ¯Áø(¿©¡¤41)¾¾´Â ¡°³¯¾¾ ¶§¹®¿¡ ¹°ÀÌ Â÷°¡¿ö¼­ Èûµé±âµµ ÇßÁö¸¸ ¹°°í±â¸¦ ¼ÕÀ¸·Î Àâ°í ³ª´Ï ½ÅÀÌ ³­´Ù¡±¸é¼­ ¡°ÀâÀº ¹°°í±â Áß¿¡ 1¸¶¸®´Â °¡Á®°¥ ¼ö ÀÖ´Ù°í ÇÏ´Ï ´õ ÁÁ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

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½½µµ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ¿¹¾àÇÏ¸é µÇ¸ç, ¾ÆÄí¾Æ ½´Áî ¹× ¹°¾È°æ µîÀº ¹Ýµå½Ã Âø¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19)À¸·Î ÀÎÇØ ½º³ëÅ¬¸µ Àåºñ ¹× ¸ðÀÚ µî °³ÀÎ¿ëÇ°Àº »çÀü¿¡ ÁØºñÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

Á¤Ãµ¼® µ¿±¸Ã»ÀåÀº ¡°½½µµ ¼ö»ê»ý¹°Ã¼ÇèÀåÀº ¿ì¸® µ¿±¸°¡ ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Â Ã¼ÇèÇü ¹Ù´ÙÀÚ¿ø °ü±¤È­ »ç¾÷ÀÇ Ã¹ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë¸®´Â »ç¾÷ÀÌÀÚ, µ¿½Ã¿¡ Áö¿ª ÁÖ¹Î°ú ¾î¾÷ÀÎµéÀÇ ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀ» À§ÇÑ »ç¾÷ÀÌ´Ù¡±¸é¼­ ¡°µ¿±¸¸¦ Ã£´Â °ü±¤°´µé¿¡°Ô ´Ù¾çÇÑ Áñ±æ°Å¸®¸¦ Á¦°øÇÏ°í, ¹æ¹®°´ÀÌ ´Ã¸é Áö¿ª°æÁ¦¿¡µµ µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

±èÇöÁÖ±âÀÚ khj11@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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