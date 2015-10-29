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|¡ã 6ÀÏ °³ÀåÇÑ ¿ï»ê µ¿±¸ ¼ö»ê»ý¹°Ã¼ÇèÀåÀÎ ¡®½½µµÇÇ¾Æ¡¯¸¦ Ã£Àº ½Ã¹ÎµéÀÌ »õ¿ì¿Í ¸Û°Ô µîÀ» ÀâÀ¸¸ç Áñ°Å¿î ½Ã°£À» º¸³»°í ÀÖ´Ù. ½½µµÇÇ¾Æ´Â ½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª ¿µÇâÀ¸·Î »çÀü¿¹¾àÁ¦·Î ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Ù.
±èµ¿¼ö±âÀÚ dskim@ksilbo.co.kr
¡°³¯ÀÌ Èå·Á ¾Æ½±Áö¸¸ ±×·¡µµ ½Å¼±ÇÏ°í Àç¹ÌÀÖ¾î¿ä. ³¯ ÁÁÀ» ¶§ ¶Ç ¿À°í ½Í¾î¿ä¡±
°³Àå±îÁö ¸»µµ ¸¹°í Å»µµ ¸¹¾Ò´ø ¿ï»ê µ¿±¸ ½½µµ ¼ö»ê»ý¹°Ã¼ÇèÀå(ÀÌÇÏ ½½µµÇÇ¾Æ)ÀÌ °³Àå Ã¹ ³¯ Ã¼Çè°´µé·ÎºÎÅÍ È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
6ÀÏ ¹æ¹®ÇÑ ½½µµÇÇ¾Æ. Èå¸° ³¯¾¾¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í »ï»ï¿À¿À ½½µµÇÇ¾Æ¸¦ Ã£Àº °¡Á·µé·Î ½½µµ´Â °£¸¸¿¡ ¶°µé½âÇß´Ù. ÀÌ³¯ ¿¹¸ÅÀ²Àº 100%¿¡ °¡±õ°í, Âü°¡°´Àº 210¸í ÀÌ»óÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù. µ¿±¸ ÁÖ¹ÎÀº ¹°·Ð Áß¡¤³²¡¤ºÏ±¸¿¡¼ Âü°¡°´µéÀÌ ¸ô·Áµé¾ú´Ù.
½½µµÇÇ¾ÆÀÇ Ã¼Çè ÇÁ·Î±×·¥Àº ¼ö»ê»ý¹°Ã¼Çè°ú ³¬½ÃÃ¼Çè 2°¡Áö´Ù. ¼ö»ê»ý¹°Ã¼ÇèÀº ÇØÁ¶·ù¿Í ¾îÆÐ·ù µîÀ» Á÷Á¢ °üÂûÇÏ°í Ã¤ÁýÀÌ °¡´ÉÇÏ°í, ³¬½ÃÃ¼ÇèÀº ºÎ±³ À§¿¡¼ ´ë³ª¹« ³¬½Ë´ë·Î Á÷Á¢ ¹°°í±â¸¦ ÀâÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï µÅ ÀÖ´Ù.
ºÎ¸ð´Ô°ú ÇÔ²² Ã£Àº ÀÌÃ¤¿Ï(13¡¤ºÏ±¸)±ºÀº ¡°³¬½Ã¸¦ Ã³À½ ÇØºÃ´Âµ¥ º¹¾î¸¦ 4¸¶¸®³ª Àâ¾Ò´Ù¡±¸é¼ ¡°Ã¥À¸·Î¸¸ º¸´ø º¹¾î¸¦ Á÷Á¢ Àâ°í ¸¸Á®º» °Ç Ã³À½ÀÌ¶ó »õ·Ó°í Àç¹ÌÀÖ´Â Ã¼ÇèÀÌ¾ú´Ù. ´ÙÀ½¿¡ ¶Ç ¿À°í ½Í´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¼ö»ê»ý¹°Ã¼Çè ÇÁ·Î±×·¥ÀåÀº ¼ö¿ÂÀÌ ³»·Á°¡¸é¼ ¾ÆÀÌµé°ú ºÎ¸ðµéÀÌ ¹°¿¡ µé¾î°¡±æ ÁÖÀúÇßÁö¸¸ Àá±ñÀÌ¾ú´Ù. ÀÏºÎ Âü°¡°´ÀÌ ¸ÕÀú ¹°¿¡ µé¾î°¡ ¹®¾î¸¦ Àâ¾Æ ¿Ã¸®ÀÚ ÀÌÀ¹°í ÇÏ³ª µÑ ¹°¿¡ ¸öÀ» ´ã°¡ ¼ö»ê»ý¹° Àâ±â¿¡ ¿½ÉÀÌ¾ú´Ù.
¾î¸¥ ¼Õ¹Ù´Úº¸´Ù Å« ¹°°í±â¸¦ 2¸¶¸®³ª ÀâÀº ¹ÚÀ¯Áø(¿©¡¤41)¾¾´Â ¡°³¯¾¾ ¶§¹®¿¡ ¹°ÀÌ Â÷°¡¿ö¼ Èûµé±âµµ ÇßÁö¸¸ ¹°°í±â¸¦ ¼ÕÀ¸·Î Àâ°í ³ª´Ï ½ÅÀÌ ³´Ù¡±¸é¼ ¡°ÀâÀº ¹°°í±â Áß¿¡ 1¸¶¸®´Â °¡Á®°¥ ¼ö ÀÖ´Ù°í ÇÏ´Ï ´õ ÁÁ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
½½µµÇÇ¾Æ´Â ¿À´Â 9¿ù13ÀÏ±îÁö ¸ÅÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã, ¿ÀÈÄ 1½Ã30ºÐ, ¿ÀÈÄ 3½Ã30ºÐ µî 1ÀÏ 3È¸ ¿î¿µµÈ´Ù. ¸ÅÈ¸ ¼ö»ê»ý¹°Ã¼Çè 50¸í, ³¬½ÃÃ¼Çè 20¸íÀ» »çÀü ¿¹¾à¹Þ¾Æ ¿î¿µµÇ¸ç, ¿ÃÇØ´Â ¹«·á·Î Ã¼ÇèÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
½½µµ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ¿¹¾àÇÏ¸é µÇ¸ç, ¾ÆÄí¾Æ ½´Áî ¹× ¹°¾È°æ µîÀº ¹Ýµå½Ã Âø¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19)À¸·Î ÀÎÇØ ½º³ëÅ¬¸µ Àåºñ ¹× ¸ðÀÚ µî °³ÀÎ¿ëÇ°Àº »çÀü¿¡ ÁØºñÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
Á¤Ãµ¼® µ¿±¸Ã»ÀåÀº ¡°½½µµ ¼ö»ê»ý¹°Ã¼ÇèÀåÀº ¿ì¸® µ¿±¸°¡ ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Â Ã¼ÇèÇü ¹Ù´ÙÀÚ¿ø °ü±¤È »ç¾÷ÀÇ Ã¹ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë¸®´Â »ç¾÷ÀÌÀÚ, µ¿½Ã¿¡ Áö¿ª ÁÖ¹Î°ú ¾î¾÷ÀÎµéÀÇ ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀ» À§ÇÑ »ç¾÷ÀÌ´Ù¡±¸é¼ ¡°µ¿±¸¸¦ Ã£´Â °ü±¤°´µé¿¡°Ô ´Ù¾çÇÑ Áñ±æ°Å¸®¸¦ Á¦°øÇÏ°í, ¹æ¹®°´ÀÌ ´Ã¸é Áö¿ª°æÁ¦¿¡µµ µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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