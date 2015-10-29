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°ø°³µÈ ¿µ»ó¿¡¼´Â ¸ÞÀÏ°ú ÆÅ½ºÂ÷ÀÏµå ·¦ÆÛ(±è¼öÁø)°ú ÇÔ²² Áñ°Ì°Ô ½Ï¾²¸® ±× ¿©¸§À» Æ²¾îÁà Ä¿¹ö°îÀ» ±ôÂïÇÏ°í ´Ù¾çÇÑ Ç¥Á¤°ú ´À³¦À¸·Î ºÎ¸£´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å´Ù.
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´õºÒ¾î ¸ÞÀÏÀº “ÆÅ½ºÂ÷ÀÏµå ·¦ÆÛ ±è¼öÁø´Ô°ú ÇÔ²² ÇÑ SUMMER SONG!! ³Ê¹« Áñ°Å¿î ÃÔ¿µÀÌ¾ú½À´Ï´ç! ¿µ»ó¿¡¼µµ ´À²¸Áö½Ã³ª¿ä? ¿Ã ¿©¸§ ÈÞ°¡´Â ÀúÈñ¿Í ÇÔ²² ·£¼±ÈÞ°¡ º¸³»¿ä“¶ó°í ¹àÇô ÈÆÈÆÇÔÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇØ´ç Ä¿¹ö ¿µ»óÀ» Á¢ÇÑ À½¾ÇÆÒµéÀº “È£¼Ò·Â Â£Àº ¿ì¸® ¸ÞÀÏ ¾¾ ¸ñ¼Ò¸®, ¿©¸§ÈÞ°¡ °°ÀÌ°¡°í½Í¾î¿ä“ “ÆÅ½ºÂ÷ÀÏµå ±è¼öÁø ÀÌ»µ¿ä~~“ “ÀÏ´Ü ´ñ±ÛºÎÅÍ ´Þ°í µè´Â ¹Ïµè“ µîÀÇ ±ØÂùÀ» ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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