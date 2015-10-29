ÇÁ·Îµà¼­ '±èÀººñ'ÀÇ ¡®oddity¡¯, ÀÏ·ºÆ®·Î´ÏÄ« Å×Å©³ë 8¹øÂ° ´õ ¼½½ÃÇÏ°í °­·ÄÇÑ »ç¿îµå

±¹³»¿¡ ¿©¼º ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð Å×Å©³ë »ç¿îµå ºÕÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å³, ±èÀººñ´Â ÇöÀç Àü ¼¼°è Å×Å©³ë ¹ÂÁ÷ ¾À¿¡¼ ¿µÇâ·Â ÀÖ´Â ¿©¼º Áß ÇÏ³ª·Î ¶óÀÎ¾÷µÇ¸ç µ¶Æ¯ÇÑ À½¾Ç ¼¼°è, Àå¸£¸¦ ±ÔÁ¤ÇÏ±â Èûµç À½¾ÇÀ¸·Î µ¶ÀÏÀÇ Å×Å©³ë Ä¿¹Â´ÏÆ¼µé¿¡¼ºÎÅÍ À¯¸íÇØÁö±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÌÁ¦ µ¶ÀÏ¿¡¼ ¸ÕÀú ¿¬¶ôÀÌ ¿À¸ç, ±×³àÀÇ ¾Ù¹ü ¹ß¸Å¸¦ ÃàÇÏÇÏ°í ÀÖ´Ù. 8¿ù 14ÀÏ ¹ß¸Å ¿¹Á¤ÀÎ ¾Ù¹üÀº Àü ¼¼°è ¹ÂÁ÷ À½¿ø »çÀÌÆ®µéÀ» ÅëÇØ µé¾îº¼¼ö ÀÖ´Ù.
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±¹³» À¯ÀÏ¹«ÀÌÇÑ ÇÏµå Å×Å©³ë »ç¿îµå DJ °â ÇÁ·Îµà¼, ±èÀººñ. º£¸¦¸°°ú ·±´øÀ» ¿À°¡¸ç ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ÇÑ ±×³à´Â ¸¶ÄÉÆÃ µð·ºÅÍ·Î ¼ÀÇ µð·ºÆÃ È°µ¿°ú À½¾ÇÈ°µ¿À» º´ÇàÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÏ°í Èä³»³¾¼ö ¾ø´Â ÀÌ¹ÌÁöµéÀ» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù. ±èÀººñÀÇ Æ®·¹ÀÌµå ¸¶Å©ÀÎ ½ÉÀåÀ» ¶Ù°Ô ÇÏ´Â ºñÆ®¿Í ¸ÅÈ¤ÀûÀÎ º¸ÄÃ »ç¿îµå ¸¶½ºÅÍ¸µ, ´ã¹è ¿¬±â·Î ÀÚ¿íÇÑ °ø°£À» ¿¬»ó½ÃÅ°´Â ¸ùÈ¯ÀûÀÎ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À°¡ ‘oddity’ Á¶È·Ó°Ô ¾î¿ì·¯Áø ¾Ù¹ü.
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¹«¾ð°¡¿¡ È°¡ ³ª ´«À» °¨°í ¼ú ÇÑÀÜÀ» ¸¶½Ã´Ù Åº»ýÇß´Ù´Â Å¸ÀÌÆ² °î "oddity"´Â ¿ì¸®°¡ ¸Å¿ì È°¡³ª´Â °¨Á¤¿¡ °Ý·ÄÇÏ°Ô ¸¶ÁÖÇßÀ» ¶§, ±× »ç°ÇÀÌ ¾Æ¸¶µµ ¿ì¸®ÀÇ ³»¸éÀ» ±Þ°ÝÇÏ°Ô º¯È½ÃÅ³ °ÍÀÌ¶ó´Â »ý°¢¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¼ø°£À» Ç¥ÇöÇÑ °îÀÌ´Ù.
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