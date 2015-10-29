º£Æ®³² ¾ÆÀÌÀ¯ °¡¼ö 'Àå¹Ì', ¡®My Everything¡¯ º£Æ®³²°ú ÇÑ±¹ µ¿½Ã¿¡ À½¿ø ¹ßÇ¥

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.8.17 ¿ù 11:32
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½ÂÀÎ 2020.08.17  
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º£Æ®³² ¾ÆÀÌÀ¯·Î À¯¸íÇÑ °¡¼ö 'Àå¹Ì(Jang Mi)'°¡ Áö³­ 14ÀÏ º£Æ®³² °ú ÇÑ±¹¿¡¼­ µ¿½Ã¿¡ À½¿øÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¿´´Ù.

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Àå¹Ì(Jang Mi) ÀÇ ÇÑ±¹ È°µ¿Àº ÇÑ±¹ °ú º£Æ®³²¿¡¼­ ¹æ¿µÇß´ø µå¶ó¸¶ ‘³õÄ¡Áö¸¶’ Á¦ÀÛ»çÀÌÀÚ ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘°¡Ä¡µå¼¼¿ä¸®’ Á¦ÀÛÇß´ø  HR ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡¼­ ´ã´çÇÏ±â·Î ÇÏ¿´´Ù

Æ¯È÷ µå¶ó¸¶ ‘³õÄ¡Áö¸¶’´Â º£Æ®³² ±¹¹Î°É±×·ì ¶óÀÓÀÇ ‘ÀÌº»’ÀÌ ÁÖÀÎ°øÀ¸·Î ÇÑ±¹¿¡¼­ µ¥ºß¸¦ ÇÏ¿´°í ÃÖ±Ù¿¡´Â ÀÌº»XÅÂ¶ó ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¾Ù¹üÀ¸·Î ÇÑ±¹¿¡¼­ ¹æ¼ÛÈ°µ¿À» ÇÏ¿´´Ù.

ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº My Everything 8¿ù 14ÀÏ Á¤¿À¿¡ À½¿ø °ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ¸¦ °ø°³µÇ¾ú´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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