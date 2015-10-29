º£Æ®³² ¾ÆÀÌÀ¯ °¡¼ö 'Àå¹Ì', ¡®My Everything¡¯ º£Æ®³²°ú ÇÑ±¹ µ¿½Ã¿¡ À½¿ø ¹ßÇ¥

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ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº My Everything 8¿ù 14ÀÏ Á¤¿À¿¡ À½¿ø °ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ¸¦ °ø°³µÇ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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