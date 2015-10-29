º¸ÀÌ±×·ì '¿¡ÀÌÆ¼Áî', ÄÉÀÌÆË Ä®·³´Ï½ºÆ® Á¦ÇÁ º¥ÀÚ¹Î°ú 'ÀÌ¿¤ÀÌ ¸Å°ÅÁø' ÀÎÅÍºä

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º¸ÀÌ±×·ì '¿¡ÀÌÆ¼Áî'°¡ Âü°¡ÇÑ Á¦ÇÁ º¥ÀÚ¹ÎÀÇ ºñ´ë¸é ÀÎÅÍºä´Â ±¹³» À¯ÀÏÀÇ À¯´ÏÅ©ÇÑ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦ÀÛÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ¸Å°ÅÁø 'ÀÌ¿¤ÀÌ(eLe)' °ø½Ä À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡¼ °ø°³µÇ¾ú´Ù.
¿¡ÀÌÆ¼Áî(ATEEZ)'´Â ÀÌ¹ø »õ ¾Ù¹ü 'Á¦·Î: ÇÇ¹ö ÆÄÆ® 1(ZERO : FEVER part. 1)'ÀÌ ¹ß¸Å Àü ¿¹¾àÆÇ¸Å·Î 25¸¸ÀåÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç ½É»óÄ¡ ¾ÊÀº ¹ÝÀÀÀ¸·Î ÄÉÀÌÆË ÆÒ´ýÀ» ÁÖµµÇÏ´Â ½ÅÈï °ÀÚ·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÄÉÀÌÆË Ä®·³´Ï½ºÆ® Á¦ÇÁ º¥ÀÚ¹ÎÀº ÀÌ¹ø '¸Å°ÅÁø ÀÌ¿¤ÀÌ(eLe)'ÀÇ Ã¹ ºñ´ë¸é ÀÎÅÍºä ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î '¿¡ÀÌÆ¼Áî'¸¦ ¼±Á¤, 'FEVER' ½Ã¸®Áî¸¦ ÁÖµµÇÏ´Â ±×µéÀÇ È°µ¿¿¡ ¸¹Àº ±â´ë¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÀÎÅÍºä¿¡¼ 'ÀÌ¹ø »õ ¾Ù¹üÀ» ÅëÇØ ÀüÇÏ°í ½ÍÀº ¸Þ¼¼Áö'¸¦ ¹¯´Â 'Á¦ÇÁ'ÀÇ Áú¹®¿¡ '¿¡ÀÌÆ¼Áî'´Â "ÀÌ¹ø 'FEVER'¶ó´Â ÁÖÁ¦¸¦ ÅëÇØ 10´ë Ã»Ãáµé¸¸ÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÌ¾ß±âµéÀ» ´ã¾Ò´Ù"¶ó°í ´äÇß´Ù.
¶ÇÇÑ, ¿¡ÀÌÆ¼Áî´Â ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀÇ ¸â¹öµéÀÇ Âü¿©¸¦ ¹¯´Â Áú¹®¿¡ "ÀüÃ¼ÀûÀÎ ¾Ù¹ü¿¡ ¿ì¸®µéÀÇ ÀÛ¾÷¹°µéÀÌ ¸¹´Ù. Æ¯È÷, ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡¼ ÄÜ¼ÁÆ®³ª ½ºÅ¸ÀÏ¿¡ ´ëÇØ¼ »óÀÇµµ ¸¹ÀÌ ÇÏ°í, 10´ë ¶§ ´À²¼´ø °¨Á¤µéÀÌ³ª Ãß±¸Çß´ø ½ºÅ¸ÀÏµéÀ» ³ì¿©³»·Á ³ë·ÂÇß´Ù.
¸ðµÎ¿¡°Ô ¶æ±íÀº ¾Ù¹üÀÌ ¾Æ´Ò±î »ý°¢ÇÑ´Ù"¸ç ±â´ë°¨À» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ¿¡ÀÌÆ¼Áî´Â "ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü 'FEVER'ÀÇ Æ¯Â¡¿¡¼ Æ¼Àú¸¦ ÅëÇØ °ø°³ÇÑ 'MAYBE WE'RE LIVING YOUNGER, THAT'S WHY WE'RE FEVER'¶ó´Â ¹®Àå ¼Ó¿¡ Àç¹Ì³ ¿ä¼ÒµéÀÌ ¸¹¾Æ, ÀÌ ¹®Àå¿¡ ´ëÇØ ÁýÁßÇØÁÖ½Ã¸é ÁÁ°Ú´Ù"¸ç ±Ã±ÝÁõÀ» À¯¹ßÇß´Ù.
ÇÑÆí, Ã¢°£À» ¾ÕµÐ ¸Å°ÅÁø 'ÀÌ¿¤ÀÌ(eLe)' ÃøÀº "ÀÌ¹ø ÁøÇàÇÑ ¿¡ÀÌÆ¼Áî¿Í Á¦ÇÁ º¥ÀÚ¹Î°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿Í ±×µéÀÇ Èº¸, ±×¸®°í ÄÉÀÌÆË, ÆÐ¼Ç/ºäÆ¼, Æ®·»µå¸¦ ÁÖµµÇÏ´Â ³»¿ëÀ¸·Î ¾ÆÆ®&¹®È ¸Å°ÅÁøÀ» Ç¥¹æÇÏ¸ç
±¹³»¿¡¼ º¼ ¼ö ¾ø¾ú´ø »õ·Î¿î ±¸¼ºÀÇ ÄÜÅÙÃ÷·Î ¹ß¸Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù"°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ÀÌ»ó±Ç ±âÀÚ lsg6972@ksilbo.co.kr
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