º¸ÀÌ±×·ì '¿¡ÀÌÆ¼Áî', ÄÉÀÌÆË Ä®·³´Ï½ºÆ® Á¦ÇÁ º¥ÀÚ¹Î°ú 'ÀÌ¿¤ÀÌ ¸Å°ÅÁø' ÀÎÅÍºä

▲ 사진제공 ▲ 제프벤자민의 '에이티즈' 비대면 인터뷰 장면 / eLeMEDIA DB

보이그룹 '에이티즈'가 참가한 제프 벤자민의 비대면 인터뷰는 국내 유일의 유니크한 콘텐츠를 제작하는 글로벌 매거진 '이엘이(eLe)' 공식 유튜브 채널에서 공개되었다.

에이티즈(ATEEZ)'는 이번 새 앨범 '제로: 피버 파트 1(ZERO : FEVER part. 1)'이 발매 전 예약판매로 25만장을 기록하며 심상치 않은 반응으로 케이팝 팬덤을 주도하는 신흥 강자로 자리매김하고 있다.

케이팝 칼럼니스트 제프 벤자민은 이번 '매거진 이엘이(eLe)'의 첫 비대면 인터뷰 아티스트로 '에이티즈'를 선정, 'FEVER' 시리즈를 주도하는 그들의 활동에 많은 기대를 전했다.

인터뷰에서 '이번 새 앨범을 통해 전하고 싶은 메세지'를 묻는 '제프'의 질문에 '에이티즈'는 "이번 'FEVER'라는 주제를 통해 10대 청춘들만이 할 수 있는 이야기들을 담았다"라고 답했다.

또한, 에이티즈는 이번 앨범의 멤버들의 참여를 묻는 질문에 "전체적인 앨범에 우리들의 작업물들이 많다. 특히, 이번 앨범에서 콘셉트나 스타일에 대해서 상의도 많이 하고, 10대 때 느꼈던 감정들이나 추구했던 스타일들을 녹여내려 노력했다.

모두에게 뜻깊은 앨범이 아닐까 생각한다"며 기대감을 불러일으켰다.

아울러 에이티즈는 "이번 앨범 'FEVER'의 특징에서 티저를 통해 공개한 'MAYBE WE'RE LIVING YOUNGER, THAT'S WHY WE'RE FEVER'라는 문장 속에 재미난 요소들이 많아, 이 문장에 대해 집중해주시면 좋겠다"며 궁금증을 유발했다.

한편, 창간을 앞둔 매거진 '이엘이(eLe)' 측은 "이번 진행한 에이티즈와 제프 벤자민과의 인터뷰와 그들의 화보, 그리고 케이팝, 패션/뷰티, 트렌드를 주도하는 내용으로 아트&문화 매거진을 표방하며

국내에서 볼 수 없었던 새로운 구성의 콘텐츠로 발매를 앞두고 있다"고 전했다. 디지털 뉴스부 이상권 기자 lsg6972@ksilbo.co.kr

저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 >