°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.8.19 ¼ö 23:05
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
º¸ÀÌ±×·ì '¿¡ÀÌÆ¼Áî', ÄÉÀÌÆË Ä®·³´Ï½ºÆ® Á¦ÇÁ º¥ÀÚ¹Î°ú 'ÀÌ¿¤ÀÌ ¸Å°ÅÁø' ÀÎÅÍºä
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.08.19  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÁ¦°ø ¡ã Á¦ÇÁº¥ÀÚ¹ÎÀÇ '¿¡ÀÌÆ¼Áî' ºñ´ë¸é ÀÎÅÍºä Àå¸é / eLeMEDIA DB

º¸ÀÌ±×·ì '¿¡ÀÌÆ¼Áî'°¡ Âü°¡ÇÑ Á¦ÇÁ º¥ÀÚ¹ÎÀÇ ºñ´ë¸é ÀÎÅÍºä´Â ±¹³» À¯ÀÏÀÇ À¯´ÏÅ©ÇÑ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦ÀÛÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ¸Å°ÅÁø 'ÀÌ¿¤ÀÌ(eLe)' °ø½Ä À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡¼­ °ø°³µÇ¾ú´Ù.

¿¡ÀÌÆ¼Áî(ATEEZ)'´Â ÀÌ¹ø »õ ¾Ù¹ü 'Á¦·Î: ÇÇ¹ö ÆÄÆ® 1(ZERO : FEVER part. 1)'ÀÌ ¹ß¸Å Àü ¿¹¾àÆÇ¸Å·Î 25¸¸ÀåÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç ½É»óÄ¡ ¾ÊÀº ¹ÝÀÀÀ¸·Î ÄÉÀÌÆË ÆÒ´ýÀ» ÁÖµµÇÏ´Â ½ÅÈï °­ÀÚ·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÄÉÀÌÆË Ä®·³´Ï½ºÆ® Á¦ÇÁ º¥ÀÚ¹ÎÀº ÀÌ¹ø  '¸Å°ÅÁø ÀÌ¿¤ÀÌ(eLe)'ÀÇ Ã¹ ºñ´ë¸é ÀÎÅÍºä ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î '¿¡ÀÌÆ¼Áî'¸¦ ¼±Á¤, 'FEVER' ½Ã¸®Áî¸¦ ÁÖµµÇÏ´Â ±×µéÀÇ È°µ¿¿¡ ¸¹Àº ±â´ë¸¦ ÀüÇß´Ù.

ÀÎÅÍºä¿¡¼­ 'ÀÌ¹ø »õ ¾Ù¹üÀ» ÅëÇØ ÀüÇÏ°í ½ÍÀº ¸Þ¼¼Áö'¸¦ ¹¯´Â 'Á¦ÇÁ'ÀÇ Áú¹®¿¡ '¿¡ÀÌÆ¼Áî'´Â "ÀÌ¹ø 'FEVER'¶ó´Â ÁÖÁ¦¸¦ ÅëÇØ 10´ë Ã»Ãáµé¸¸ÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÌ¾ß±âµéÀ» ´ã¾Ò´Ù"¶ó°í ´äÇß´Ù.

¶ÇÇÑ, ¿¡ÀÌÆ¼Áî´Â ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀÇ ¸â¹öµéÀÇ Âü¿©¸¦ ¹¯´Â Áú¹®¿¡ "ÀüÃ¼ÀûÀÎ ¾Ù¹ü¿¡ ¿ì¸®µéÀÇ ÀÛ¾÷¹°µéÀÌ ¸¹´Ù. Æ¯È÷, ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡¼­ ÄÜ¼ÁÆ®³ª ½ºÅ¸ÀÏ¿¡ ´ëÇØ¼­ »óÀÇµµ ¸¹ÀÌ ÇÏ°í, 10´ë ¶§ ´À²¼´ø °¨Á¤µéÀÌ³ª Ãß±¸Çß´ø ½ºÅ¸ÀÏµéÀ» ³ì¿©³»·Á ³ë·ÂÇß´Ù.

¸ðµÎ¿¡°Ô ¶æ±íÀº ¾Ù¹üÀÌ ¾Æ´Ò±î »ý°¢ÇÑ´Ù"¸ç ±â´ë°¨À» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù.

¾Æ¿ï·¯ ¿¡ÀÌÆ¼Áî´Â "ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü 'FEVER'ÀÇ Æ¯Â¡¿¡¼­ Æ¼Àú¸¦ ÅëÇØ °ø°³ÇÑ 'MAYBE WE'RE LIVING YOUNGER, THAT'S WHY WE'RE FEVER'¶ó´Â ¹®Àå ¼Ó¿¡ Àç¹Ì³­ ¿ä¼ÒµéÀÌ ¸¹¾Æ, ÀÌ ¹®Àå¿¡ ´ëÇØ ÁýÁßÇØÁÖ½Ã¸é ÁÁ°Ú´Ù"¸ç ±Ã±ÝÁõÀ» À¯¹ßÇß´Ù.

ÇÑÆí, Ã¢°£À» ¾ÕµÐ ¸Å°ÅÁø 'ÀÌ¿¤ÀÌ(eLe)' ÃøÀº "ÀÌ¹ø ÁøÇàÇÑ ¿¡ÀÌÆ¼Áî¿Í Á¦ÇÁ º¥ÀÚ¹Î°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿Í ±×µéÀÇ È­º¸, ±×¸®°í ÄÉÀÌÆË, ÆÐ¼Ç/ºäÆ¼, Æ®·»µå¸¦ ÁÖµµÇÏ´Â ³»¿ëÀ¸·Î ¾ÆÆ®&¹®È­ ¸Å°ÅÁøÀ» Ç¥¹æÇÏ¸ç

±¹³»¿¡¼­ º¼ ¼ö ¾ø¾ú´ø »õ·Î¿î ±¸¼ºÀÇ ÄÜÅÙÃ÷·Î ¹ß¸Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù"°í ÀüÇß´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ÀÌ»ó±Ç ±âÀÚ lsg6972@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î ±âº»°èÈ¹ È®Á¤
2
¿ï»êÁö¿ª °¡À» ÀÌ»çÃ¶ ¡®Àü¼¼´ë¶õ¡¯ ¿¹°í
3
¿ï»ê ´öÇÏ¿ª Æó¼±ºÎÁö¿¡ °ø°øÁÖÅÃ Áþ´Â´Ù
4
¼ûÀÌ ÅÎ ¸·È÷´Â ´õÀ§ ¾ðÁ¦ ³¡³¯±î
5
±¹°¡¾Èº¸ Áß½É¡¦¿Áµ¿±ººÎ´ë ÀÌÀü µî ¸ÅÁø
6
¼¼Æ÷¡¤Ç÷¾× À¯Ã¼ µ¿½Ã¿¡ °üÂû¡¦UNIST(¿ï»ê°úÇÐ±â¼ú¿ø), ±¤ÇÐÇö¹Ì°æ Á¦¾î¹ý °³¹ß
7
¹ý¿ø Çõ½Åµµ½Ã¹ý ÇØ¼®¿¡ ¼ö¹é¾ï ´Þ·Á
8
Ãµ»ó ÆòÃµÁö±¸ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ ³»³â »ó¹Ý±â Ã¹»ð
9
½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª °æ³² ¾ç»ê 14¡¤15¹ø È®ÁøÀÚ ÀÕµû¶ó ¹ß»ý
10
[°æ»ó½Ã·Ð]°¡µå·¹ÀÏ º¸¼ö Á¦´ë·Î ÇÏ°í ÀÖ´Â°¡
±¤¸ñÃµ À§¿¡ ÇÇ¾î³ª´Â ÈûÂù ±â»ó
¼¼°è °¢±¹ÀÇ ¿µ»ó¡¤À½¾Ç¡¤ÀÌ¾ß±â ¾î¿ì·¯Áö´Ù
¿ï»ê½ÃÇâ, 21ÀÏ ¡®Å¬·¡½Ä ÇÒ »·¡¯ µÎ¹øÂ° °ø¿¬
Áß±¸¹®È­ÀÇÀü´ç ¡®»ç¿ì³ª Àü½ÃÀå¡¯ ³í¶õ
°í¹ÎÀ» °øÀ¯ÇÏ´Ù¡¦±èÀÌÈ­ °³ÀÎÀü ¡®È¤Àº, or¡¯

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr