À¯´ÏÅ© ÄÜÅÙÃ÷ 'ÀÌ¿¤ÀÌ(e.L.e)' ¸Å°ÅÁø, Ä¿¹öÀÌ¹ÌÁö '¿¡ÀÌÆ¼Áî' ¿ÀÇÂ

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ÀÌ¹Ì ¿ÀÇÂµÈ ¿Â¶óÀÎ ¸Å°ÅÁøÀº ´Ù¾çÇÑ ÄÜÅÙÃ÷µéÀ» ÅëÇØ ÄÉÀÌÆËÀ» ³Ñ¾î ±¹³»¿Ü ´Ù¾çÇÑ¾ÆÆ®, ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷¸¦ »ó¾÷ÀûÀ¸·Î ÀÌ²ø¸ç À¥Áø»Ó¾Æ´Ï¶ó À¯Æ©ºêÃ¤³Î¿¡¼µµ ±× ´Ù¾çÇÔÀ» ÀÔÁõÇÏ´Â ÁßÀÌ´Ù.
'e.L.e(ÀÌ¿¤ÀÌ)'´Â ÀÌ¹ø Ã¢°£È£¿¡ ¿ùµå½ºÅ¸·Î ¿ì¶Ò ¼± º¸ÀÌ±×·ì'¿¡ÀÌÆ¼Áî(ATEEZ)'¸¦ ¸Å°ÅÁø Ã¹ Ä¿¹ö·Î È·ÁÇÏ°Ô Àå½ÄÇßÀ¸¸ç, 160ÆäÀÌÁöÀÌ»óÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ´Â ¸Å°ÅÁø¿¡ ¾î¶² ³»¿ëµéÀÌ ´ã±æ Áö ¹ú½áºÎÅÍ ¸¹Àº ÀÌµéÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ²ø°íÀÖ´Ù.
¹Ì±¹¿¡¼ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î Âü¿© '¿¡ÀÌÆ¼Áî'¿Í ºñ´ë¸éÀÎÅÍºä¸¦ °¡Áø ÄÉÀÌÆËÀú³Î¸®½ºÆ® Á¦ÇÁº¥ÀÚ¹ÎÀº"±×·ì'¿¡ÀÌÆ¼Áî'ÀÇ ¸Å·ÂÀ» ÇÑ¹ø¿¡ ´ã´Â°Ç ºÒ°¡´É ÇÒ Á¤µµ´Ù."¶ó¸ç, ±×µéÀÇ ¹«ÇÑÇÑ Àç´É°ú ¸Å·Â¿¡ ´ëÇØ ÄªÂùÀ» ¾Æ³¢Áö¾Ê¾Ò´Ù.
¸Å°ÅÁøÃø¿¡¼´Â "ÇöÀç °¡Àå Æ®·»µðÇÑ °¨¼ºÀ¸·Î °á¼ºµÈ ½ºÅÇµé·Î ÁøÇàµÇ´Â 'e.L.e' Áö·ù¸Å°ÅÁøÀº ±Û·Î¹úÀ» Ãß±¸ÇÏ¸ç ¿µ¹®, ±¹¹®ÀÌ µ¿½Ã¿¡ ´ã°ÜÀÖ´Ù."°í ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
¶ÇÇÑ"6°³¿ù µ¿¾È ¾ß½ÉÂ÷°Ô ÁØºñÇÑ ÄÜÅÙÃ÷µéÀ» Áö³17ÀÏ ·±ÄªµÈ À¥Áø¿¡ ²ÙÁØÈ÷ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿Â¶óÀÎ°ú ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ» ³Ñ³ªµå´Â ÇÃ·§ÆûÀ¸·Î ´Ù¾çÇÏ°í ½Å¼±ÇÑ ÄÜÅÙÃ÷¸¸À» °í¼öÇÏ¸é¼ ¼¼°èÀÇ ¸¹Àº ÆÒ´ýµé°ú ¼ÒÅëÇÏ°í½Í´Ù."°í ±×Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.
¾ÕÀ¸·Î ¿Â¶óÀÎ¿¡¼ º¸¿©ÁÙ, ±¹³»¿¡¼ ÇÑ¹øµµ ½ÃµµÇÏÁö ¾ÊÀº, ¿òÁ÷ÀÌ´Â ÀÌ¹ÌÁöÀÇ ±¸µ¿À» ½ÃµµÇÏ´Â 'ÀÌ¿¤ÀÌ' ¸Å°ÅÁøÀº "¾ÕÀ¸·Î ÀÖÀ» ´ëÁßµéÀÇ ½Å¹ÚÇÑ ¹ÝÀÀ¿¡ ±â´ë°¡ Å©´Ù."°í ÇÇ·ÂÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ÀÌ»ó±Ç ±âÀÚ lsg6972@ksilbo.co.kr
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