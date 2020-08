전국뉴스보도자료 파고다 강남학원 SOP(Statement of Purpose) 대비반 개설 승인 2020.08.25 00:32:12 미국 대학원 진학 시 한정적인 시간에 비해 필요한 준비사항이 많아 수험생들에게는 큰 부담이 된다. 그 중 SOP(Statement of Purpose: 학업계획서)와 PS(Personal Statement: 자기소개서)는 학교와 전공, 희망 지도교수 특성에 따라 GRE 성적만큼 입시에 영향력을 미치기 때문에 세심한 주의와 많은 시간 투자가 필요한 영역이다. 파고다 강남학원의 GRE Writing 전문 Sue Kim 강사는 미국 학부, 한국 대학원 석사, 하버드 비즈니스 스쿨 RA 및 다양한 SOP/PS/resume 첨삭 경험을 바탕으로 학생들 각자의 니즈를 분석한 후 1:1로 진행되는 SOP 작성/첨삭 서비스가 제공되는 수업을 제공한다. 4주 완성 목표로 진행되는 SO 첨삭반에서는 첫 주 동안 학생들의 대학 포트폴리오 셀렉션, 전공 관련 논문정리, 그에 따른 지도교수 컨택(박사 한정) 및 셀렉션까지 입학 요강을 제시하고 다듬는다. 학생들의 전공과 희망 진로에 맞춰 어필할 수 있는 부분들을 자연스럽고 전문적으로 표현하여 경쟁력 있는 SOP를 함께 작성한다. 그 외에도 CV, Recommendation letter, 교수 contact e-mail 등 부수적인 요소에 대해서도 무료 첨삭 및 상담이 제공된다고 한다. 파고다의 SOP 대비반 및 GRE 수업에 대한 보다 자세한 내용은 파고다어학원 홈페이지 또는 파고다 강남학원으로 문의하면 된다. [경상일보 = 이상권 lsg6972@ksilbo.co.kr] 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)