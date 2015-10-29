¹ÂÁö¼Ç ¡®ÀÌµç¡¯, ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î¼­ È°¹ßÇÑ Çàº¸..."ÁÁÀº À½¾Ç µé·Áµå¸®°í ½Í´Ù"

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ÀÎÅÍºä ³»¿ëÁß ‘ÀÌµç’Àº ¿¡ÀÌÆ¼ÁîÀÇ ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü 'ZERO FEVER PART.1'¿¡ ´ëÇØ ÇÁ·Îµà¼ ÆÀÀÌ ³ª´« ´ëÈ¿¡ ´ëÇØ ¹¯ÀÚ, “ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀÌ Áö±Ý±îÁöÀÇ ¾Ù¹ü Áß °¡Àå ±ä Á¦ÀÛ ±â°£ÀÌ ¼Ò¿äµÆ´Ù. ±×·¡¼ ¸¹Àº »ç¶û¿¡ ±â»Ú°í »ÑµíÇÏ¸é¼ °¨»çÇÏ´Ù. ±×·²¼ö·Ï ´õ¿í ÀúÈñ´Â ´ÙÀ½ ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¿©³äÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù”¶ó°í ´äÇÏ¸ç, ¿Á¤ °¡µæÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ¿¡ÀÌÆ¼ÁîÀÇ »õ·Î¿î ¾Ù¹üÀº ¹ß¸Å ´çÀÏ ¿µ±¹, ÇÁ¶û½º µî ÇØ¿Ü °¢ 33°³±¹ Áö¿ª I-Tunes K-POP charts¿¡¼ 1À§¸¦ ±â·ÏÇß´Âµ¥, ÆÒµéÀ» »ç·ÎÀâÀº ÇÁ·Îµà¼ ÆÀÀÇ Æ÷ÀÎÆ®¿¡ ´ëÇØ ¹°¾ú´Ù. ÀÌ¿¡ ÀÌµçÀº “ÀúÈñ´Â ‘¿ì¸®°¡ ÇÏ°í ½ÍÀº °Í, Àç¹Õ´Ù°í »ý°¢µÇ´Â °ÍµéÀ» ÇÏÀÚ’¶ó´Â »ý°¢À¸·Î ½ÃÀÛÇß´Ù. ±×·±µ¥ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ÁÁ¾ÆÇØÁÖ¼Å¼ ´õ ÀÚ½Å°¨ÀÖ°Ô ¾Ù¹üÀ» ¸¸µé ¼ö ÀÖ´Â °Í °°´Ù. ¿ì¸®°¡ Á¦ÀÏ Àß ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ» ¿½ÉÈ÷ ÇÏ´Â °Í, ±×°ÍÀÌ Áö±Ý ¿ì¸®°¡ ÇØ¾ßÇÒ ÀÏÀÌ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÇÁ·Îµà¼°¡ ¾Æ´Ñ °¡¼ö ‘ÀÌµç’À¸·Î ´ÙÀ½ ÇÃ·£¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®¿¡´Â “¿Ã ÇÏ¹Ý±â¸¦ ¸ñÇ¥·Î ¾Ù¹üÀ» ÀÛ¾÷ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ²ÙÁØÈ÷ µµÀüÇØ¼ ¿ÃÇØ ¸»¿£ ¿À·£¸¸¿¡ °¡¼ö·Î¼ ÁÁÀº À½¾ÇÀ» µé·Áµå¸®°í ½Í´Ù”¸ç ±â´ë¸¦ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
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