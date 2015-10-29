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¸ÞÀÏ(Mail)Àº º»¸í Á¤À¯ÁøÀ¸·Î ‘º¸ÀÌ½º ÄÚ¸®¾Æ 2020’¿¡ Ãâ¿¬, ¼Ò¸§ µ¸´Â °¡Ã¢·ÂÀ¸·Î ¿ÃÅÏÀ» ¹Þ¾Æ ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´Ù. ÅÂ¿¬, º¥, ¿¥¾¾´õ¸Æ½º µî ½Ç·ÂÆÄ °¡¼öµéÀÇ Ä¿¹ö ¿µ»ó µîÀ¸·Î ´ëÁß¿¡°Ô ´«µµÀåµµ ÂïÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
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