KNOA(³ë¾Æ), Áö³­ 15ÀÏ ½Å°î ¡®NO HEART¡¯ °ø°³

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KNOA(³ë¾Æ)ÀÇ ½Å°î ‘NO HEART’´Â Áö³ 15ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã ±¹³» ¸ðµç Ã¤³Î°ú ÇØ¿Ü - ½ºÆ÷Æ¼ÆÄÀÌ, ¾ÆÀÌÆªÁî , YT¹ÂÁ÷, ¾Æ¸¶Á¸, ¿ÕÀÌ¹ÂÁ÷, ¶óÀÎ¹ÂÁ÷, ¸¶ÀÌ¹ÂÁ÷, KKBOX µî °¢Á¾ À½¾Ç »çÀÌÆ®¿¡¼ °ø°³µÇ¸ç, ¹ÂÁ÷ºñµð¿Àµµ À¯Æ©ºê ¹× ³×ÀÌ¹öTV Ã¤³Î µîÀ» ÅëÇØ µ¿½Ã¿¡ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù.
½Å°î ‘NO HEART’´Â KNOA(³ë¾Æ)°¡ URBAN Entertainment(¾î¹Ý ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®)¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸ÎÀº ÈÄ °ø°³ÇÏ´Â Ã¹ ¹øÂ° ½Ì±ÛÀÌ¸ç, popÀûÀÎ ¼Ò¿ï°ú °¡»ç ¼¾½º¸¦ ÃæºÐÈ÷ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â °îÀ¸·Î, KNOA(³ë¾Æ)°¡ Á÷Á¢ ÀÛ»ç¿¡ Âü¿©Çß´Ù.
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