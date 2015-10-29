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´ë¹ý¿ø Àü¿øÇÕÀÇÃ¼´Â ¿À´Â 3ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã Àü±³Á¶°¡ ¹ý¿Ü³ëÁ¶ Åëº¸ Ã³ºÐÀ» Ãë¼ÒÇØ´Þ¶ó¸ç °í¿ë³ëµ¿ºÎ Àå°üÀ» »ó´ë·Î ³½ ¼Ò¼Û »ó°í½É¿¡ ´ëÇØ ¼±°í¸¦ ÇÑ´Ù.
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Àü±³Á¶´Â ÇØÁ÷±³¿ø 9¸íÀÌ Á¶ÇÕ¿øÀÌ¶ó´Â ÀÌÀ¯·Î 2013³â 10¿ù ÇÕ¹ýÈ 14³â ¸¸¿¡ °í¿ë³ëµ¿ºÎ·ÎºÎÅÍ ¹ý¿Ü³ëÁ¶ Åëº¸¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ¿¡ Àü±³Á¶´Â Áï°¢ ¹ý¿Ü³ëÁ¶ Åëº¸Ã³ºÐÀ» Ãë¼ÒÇØ´Þ¶ó´Â ÇàÁ¤¼Ò¼Û°ú È¿·Â Á¤Áö ½ÅÃ»À» ¹ý¿ø¿¡ ³Â´Ù. °¡Ã³ºÐ ¼Ò¼Û¿¡¼´Â ¸ðµÎ Àü±³Á¶°¡ ÀÌ°åÁö¸¸, º»¾È ¼Ò¼Û¿¡¼´Â Àü±³Á¶°¡ 1·2½É ¸ðµÎ ÆÐ¼ÒÇß´Ù.
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Àü±³Á¶ ÃøÀº ¹ý³»³ëÁ¶ ÁöÀ§¸¦ ¹ÚÅ»ÇÏ·Á¸é ÇØÁ÷ ±³¿ø °¡ÀÔÀ¸·Î ÀüÃ¼ ³ëÁ¶ÀÇ ÀÚÁÖ¼ºÀÌ Ä§ÇØµÆ´ÂÁö ¿ì¼± ½É»çÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇÑ´Ù. ³ëÁ¶ÀÇ ÀÚÁÖ¼ºÀº ³ëÁ¶°¡ ´Ü°á±Ç·´ÜÃ¼±³¼·±Ç·´ÜÃ¼Çàµ¿ µî ³ëµ¿3±ÇÀ» ½ÇÁúÀûÀ¸·Î Çà»çÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¸¦ ¸»ÇÑ´Ù.
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Àü¿øÇÕÀÇÃ¼ ¼±°í´Â À¯Æ©ºê·ÆäÀÌ½ººÏ·³×ÀÌ¹öTVÀÇ ´ë¹ý¿ø Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ »ýÁß°èµÈ´Ù. ´ë¹ý¿øÀº ¾ÕÀ¸·Î ¸ðµç Àü¿øÇÕÀÇÃ¼ ¼±°í¸¦ °°Àº Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î »ýÁß°èÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ µé¾î °í¿ë³ëµ¿ºÎ´Â ÇØÁ÷ÀÚÀÇ ³ëÁ¶ È°µ¿À» Çã¿ëÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ³ëÁ¶¹ý °³Á¤À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â Á¤ºÎÀÇ ±¹Á¦³ëµ¿±â±¸(ILO) ÇÙ½ÉÇù¾à ºñÁØ ¹æÄ§¿¡ µû¸¥ °ÍÀÌ´Ù.
Á¤ºÎ°¡ ÀÌµé Çù¾à ºñÁØÀ» À§ÇØ ±¹È¸¿¡ Á¦ÃâÇÑ ³ëÁ¶¹ý µî °ü·Ã¹ý °³Á¤¾È¿¡´Â ½Ç¾÷ÀÚ»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÇØÁ÷ ±³¿øÀÇ ³ëÁ¶ °¡ÀÔ°ú È°µ¿µµ Çã¿ëÇÏ´Â ³»¿ëÀÌ ´ã°å´Ù.
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°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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