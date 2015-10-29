°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.9.1 È­ 00:39
»çÈ¸Á¾ÇÕ
Àü±³Á¶ ÇÕ¹ý³ëÁ¶ ÁöÀ§ ´ë¹ý¿ø 3ÀÏ ÃÖÁ¾ °áÆÇ³½´ÙÀü¿øÇÕÀÇÃ¼ »ó°í½É ¼±°í
Àü±³Á¶, °¡Ã³ºÐ ¼Ò¼Û¼± ½Â¼Ò
º»¾È 1¡¤2½É¿¡¼­´Â ¸ðµÎ ÆÐ¼Ò
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.08.31  21:03:53
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® Ä«Ä«¿ÀÅå

ÇØÁ÷±³¿ø 9¸í °¡ÀÔÀ¸·Î ÀÎÇÑ
ÀüÃ¼ ³ëÁ¶ ÀÚÁÖ¼º Ä§ÇØ ÀïÁ¡¡¡
±¹Á¦³ëµ¿±â±¸ ºñÁØ¿¡ µû¶ó
³ëÁ¶¹ý µî °ü·Ã¹ý °³Á¤¶©
ÀÚ·ÂÀ¸·Î ÀÚ°Ý È¸º¹ °¡´É¼º

´ë¹ý¿ø Àü¿øÇÕÀÇÃ¼°¡ ¿À´Â 3ÀÏ Àü±¹±³Á÷¿ø³ëµ¿Á¶ÇÕ(Àü±³Á¶) ¹ý¿Ü³ëÁ¶ Ã³ºÐÀÇ Àû¹ý¼º¿¡ ´ëÇÑ ÃÖÁ¾ ÆÇ´ÜÀ» ³»¸°´Ù.

ÇØÁ÷±³¿ø °¡ÀÔÀ» ÀÌÀ¯·Î ºÒ¹ý³ëÁ¶ Åëº¸¸¦ ¹ÞÀº Àü±³Á¶°¡ 7³â¸¸¿¡ ´Ù½Ã ÇÕ¹ý³ëÁ¶ ÁöÀ§¸¦ È¸º¹ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö °ü½ÉÀÌ ½ò¸°´Ù.

´ë¹ý¿ø Àü¿øÇÕÀÇÃ¼´Â ¿À´Â 3ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã Àü±³Á¶°¡ ¹ý¿Ü³ëÁ¶ Åëº¸ Ã³ºÐÀ» Ãë¼ÒÇØ´Þ¶ó¸ç °í¿ë³ëµ¿ºÎ Àå°üÀ» »ó´ë·Î ³½ ¼Ò¼Û »ó°í½É¿¡ ´ëÇØ ¼±°í¸¦ ÇÑ´Ù.

ÀÌ¹ø »ç°ÇÀ» ½É¸®ÇØ ¿Â ±Ç¼øÀÏ ´ë¹ý°üÀÌ 8ÀÏ ÅðÀÓÇÏ´Â Á¡À» °¨¾ÈÇØ Àü¿øÇÕÀÇÃ¼ ¼±°í Æ¯º°±âÀÏÀ» ÁöÁ¤Çß´Ù°í ´ë¹ý¿ø ÃøÀº ¼³¸íÇß´Ù.

Àü±³Á¶´Â ÇØÁ÷±³¿ø 9¸íÀÌ Á¶ÇÕ¿øÀÌ¶ó´Â ÀÌÀ¯·Î 2013³â 10¿ù ÇÕ¹ýÈ­ 14³â ¸¸¿¡ °í¿ë³ëµ¿ºÎ·ÎºÎÅÍ ¹ý¿Ü³ëÁ¶ Åëº¸¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.

ÀÌ¿¡ Àü±³Á¶´Â Áï°¢ ¹ý¿Ü³ëÁ¶ Åëº¸Ã³ºÐÀ» Ãë¼ÒÇØ´Þ¶ó´Â ÇàÁ¤¼Ò¼Û°ú È¿·Â Á¤Áö ½ÅÃ»À» ¹ý¿ø¿¡ ³Â´Ù. °¡Ã³ºÐ ¼Ò¼Û¿¡¼­´Â ¸ðµÎ Àü±³Á¶°¡ ÀÌ°åÁö¸¸, º»¾È ¼Ò¼Û¿¡¼­´Â Àü±³Á¶°¡ 1·2½É ¸ðµÎ ÆÐ¼ÒÇß´Ù.

ÀïÁ¡Àº ‘±³¿øÀÌ ¾Æ´Ñ ÀÚÀÇ °¡ÀÔÀ» Çã¿ëÇÏ´Â °æ¿ì ³ëµ¿Á¶ÇÕÀ¸·Î º¸Áö ¾Æ´ÏÇÑ´Ù’´Â ±³¿ø³ëÁ¶¹ý·³ëµ¿Á¶ÇÕ¹ýÀÇ ±ÔÁ¤ÀÌ´Ù. °í¿ë³ëµ¿ºÎ ÃøÀº ÀÌ Á¶Ç×À» ¹ý¿Ü³ëÁ¶ Åëº¸ÀÇ ±Ù°Å·Î »ï°í ÀÖ´Ù.

Àü±³Á¶ ÃøÀº ¹ý³»³ëÁ¶ ÁöÀ§¸¦ ¹ÚÅ»ÇÏ·Á¸é ÇØÁ÷ ±³¿ø °¡ÀÔÀ¸·Î ÀüÃ¼ ³ëÁ¶ÀÇ ÀÚÁÖ¼ºÀÌ Ä§ÇØµÆ´ÂÁö ¿ì¼± ½É»çÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇÑ´Ù. ³ëÁ¶ÀÇ ÀÚÁÖ¼ºÀº ³ëÁ¶°¡ ´Ü°á±Ç·´ÜÃ¼±³¼·±Ç·´ÜÃ¼Çàµ¿ µî ³ëµ¿3±ÇÀ» ½ÇÁúÀûÀ¸·Î Çà»çÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¸¦ ¸»ÇÑ´Ù.

¹Ý¸é °í¿ë³ëµ¿ºÎ ÃøÀº ¹ý¿Ü³ëÁ¶ Åëº¸°¡ Á¤´çÇÑ ÁýÇà¸í·ÉÀÌ¸ç, Àç·®ÇàÀ§·Î º¸´õ¶óµµ °úµµÇÏÁö ¾Ê´Ù°í ¸Â¼­°í ÀÖ´Ù.

Àü¿øÇÕÀÇÃ¼ ¼±°í´Â À¯Æ©ºê·ÆäÀÌ½ººÏ·³×ÀÌ¹öTVÀÇ ´ë¹ý¿ø Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ »ýÁß°èµÈ´Ù. ´ë¹ý¿øÀº ¾ÕÀ¸·Î ¸ðµç Àü¿øÇÕÀÇÃ¼ ¼±°í¸¦ °°Àº Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î »ýÁß°èÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ µé¾î °í¿ë³ëµ¿ºÎ´Â ÇØÁ÷ÀÚÀÇ ³ëÁ¶ È°µ¿À» Çã¿ëÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ³ëÁ¶¹ý °³Á¤À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â Á¤ºÎÀÇ ±¹Á¦³ëµ¿±â±¸(ILO) ÇÙ½ÉÇù¾à ºñÁØ ¹æÄ§¿¡ µû¸¥ °ÍÀÌ´Ù.

Á¤ºÎ°¡ ÀÌµé Çù¾à ºñÁØÀ» À§ÇØ ±¹È¸¿¡ Á¦ÃâÇÑ ³ëÁ¶¹ý µî °ü·Ã¹ý °³Á¤¾È¿¡´Â ½Ç¾÷ÀÚ»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÇØÁ÷ ±³¿øÀÇ ³ëÁ¶ °¡ÀÔ°ú È°µ¿µµ Çã¿ëÇÏ´Â ³»¿ëÀÌ ´ã°å´Ù.

µû¶ó¼­ ÀÌ ¹ýÀÌ Åë°úµÇ¸é ´ë¹ý¿ø ÆÇ°á°ú ¹«°üÇÏ°Ô Àü±³Á¶°¡ ÇÕ¹ý ³ëÁ¶ ÀÚ°ÝÀ» È¸º¹ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °¡´É¼ºµµ ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
Å©·ç¼ÈÅØÀÇ ±³À°¿ë ÅÂºí¸´À» Ã¤ÅÃ, µ¿³²¾Æ ½ÃÀå ¹ßÆÇ À¯·´, ºÏ¹Ì±îÁö...
2
¾ÈÃ¶¼ö¡¤ÁøÁß±Ç, Ä£¹® ¶§¸®±â ¡°Ã³ÂüÇÑ ±¹È¸¡± ¡°Ä£¹Ú °°¾Æ¡±
3
ÀÇ»ç ÆÄ¾÷, Á¤ºÎ´Â °­°æ´ëÀÀ¡©ÅëÇÕ´çÀº ¡°Á¤ºÎ°¡ ÆÄ¾÷ ÃÊ·¡ °áÀÚÇØÁöÇÏ¶ó¡±
4
'¹Ì»ý¹° ºÐÇØ ¹æ½Ä' ÇÏÀÌÆ÷½º À½½Ä¹°Ã³¸®±â ´«±æ
5
ÀÌ³«¿¬ ´ëÇ¥ ¡°Àç³­Áö¿ø±Ý ´Ê±âÀü¿¡ °áÁ¤¡±
6
¡®Áý´Ü°¨¿° ¿ì·Á¡¯ ÇØ¿î´ë¿ÂÃµ 1546¸í À½¼º ÆÇÁ¤¡¦Á÷¿ø È®ÁøÀÚ 2¸í¿Ü Ãß°¡ È®Áø ¾ø¾î
7
½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ µî 60¿©Á¾ ÇÑ±¹Á÷¾÷´É·ÂÁøÈï¿ø ºñ´ë¸é°úÁ¤ ¹«·á¼ö°­ Áö¿ø
8
¿ï»ê, ÇÏ·ç»õ 6¸í È®Áø¡¦¸¶½ºÅ© Âø¿ë ¸í·É
9
[»ç¼³]Ã»¼Ò³â ¼ºÀåÁö¿ø±Ý, ½É°¢ÇÑ ±¹°¡Àû Àç³­»óÈ² °¨¾ÈÇØ¾ß
10
¾ç»ê½Ã, ÄÚ·Î³ª19 È®»ê ¹æÁö À§ÇØ ¿Á¿Ü ¿µ¾÷ ÇÑ½ÃÀû Çã¿ë
¿ï»ê¹®È­Àç´Ü, ÅÂÈ­·ç ±âÈ¹°ø¿¬ ¼öÇà´ÜÃ¼ °ø¸ð
ÄÚ·Î³ª ¼Ó Å¸½Ãµµ¿Í ¹®È­ ±³·ùÇà»ç ¾îÂ¼³ª
½ºÆ©µð¿À Àå»ýÆ÷°í·¡·Î131 ÀÔÁÖÀÛ°¡ Á¶¼º¿ø °á°úº¸°íÀü
ÀÚ¿¬ÀÇ »ö°ú ¹«´Ì Á¶È­·Î¿î ¸Ú ¼±»ç
ÄÚ·Î³ª ÀçÈ®»ê¿¡ ±ØÀå°¡ ´Ù½Ã ºùÇÏ±â
´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr