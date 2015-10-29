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|¡ã ¿ï»ê µ¿±¸ ´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø Àü°æ.
¿ï»ê µ¿±¸ ´ë¿Õ¾Ï°ø¿øÀÇ »õÆÇ Â¥±â°¡ ¡®ÇÙ½É½Ã¼³¡¯ÀÌ ºüÁø Ã¤ ÁøÇàµÈ´Ù. ´ë¿Õ¾ÏÄÉÀÌºíÄ« »ç¾÷ÀÌ º»±Ëµµ¿¡ ¿À¸£¸é¼ ´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø Á¾ÇÕÈÞ¾çÁö Á¶¼ºÀÇ ÇÙ½ÉÇàÁ¤ ÀýÂ÷ÀÎ ´ë¿Õ¾Ï°ø¿øÁ¶¼º°èÈ¹ º¯°æÀÌ Àç°³µÇÁö¸¸, ¹Î¼± 7±â°¡ Ãâ¹ü ÃÊ±âºÎÅÍ ÁÖ·ÂÇØ ¿Â ¿ï»ê±³À°¿¬¼ö¿ø È°¿ë¹æ¾ÈÀ» Ã£Áö ¸øÇØ¼´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â ÀÏ½Ã Áß´ÜÇÑ ´ë¿Õ¾Ï°ø¿øÁ¶¼º°èÈ¹ º¯°æ¼ö¸³ ¿ë¿ªÀ» Àç°³ÇÑ´Ù°í 31ÀÏ ¹àÇû´Ù. °ø¿ø³ìÁö ºÐ¾ß, µµ½Ã°èÈ¹ ºÐ¾ß, °ü±¤ÁøÈï ºÐ¾ß·Î ±¸¼ºµÈ ¿ë¿ªÀº Áö³ 2004³â ¼ö¸³µÈ ´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø Á¶¼º°èÈ¹À» ¹Î¼± 7±â °ü±¤ºñÀü¿¡ ¸Â°Ô ¼öÁ¤ÇØ ÁÖº¯ °ü±¤ÈÞ¾çÀÚ¿ø°ú ½Ã³ÊÁö¸¦ ±Ø´ëÈÇØ ¿ï»êÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â °ü±¤Áö·Î À°¼ºÇÏ´Â °Ô ¸ñÀûÀÌ´Ù.
¿ë¿ª ´ë»ó¹üÀ§´Â °ø¿ø¸éÀû 94¸¸2000§³ Áß ÀÌ¹Ì ¼³Ä¡µÈ °ø¿ø½Ã¼³ ¹× ¹ÎÀÚ »ó°¡, ¹ÌÁ¶¼º ºÎºÐ(¼¶³¡¸¶À»¡¤±¹¹æºÎ ¼ÒÀ¯¡¤°øÀ¯¼ö¸é)À» Á¦¿ÜÇÑ ½Ã¼³ºÎÁö´Ù.
¿ë¿ªÀÇ ¹æÇâÀº ´ë¿Õ¾Ï°ø¿øÀÇ ¼º°Ý°ú ºÎÇÕµÇ´Â ÁÖÁ¦¸¦ ¼³Á¤ÇØ ÀÌ¹Ì Á¶¼ºµÈ °ø¿ø½Ã¼³°ú »óÈ£¿¬°è³ª º¸¿Ï °¡´ÉÇÑ È¿À²ÀûÀÎ °ø¿øÁ¶¼º°èÈ¹ ¼ö¸³¿¡ ¸ÂÃçÁ³´Ù. ÇÑ½Å¿£Áö´Ï¾î¸µÀÌ ¸ÃÀº ¿ë¿ªÀº 2018³â 12¿ù Âø¼öÇß´Ù.
¿ë¿ª ±â°£Àº 1³âÀ¸·Î Áö³ÇØ 12¿ù ¿Ï·áÇØ µµ½Ã°ø¿øÀ§¿øÈ¸ ½ÉÀÇ¸¦ °ÅÃÄ Á¶¼º°èÈ¹À» °í½ÃÇÏ´Â °Ô ´çÃÊ °èÈ¹ÀÌ¾ú´Ù.
±×·¯³ª ¿ï»ê½Ã´Â ¿ë¿ªÀ» Áß´ÜÇÏ°í, ±âÇÑÀ» ¿ÃÇØ ¿¬¸»±îÁö 1³â ¿¬ÀåÇß´Ù. ÀÌÀ¯´Â 2°¡Áö¿´´Ù.
´ë¿Õ¾Ï ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ« Å¸´ç¼º Æò°¡ºÐ¼® °á°ú Áö¿¬°ú ¿¾ ¿ï»ê±³À°¿¬±¸¿ø(2¸¸5000§³) ºÎÁö È°¿ë ÇØ¹ýÀ» Ã£Áö ¸øÇØ¼´Ù. ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ«´Â ¿ï»ê½Ã°¡ ÃÖ±Ù Å¸´ç¼º ºÐ¼®À» ¸¶Ä¡°í, 3ÀÚ °ø¸ð¿¡ µé¾î°¡¸é¼ ÇØ°áµÆ´Ù.
¹Ý¸é ±³À°¿¬¼ö¿ø ºÎÁö È°¿ë¹æ¾ÈÀº ´ä´äÇÑ Çü±¹ÀÌ´Ù. ±³À°¿¬¼ö¿øÀº ´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø ÇÑ °¡¿îµ¥ À§Ä¡ÇØ È°¿ë¹æ¾È¿¡ µû¶ó °ø¿ø ÀüÃ¼ÀÇ ºÐÀ§±â³ª Å×¸¶°¡ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ´Â ¿äÁö´Ù.
½Ã´Â ¿ï»ê¿¬±¸¿ø¿¡ ÀÇ·ÚÇØ ±³À°¿¬¼ö¿ø ºÎÁö È°¿ë¹æ¾È ¿ë¿ªÀ» ÀÌÇàÇß´Ù. ¿ë¿ªºñ´Â 4500¸¸¿øÀÌ´Ù. ¿ë¿ª ÃÖÁ¾ °á°ú, ÃÖÀû¾ÈÀ¸·Î º¹ÇÕ¹®È°ü±¤È£ÅÚÀÌ Ã¤ÅÃµÆ´Ù.
°ø¿ø¹ý¿¡ µû¶ó ´ë¿Õ¾Ï´ë°ø¿øÀÇ ¸éÀûÀÌ 100¸¸§³ ÀÌÇÏ¶ó¼ ±³À°¿¬¼ö¿ø ºÎÁö¿¡ µé¾î¼³ ¼ö ÀÖ´Â ¼÷¹Ú½Ã¼³Àº ¡®À¯½ºÈ£½ºÅÚ¡¯ÀÌ À¯ÀÏÇÏ´Ù.
±×·¯³ª À¯½ºÈ£½ºÅÚ À¯Ä¡»ç¾÷Àº Àü±¹ÀûÀ¸·Î ¼º°øÇÑ »ç·Ê°¡ ¾ø´Ù. º¹ÇÕ¹®È°ü±¤È£ÅÚÀ» À¯Ä¡ÇÏ·Á¸é °ø¿øºÎÁö¿¡¼ Á¦Ã´ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ´ë¿Õ¾Ï°ø¿øÁ¶¼º°èÈ¹ º¯°æÀ» ÅëÇØ¼¸¸ °¡´ÉÇÏ´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â º¹ÇÕ¹®È°ü±¤È£ÅÚ ¹Î°£ ÅõÀÚÀÚ À¯Ä¡¿¡ ³ª¼¹Áö¸¸, ¼º°ú¸¦ ³»Áö ¸øÇß´Ù. Àá±ñ À¯¸í ¸®Á¶Æ® È¸»çÀÎ ¾Æ³Æ¼ ÄÚºê¿Í ÇùÀÇÇßÁö¸¸ ¹«»êµÆ´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â Á¶¼º°èÈ¹ º¯°æ¼ö¸³ ¿ë¿ª ¿Ï·á ½ÃÁ¡ÀÎ ¿¬¸»±îÁö ¼º°ú°¡ ¾øÀ¸¸é ÇØ»óÄÉÀÌºíÄ«¸¸ ¹Ý¿µÇÏ°í, ¿¬¼ö¿ø ºÎÁö´Â ±×´ë·Î µÎ°í Àå±â°úÁ¦·Î ÀüÈ¯ÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¿¹»ê »çÁ¤À» °í·ÁÇØ ¿¬¼ö¿ø Ã¶°Å´Â ³»³â¿¡ ÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¿ï»ê½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°´ë¿Õ¾Ï°ø¿øÁ¶¼º°èÈ¹Àº ´Ù½Ã ¼ö¸³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¿¬¼ö¿ø È°¿ëÀº Àå±â°úÁ¦·Î µÎ°í Á¢±ÙÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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