±×·ì ¡®º°Âî(Byulzzi)¡¯, ¡®»ß»Ç »ß»Ç(BBIBBO BBIBBO)¡¯ ¾È¹« ÃÖÃÊ °ø°³

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´õ´º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â Áö³ 8¿ù 24ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ °ø½Ä À¯Æ©ºê Ã¤³Î°ú °ø½Ä SNS¿¡ ‘»ß»Ç»ß»Ç’ ´í½º ÆÛÆ÷¸Õ½º ºñµð¿À¸¦ °Ô½ÃÇØ ÆÒ´ýÀÇ ¶ß°Å¿î ¹ÝÇâÀ» ÀÌ²ø¾î³»°í ÀÖ´Ù.
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¹Í½º ³ªÀÎ Ãâ½Å '¿ëÃ¤'¸¦ ÇÊµÎ·Î 'ÁöÇý, ÇÏ¸°'À¸·Î ÀÌ·ç¾îÁø 3ÀÎÁ¶ º°Âî´Â Áö³ 23ÀÏ ‘»ß»Ç»ß»Ç’·Î µ¥ºß ¾Ù¹üÀ» ¹ßÇ¥, È°¹ßÇÑ È°µ¿¿¡ Æ÷¹®À» ¿¾ú´Ù µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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