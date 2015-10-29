Æ®·Ô °¡¼ö 'ÀÓ´Ù¾Ö', ¡®ÄÚ·Î³ª 19 ¾ÈÀü¼öÄ¢¡¯ ¹ö½ºÅ· ÁøÇà

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ÀÌ¹ø ¹ö½ºÅ·Àº ÄÚ·Î³ª 19 À§±â ±Øº¹À» À§ÇØ ‘ÄÚ·Î³ª 19 ¾ÈÀü¼öÄ¢’À» ¾Ë·Á´Â ÃëÁö·Î ÇÑ»ùÀÌ ÈÄ¿øÇÏ°í ÀÖ´Â ºñ¿µ¸®¹ýÀÎ ´Ù¿ø¹®Èº¹ÁöÀç´Ü ´Ù¿ø ¿©ÀÚ Ã»¼Ò³â ¾ß±¸´ÜÀÌ ÇÔ²² Çß´Ù.
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ÇÑÆí, ÇÑ»ù °ü°èÀÚ´Â "ÄÚ·Î³ª 19ÀÇ Àå±âÈ·Î ¿ÜºÎÈ°µ¿ÀÌ ¾î·Á¿î »óÈ²¿¡¼µµ ÇÑ»ùÀÌ ÈÄ¿øÇÏ´Â ´Ù¿ø¿©ÀÚÃ»¼Ò³â¾ß±¸´Ü¿øµé°ú ¶æ±íÀº ÀÏÀ» ÇÏ°Ô µÇ¾î ±â»Ú´Ù. Áö¼ÓÀûÀÎ °ü½É°ú Áö¿øÀ¸·Î ¿ì¸® Ã»¼Ò³âµéÀÌ °Ç°ÇÏ°Ô ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µ½°Ú´Ù"°í ¾à¼ÓÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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