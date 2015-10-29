°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.9.9 ¼ö 13:45
»çÈ¸¿ï»ê¾ç»ê
Çö´ëÁß°ø¾÷ Á÷¿ø µî ¿ï»ê¼­ Ãß°¡ È®ÁøÀÚ 3¸í ¹ß»ýÇö´ëÁß°ø¾÷, 115¹ø È®ÁøÀÚ ±Ù¹« °Ç¹° Á÷¿ø 2000¸í ÀüÃ¼ Áø´Ü °Ë»ç µé¾î°¡
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.09.09  10:18:11
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® Ä«Ä«¿ÀÅå
 
 

Çö´ëÁß°ø¾÷¹ß(Û¡) ½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) È®»ê¼¼°¡ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù. 

¿ï»ê½Ã ¹æ¿ª´ç±¹¿¡ µû¸£¸é 9ÀÏ Áß°ø¾÷ ±Ù·ÎÀÚ¿Í ±× °¡Á·À» Æ÷ÇÔÇØ 3¸íÀÇ ½Å±Ô È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ·Î½á ¿ï»ê ´©Àû È®ÁøÀÚ´Â 126¸íÀ¸·Î ´Ã¾ú´Ù.

¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ¿ï»ê Áß±¸¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â 38¼¼ ³²¼º A¾¾(124¹ø), ºÏ±¸¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â 54¼¼ ¿©¼º B¾¾(125¹ø), µ¿±¸¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â 61¼¼ ¿©¼º C¾¾(126¹ø)°¡ È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù°í ¹àÇû´Ù.

A¾¾´Â Çö´ëÁß°ø¾÷ Ç°Áú°æ¿µ 2ºÎ¿¡ ±Ù¹«ÇÏ´Â Á÷¿øÀÌ¸ç, B¾¾´Â ¾Õ¼­ 8ÀÏ È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹ÞÀº —æÁß ±Ù·ÎÀÚ 121¹øÀÇ ºÎÀÎÀÌ´Ù. C¾¾´Â ±âÄ§Áõ»óÀ¸·Î °Ë»ç¸¦ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, °¨¿° °æ·Î µî¿¡ ´ëÇØ Á¶»ç ÁßÀÌ´Ù.

ÇÑÆí Çö´ëÁß°ø¾÷Àº A¾¾°¡ È¸»ç ¼Ò¼Ó Ã¹ È®ÁøÀÚÀÎ 115¹ø°ú ¼Ò¼Ó ºÎ¼­´Â ´Ù¸£Áö¸¸ °°Àº °Ç¹°, °°Àº Ãþ¿¡ ±Ù¹«Çß´ø Á¡À» °¨¾ÈÇØ °¨¿°°æ·Î Á¶»ç¿Í ÇÔ²² ÀÌ³¯ ÇØ´ç °Ç¹° ±Ù¹« ÀÎ¿ø 2000¸í ÀüÃ¼¿¡ ´ëÇØ ÀÚÅÃ ´ë±â ¹× Áø´Ü °Ë»ç¿¡ µé¾î°¬´Ù.
¼®ÇöÁÖ±âÀÚ hyunju021@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
8ÀÏ ¿ï»ê Çö´ëÁß°ø¾÷ Á¶¼±¼Ò È®ÁøÀÚ 3¸íÀ¸·Î ´Ã¾î³ª, Á÷¿ø ¾Æµéµµ ¾ç¼º
2
º´¿ø¼­ 60´ë È¯ÀÚ ±Ø´Ü ¼±ÅÃ
3
·Ôµ¥ °­µ¿¸®Á¶Æ® Á¶¼º°ø»ç 2021³â Àç°³
4
¡°Ç³¼ÓÇÏÁß ±âÁØ ³Ê¹« ³·¾Æ¡± ¡°ºñ¹Ù¶÷¿¡ Áö¹Ý ÀÌ¹Ì ¾àÈ­¡±
5
Çö´ëÁß°ø¾÷ Á÷¿ø µî ¿ï»ê¼­ Ãß°¡ È®ÁøÀÚ 3¸í ¹ß»ý
6
2020³â ¿ï»ê ¾ÆÆÄÆ® ½Å°í°¡ ºñÁß 26.5%·Î ±ÞÁõ
7
¿ï»ê½Ã ÀÓ´ë ¿¹½ÄÀå ¡®ÄÚ·Î³ª ÀûÀÚ¡¯¿¡ ÆÄ»ê ¿ì·Á
8
ÇÑ±¹ Á¶¼±¾÷, µÎ´ÞÂ° ¼¼°è ¼±¹Ú ¼öÁÖ 1À§
9
ÀÌ¸¸±â Å°¿ö³½ ¾¾¸§°è ´ëºÎ, ¸í¸Æ ÀÌ¾îÁØ áä½ÃÀå¿¡ Å«Àý
10
Çö´ëÁß°ø¾÷Û¡ ÄÚ·Î³ª È®ÁøÀÚ 5¸íÀ¸·Î ´Ã¾î
±èÈ¯±âºÎÅÍ Ãß»ç ±èÁ¤Èñ±îÁö¡¦´ë°¡µéÀÇ ¹Ì¼úÀÛÇ° ºÎ»ê¿¡ ¸ðÀÎ´Ù
ºÎ»ê ¿ùµå½Ã³×¸¶ ·£µå¸¶Å©, 90¾ï¿ø µé¿© ¿µÈ­ÀÇÀü´ç¿¡
³» ±â¾ïÀÌ »ç½Ç°ú ´Ù¸£´Ù¸é¡¤¡¤¡¤¼­¾çÈ­°¡ Á¤»çºó °³ÀÎÀü
Á¦28È¸ ±èÀ¯Á¤ ¹éÀÏÀå, 10¿ù 16ÀÏ °³ÃÖ
¿ïÁÖ¼¼°è»ê¾Ç¿µÈ­Á¦ ¡®¿Â¶óÀÎ °³ÃÖ¡¯ ¹«°Ô ½Ç·Á
´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr