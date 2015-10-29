Çö´ëÁß°ø¾÷ Á÷¿ø µî ¿ï»ê¼­ Ãß°¡ È®ÁøÀÚ 3¸í ¹ß»ý

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¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ¿ï»ê Áß±¸¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â 38¼¼ ³²¼º A¾¾(124¹ø), ºÏ±¸¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â 54¼¼ ¿©¼º B¾¾(125¹ø), µ¿±¸¿¡ °ÅÁÖÇÏ´Â 61¼¼ ¿©¼º C¾¾(126¹ø)°¡ È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù°í ¹àÇû´Ù.
A¾¾´Â Çö´ëÁß°ø¾÷ Ç°Áú°æ¿µ 2ºÎ¿¡ ±Ù¹«ÇÏ´Â Á÷¿øÀÌ¸ç, B¾¾´Â ¾Õ¼ 8ÀÏ È®Áø ÆÇÁ¤À» ¹ÞÀº —æÁß ±Ù·ÎÀÚ 121¹øÀÇ ºÎÀÎÀÌ´Ù. C¾¾´Â ±âÄ§Áõ»óÀ¸·Î °Ë»ç¸¦ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, °¨¿° °æ·Î µî¿¡ ´ëÇØ Á¶»ç ÁßÀÌ´Ù.
ÇÑÆí Çö´ëÁß°ø¾÷Àº A¾¾°¡ È¸»ç ¼Ò¼Ó Ã¹ È®ÁøÀÚÀÎ 115¹ø°ú ¼Ò¼Ó ºÎ¼´Â ´Ù¸£Áö¸¸ °°Àº °Ç¹°, °°Àº Ãþ¿¡ ±Ù¹«Çß´ø Á¡À» °¨¾ÈÇØ °¨¿°°æ·Î Á¶»ç¿Í ÇÔ²² ÀÌ³¯ ÇØ´ç °Ç¹° ±Ù¹« ÀÎ¿ø 2000¸í ÀüÃ¼¿¡ ´ëÇØ ÀÚÅÃ ´ë±â ¹× Áø´Ü °Ë»ç¿¡ µé¾î°¬´Ù.
¼®ÇöÁÖ±âÀÚ hyunju021@ksilbo.co.kr
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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