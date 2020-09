사회울산양산 부산보훈청, 9월 ‘청렴 ALL DAY’ 운영 승인 2020.09.10 01:20:22 ▲ 부산보훈청 직원들이 청렴 이벤트를 체험하고 있는 모습. - 부산지방보훈청 제공 부산지방보훈청이 신뢰받는 공직사회를 만들기 위한 자리를 마련했다. 부산보훈청은 지난 8일 이달의 ‘청렴 ALL DAY’를 실시했다고 9일 밝혔다. 이번 청렴 ALL DAY에서 직원들은 청렴 문자 전송, 청렴주의보(공무원 행동강령 해설 및 질의회신사례) 발령, 숨은 청렴하 ‘개’ 찾고 청렴문제를 맞히면 청렴할 ‘라면’을 주는 이벤트를 체험하며 청렴의 의미를 생각해보는 시간을 가졌다. 부산보훈청 관계자는 “정부혁신 과제로 신뢰받는 정부 구현을 위해 매달 ‘청렴 ALL DAY’를 실시하고 있다”며 “보훈가족이 신뢰할 수 있는 공정하고 청렴한 행정을 하겠다”고 말했다. 박진우기자 iory8274@ksilbo.co.kr 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

