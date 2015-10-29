½Å¿¹ 'ÀåÇýÁö', À¥µå¶ó¸¶ ¡®´õÆú¸®½º¡¯ ÅåÅåÆ¢´Â °¨ÃÊ¿ªÇÒ

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Áö³ 11ÀÏ °æÂûÃ» À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» ÅëÇÏ¿© ¹æ¿µÇÑ À¥µå¶ó¸¶ ‘´õÆú¸®½º’(°¨µ¶ ±èÅÂÇö.Á¦ÀÛ ·¿½ºÆ©µð¿À) ¿¡¼ Ã¹ ¿¡ÇÇ¼Òµå°¡ ¹æ¿µÇÏ¿´´Ù.
¸ð¸ð·£µå ³ªÀ±°ú À¯Á¤ÈÆ ÀåÇöÁ¤ ¹è¿ìµéÀÇ ÁÖ¿ä¹è¿ª »çÀÌ¿¡¼ Ã¤¿¬¿ªÇÒÀ» ¸ÃÀº ½Å¿¹ ÀåÇýÁö°¡ Ã¹ ¿¡ÇÇ¼Òµå¿¡¼ºÎÅÍ ÅåÅåÆ¢´Â ¿¬±â·Î ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
±ØÁß ¼¾ÆÁø ¿ªÀ» ¸ÃÀº ¸ð¸ð·£µå ³ªÀ±°ú ÇÔ²² Ã¤¿¬¿ªÀ» ¸ÃÀº ½Å¿¹ ÀåÇýÁö ¿ª½Ãµµ °Ë»öÀÌ ¿À¸£³»¸®¸ç ½Å¿¹ ¸øÁö ¾ÊÀº ÀÚ½Å¸¸ÀÇ °¨¼ºÀ» ´ãÀº ÅºÅºÇÑ ¿¬±â½Ç·ÂÀ» ¼±º¸¿´´Ù.
2020³â À¥µå¶ó¸¶ ½ÃÀå¿¡¼ ÀÚ½Å¸¸ÀÇ »ö±òÀ» ´ãÀº ¿¬±â·Î ÀÚ¸®¸¦ Àâ°í ÀÖ´Â ¹è¿ì ÀåÇýÁö´Â 2020³â 10¿ù¿¡ Å©·©Å©ÀÎÇÏ´Â Â÷±âÀÛ¿¡ ÀÌ¹Ì Ä³½ºÆÃ ¿Ï·áµÈ »óÈ²¿¡ ÇöÀç ¿¬±âÁØºñ¿¡ ¸ôÀÔÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã¿¡ ¹æ¿µÇÏ´Â À¥µå¶ó¸¶ ‘´õÆú¸®½º’¿¡¼ ±ØÀÇ ÅºÅºÇÑ °¨ÃÊ¿ªÇÒÀ» ±â´ëÇØº»´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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