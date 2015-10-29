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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.9.15 È­ 21:15
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½ÂÀÎ 2020.09.15  21:08:29
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°ËÂûÀÌ Ãß¹Ì¾Ö ¹ý¹«ºÎ Àå°ü ¾Æµé ¼­¸ð(27)¾¾ÀÇ ±º º¹¹« ½ÃÀý ¡®Æ¯Çý ÈÞ°¡¡¯ ÀÇÈ¤°ú °ü·ÃÇØ 15ÀÏ ±¹¹æºÎ¸¦ ¾Ð¼ö¼ö»ö Çß´Ù.

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¼­¾¾´Â 2017³â ÁÖÇÑ ¹Ì8±º ÇÑ±¹±ºÁö¿ø´Ü ¹Ì2»ç´ÜÁö¿ª´ë ¼Ò¼Ó Ä«Åõ»ç·Î º¹¹«ÇÏ¸é¼­ ÃÑ 23ÀÏ¿¡ °ÉÃÄ 1¡¤2Â÷ º´°¡¿Í °³ÀÎÈÞ°¡¸¦ ¿¬´Þ¾Æ »ç¿ëÇß´Ù.

ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ Ãß Àå°ü ºÎºÎ¿Í Àü º¸ÁÂ°ü µîÀÌ ÈÞ°¡ ¿¬Àå ¹®Á¦·Î ±º °ü°èÀÚ¿¡°Ô ¼öÂ÷·Ê ¹®ÀÇ ÀüÈ­¸¦ Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.

±ººÎ´ë ÇàÁ¤¾÷¹«¸¦ °ü¸®ÇÏ´Â ¿¬´ëÅëÇÕÇàÁ¤¾÷¹«½Ã½ºÅÛ¿¡ ±â·ÏµÈ ¼­¾¾ÀÇ 2017³â 6¿ù15ÀÏ 2Â÷ º´°¡ ¸é´ã ±â·Ï¿¡´Â ÈÞ°¡¿Í °ü·ÃÇØ ¡°ºÎ¸ð´Ô°ú »óÀÇÇß´Âµ¥ ºÎ¸ð´Ô²²¼­ ¹Î¿øÀ» ³ÖÀ¸½Å °ÍÀ¸·Î È®ÀÎ¡±ÀÌ¶ó´Â ³»¿ëÀÌ ÀûÇô ÀÖ´Ù.

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°ËÂûÀº ÀÌ¿Í ÇÔ²² °è·æ´ë À°±ºÁ¤º¸Ã¼°è°ü¸®´ÜÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ¼­¾¾°¡ ¼Ò¼ÓµÆ´ø ÇÑ±¹±ºÁö¿ø´ÜÀ» À°±ºº»ºÎ ÀÎ»ç»ç·ÉºÎ¿¡¼­ °ü¸®ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ÀÇÈ¤ °ü·Ã ±â·ÏÀ» È®º¸ÇÏ±â À§ÇÑ Â÷¿øÀ¸·Î °üÃøµÈ´Ù.

°ËÂûÀº ÀÌ·¯ÇÑ ÀÚ·áµéÀ» ¿¬´ëÅëÇÕÇàÁ¤¾÷¹«½Ã½ºÅÛ¿¡ ±â·ÏµÅ ÀÖ´Â µÎ Â÷·ÊÀÇ ¸é´ã ±â·Ï°ú ´ëÁ¶ÇÏ´Â µî ¼ö»ç¸¦ °ÅÃÄ ¼­¾¾ÀÇ ÈÞ°¡¸í·É¼­¸¦ ºñ·ÔÇÑ °ü·Ã ¼­·ù°¡ ´©¶ôµÆ´Ù´Â ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ¼­µµ È®ÀÎÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

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Æ¯È÷ ±¹¹ÎÀÇÈûÀº Ãß Àå°üÀÇ Àü³¯ ±¹È¸ ´ëÁ¤ºÎÁú¹® ´äº¯ ³»¿ë°ú ÅÂµµ¸¦ ¼ºÅäÇß´Ù. ÁÖ ¿ø³»´ëÇ¥´Â ¡°³²Æí°ú ÁÖ¸»ºÎºÎ¶ó ±¹¹æºÎ ¹Î¿ø½Ç¿¡ ÀüÈ­Çß´ÂÁö È®ÀÎÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù, º¸ÁÂ°ü¿¡°Ô´Â È®ÀÎÇÏ°í ½ÍÁö ¾Ê´Ù, ÀÌ·± ¿À¸¸ÇÑ ´äº¯ÀÌ ¾îµð ÀÖ³ª¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¿©´çÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀº ÀÌ³¯ ±¹¹ÎÀÇÈûÀÌ Á¦±âÇØ¿Â Ãß Àå°ü ¾ÆµéÀÇ ±º ½ÃÀý Æ¯Çý ÀÇÈ¤ÀÌ ½ÇÃ¼°¡ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù¸ç ¹æ¾î¿¡ ÃÑ·ÂÀ» ½ñ¾ÆºÎ¾ú´Ù.

¹ÎÁÖ´çÀº Àü³¯ ´ëÁ¤ºÎ Áú¹®À» °ÅÄ¡¸ç ÈÞ°¡¿Í °ü·ÃÇÑ °´°üÀû »ç½Ç °ü°è°¡ µå·¯³µ´Ù°í ÆÇ´ÜÇÏ°í ³í¶õÀÌ ÁøÁ¤ ±¹¸é¿¡ µé¾î¼­¸é °íÀ§°øÁ÷ÀÚ¹üÁË¼ö»çÃ³(°ø¼öÃ³)¹ý °³Á¤ ÀÛ¾÷¿¡ ³ª¼³ ¹æÄ§ÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

±èµÎ¼ö±âÀÚ dusoo@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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