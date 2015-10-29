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°ËÂûÀÌ Ãß¹Ì¾Ö ¹ý¹«ºÎ Àå°ü ¾Æµé ¼¸ð(27)¾¾ÀÇ ±º º¹¹« ½ÃÀý ¡®Æ¯Çý ÈÞ°¡¡¯ ÀÇÈ¤°ú °ü·ÃÇØ 15ÀÏ ±¹¹æºÎ¸¦ ¾Ð¼ö¼ö»ö Çß´Ù.
¼¿ï ¿©ÀÇµµ Á¤Ä¡±Ç°ú °ËÂû µî¿¡ µû¸£¸é ¼¿ïµ¿ºÎÁö°Ë Çü»ç1ºÎ(±è´ö°ï ºÎÀå°Ë»ç)´Â ÀÌ³¯ ±¹¹æºÎ °¨»ç°ü½Ç°ú ¹Î¿ø½Ç, ±¹¹æÀü»êÁ¤º¸¿ø µî¿¡ ¼ö»ç°üµéÀ» º¸³» Ãß Àå°ü ¾Æµé ÀÇÈ¤°ú °ü·ÃµÈ Àü»êÀÚ·á¸¦ È®º¸Çß´Ù.
°ËÂûÀº ¶Ç ¿ÀÀüºÎÅÍ Ãæ³² °è·æ´ë¿¡ ÀÖ´Â À°±ºº»ºÎ Á÷ÇÒºÎ´ëÀÎ Á¤º¸Ã¼°è°ü¸®´Üµµ ¾Ð¼ö¼ö»ö ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¼¾¾´Â 2017³â ÁÖÇÑ ¹Ì8±º ÇÑ±¹±ºÁö¿ø´Ü ¹Ì2»ç´ÜÁö¿ª´ë ¼Ò¼Ó Ä«Åõ»ç·Î º¹¹«ÇÏ¸é¼ ÃÑ 23ÀÏ¿¡ °ÉÃÄ 1¡¤2Â÷ º´°¡¿Í °³ÀÎÈÞ°¡¸¦ ¿¬´Þ¾Æ »ç¿ëÇß´Ù.
ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ Ãß Àå°ü ºÎºÎ¿Í Àü º¸ÁÂ°ü µîÀÌ ÈÞ°¡ ¿¬Àå ¹®Á¦·Î ±º °ü°èÀÚ¿¡°Ô ¼öÂ÷·Ê ¹®ÀÇ ÀüÈ¸¦ Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.
±ººÎ´ë ÇàÁ¤¾÷¹«¸¦ °ü¸®ÇÏ´Â ¿¬´ëÅëÇÕÇàÁ¤¾÷¹«½Ã½ºÅÛ¿¡ ±â·ÏµÈ ¼¾¾ÀÇ 2017³â 6¿ù15ÀÏ 2Â÷ º´°¡ ¸é´ã ±â·Ï¿¡´Â ÈÞ°¡¿Í °ü·ÃÇØ ¡°ºÎ¸ð´Ô°ú »óÀÇÇß´Âµ¥ ºÎ¸ð´Ô²²¼ ¹Î¿øÀ» ³ÖÀ¸½Å °ÍÀ¸·Î È®ÀÎ¡±ÀÌ¶ó´Â ³»¿ëÀÌ ÀûÇô ÀÖ´Ù.
¾ÖÃÊ ¹Î¿ø³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ³ìÃëÆÄÀÏÀÌ º¸°ü ±â°£ÀÎ 3³âÀÌ Áö³ª ±¹¹æºÎ ÄÝ¼¾ÅÍÀÇ ÀúÀå Ã¼°è¿¡¼ »èÁ¦µÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³À¸³ª, ¸ÞÀÎ ¼¹ö¿¡´Â ³²¾ÆÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀÌ³¯ ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
¶Ç ±¹¹æºÎ ¹Î¿ø½Ç¿¡ °É·Á¿Â ÀüÈ¹øÈ£ µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÅëÈ ±â·Ï ¿ª½Ã ÀúÀåµÈ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
°ËÂûÀº ÀÌ¿Í ÇÔ²² °è·æ´ë À°±ºÁ¤º¸Ã¼°è°ü¸®´ÜÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ¼¾¾°¡ ¼Ò¼ÓµÆ´ø ÇÑ±¹±ºÁö¿ø´ÜÀ» À°±ºº»ºÎ ÀÎ»ç»ç·ÉºÎ¿¡¼ °ü¸®ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ÀÇÈ¤ °ü·Ã ±â·ÏÀ» È®º¸ÇÏ±â À§ÇÑ Â÷¿øÀ¸·Î °üÃøµÈ´Ù.
°ËÂûÀº ÀÌ·¯ÇÑ ÀÚ·áµéÀ» ¿¬´ëÅëÇÕÇàÁ¤¾÷¹«½Ã½ºÅÛ¿¡ ±â·ÏµÅ ÀÖ´Â µÎ Â÷·ÊÀÇ ¸é´ã ±â·Ï°ú ´ëÁ¶ÇÏ´Â µî ¼ö»ç¸¦ °ÅÃÄ ¼¾¾ÀÇ ÈÞ°¡¸í·É¼¸¦ ºñ·ÔÇÑ °ü·Ã ¼·ù°¡ ´©¶ôµÆ´Ù´Â ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ¼µµ È®ÀÎÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
¿©¾ß Á¤Ä¡±ÇÀº Àü³¯¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ³¯µµ °ÝÇÑ °ø¹æÀ» ÆîÃÆ´Ù.
¾ß´çÀÎ ±¹¹ÎÀÇÈû ÁÖÈ£¿µ ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÀÌ³¯ ¿ø³»´ëÃ¥È¸ÀÇ¿¡¼ Ãß Àå°üÀ» °Ü³É, ¡°Á¤ÀÇ¿Í Áø½Ç°ú ½Î¿ì·Á ÇÏÁö ¸»°í Á¶¼ÓÈ÷ °á´ÜÇÏ¶ó¡±°í Çß°í, °û»óµµ ÀÇ¿øÀº ¡°±¹¹Îµé¿¡°Ô º¯¸í¸¸ ´Ã¾î³õÀº °Í¸¸À¸·Îµµ ÀÌ¹Ì Àå°üÀ» ±×¸¸µÖ¾ß ÇÏ´Â ÃæºÐÇÑ ÀÌÀ¯¡±¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
Æ¯È÷ ±¹¹ÎÀÇÈûÀº Ãß Àå°üÀÇ Àü³¯ ±¹È¸ ´ëÁ¤ºÎÁú¹® ´äº¯ ³»¿ë°ú ÅÂµµ¸¦ ¼ºÅäÇß´Ù. ÁÖ ¿ø³»´ëÇ¥´Â ¡°³²Æí°ú ÁÖ¸»ºÎºÎ¶ó ±¹¹æºÎ ¹Î¿ø½Ç¿¡ ÀüÈÇß´ÂÁö È®ÀÎÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù, º¸ÁÂ°ü¿¡°Ô´Â È®ÀÎÇÏ°í ½ÍÁö ¾Ê´Ù, ÀÌ·± ¿À¸¸ÇÑ ´äº¯ÀÌ ¾îµð ÀÖ³ª¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¿©´çÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀº ÀÌ³¯ ±¹¹ÎÀÇÈûÀÌ Á¦±âÇØ¿Â Ãß Àå°ü ¾ÆµéÀÇ ±º ½ÃÀý Æ¯Çý ÀÇÈ¤ÀÌ ½ÇÃ¼°¡ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù¸ç ¹æ¾î¿¡ ÃÑ·ÂÀ» ½ñ¾ÆºÎ¾ú´Ù.
¹ÎÁÖ´çÀº Àü³¯ ´ëÁ¤ºÎ Áú¹®À» °ÅÄ¡¸ç ÈÞ°¡¿Í °ü·ÃÇÑ °´°üÀû »ç½Ç °ü°è°¡ µå·¯³µ´Ù°í ÆÇ´ÜÇÏ°í ³í¶õÀÌ ÁøÁ¤ ±¹¸é¿¡ µé¾î¼¸é °íÀ§°øÁ÷ÀÚ¹üÁË¼ö»çÃ³(°ø¼öÃ³)¹ý °³Á¤ ÀÛ¾÷¿¡ ³ª¼³ ¹æÄ§ÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
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