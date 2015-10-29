¿ï»ê½Ã±³À°Ã»ÀÇ ±³À° °ø°ø¼º °È¡¤¼Ò¿Ü°èÃþÁö¿ø Á¤Ã¥ÀÌ ±³À°ºÎ°¡ 15ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®2020³â ½Ã¡¤µµ±³À°Ã» Æò°¡¡¯ 4°³ ¿µ¿ª Áß ¡®±³À°ÀÇ Èñ¸Á»ç´Ù¸® º¹¿ø¡¯ ¿µ¿ª¿¡¼ ¿ì¼ö »ç·Ê·Î ¼±Á¤µÆ´Ù.
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°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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