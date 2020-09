연예/시사기획사보도자료 비대면 라이브 엠콘 K-힙합 라이브 콘서트 'Meet me in your room ', 라인업 공개 승인 2020.09.16 거듭되는 공연 취소 소식에 실망한 국내 힙합 팬들에게 단비와 같은 소식이 전해졌다. 힙합 레이블 ‘하이라이트레코즈'와 ‘하이어뮤직'이 오는 23일 라이브 방송 플랫폼 ‘믹스채널(MixChannel)’에서 실시하는 비대면 라이브 콘서트 ‘MCON K-HIPHOP Live concert- Meet me in your room -’에 참여한다. 한국을 대표하는 두 힙합 레이블 ‘하이라이트레코즈'와 ‘하이어뮤직'은 각각 ‘팔로알토(Paloalto)’, ‘허클베리피(Huckleberry P)’, ‘레디(Reddy)’, ‘윤비(YunB)’, ‘조원우(Jowonu)’, ‘스월비(Swervy)’, 그리고 ‘pH-1’, ‘우디고차일드(Woodie Gochild)’, ‘골든(Golden)’, ‘하온(HAON)’, ‘ 서동현(BIG Naughty)’, ‘Trade L’의 참여를 확정하며, 국내 힙합 팬들의 기대감을 높이고 있다. 이번 공연을 주최한 주식회사 도너츠는 “국내 최고의 두 힙합 레이블의 비대면 콘서트를 통해, 많은 힙합 팬들이 집에서도 부담 없이 생동감 넘치는 아티스트들의 무대를 만끽했으면 좋겠다.”고 밝혔다. ‘MCON K-HIPHOP Live concert- Meet me in your room -’은 23일 ‘하이라이트레코즈', ‘하이어뮤직’ 각각 7시와 9시에 믹스채널을 통해 라이브로 송출될 예정이며, 티켓은 22일 오후 6시까지 믹스채널 공식 홈페이지에서 구매가 가능하다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

