´ë¼¼ º¸ÀÌ±×·ì '¿¡ÀÌÆ¼Áî', ±Û·Î¹ú ¸Å°ÅÁø Ç¥Áö.. ÄÉÀÌÆË ´ë¼¼ È®ÀÎ

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¸Å°ÅÁø ÀÌ¿¤ÀÌ´Â '¿¡ÀÌÆ¼Áî'¸¦ ºñ·ÔÇØ¼ 'ÀÌ´ÞÀÇ ¼Ò³à, ¾çÁØÀÏ, MCND, »ó¾Æ ¿ä´Ï´Ï, ÀÌµç, °¼Ò¿¬, Ã¤¸®/³ª¶ó' µîÀÇ Èº¸´Â ¹°·Ð ÇÑ/¿µ ¹öÀüÀÇ ±â»ç¸¦ ÇÑ ±Ç¿¡ ´ã°í 'Æ÷½ºÅÍ, ½ºÆ¼Ä¿, ºñ´Ò¹é'µîÀÇ ÁõÁ¤Ç°À» ÆÐÅ°Áö·Î Ç³¼ºÇÏ°Ô ±¸¼ºµÇ¾ú´Ù.
Æ¯È÷ Ä¿¹ö¸¦ Àå½ÄÇÑ º¸ÀÌ±×·ì ¿¡ÀÌÆ¼Áî(ATEEZ)ÀÇ AºÎÅÍ Z±îÁö'3°¡Áö »ö, 8¸íÀÇ ¿¡³ÊÁö'·Î ²ÞÀ» ²Ù´Â µíÇÑ ÆÇÅ¸Áö ¼Ó ºñÁÖ¾óÀ» °¡¹ÌÇÑ ¿µÈ °°Àº Èº¸¿Í ½ºÅä¸®·Î ÃÑ 24ÆäÀÌÁö¸¦ Àå½ÄÇÏ¸ç ATEEZÀÇ ¸ðµç °ÍÀ» ´ã¾Ò´Ù.
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¶ÇÇÑ ¸Å°ÅÁø¿¡´Â 2ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀº Æ¯º°ÇÑ ÆÄÆ¼¸¦ ¸ÂÀº 'ÀÌ´ÞÀÇ ¼Ò³à', °ú°Å¿Í ¹Ì·¡¸¦ ¿À°¡´Â 'MCND', 28³â ¸¸¿¡ µ¹¾Æ¿Í ºñ¹Ð º¸µû¸®¸¦ Ç®¾îÇìÄ£ '¾çÁØÀÏ', °¡¼öÀÌ¸ç ¿¡ÀÌÆ¼Áî ÃÑ°ý ÇÁ·Îµà¼ 'ÀÌµç', ¾ÆÆ®¿Í ¿ä°¡ÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿òÀ» Ç¥ÇöÇÑ '»ó¾Æ ¿ä´Ï´Ï'.. µî ´ÙÃ¤·Î¿î ³»¿ëÀÌ »©°îÈ÷ ´ã°ÜÀÖ´Ù.
¸Å°ÅÁø °ü°èÀÚ´Â "¿Â¶óÀÎ ¹× ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÃÊµµ ¹èÆ÷¿¡ ÆÒ´ýÀÇ ¶ß°Å¿î ¿±â·Î ¸ÅÁøµÇ¾î »õ·Ó°Ô ¾÷·ÎµåµÇ¸ç Áö³ 11ÀÏ ±¹³» ¹× ÇØ¿Ü·Î ¹è¼ÛÀÌ ½ÃÀÛµÇ¾ú´Ù."¸ç, "ÄÜÅÙÃ÷ ÃÔ¿µ¿¡ Âü¿©ÇÑ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ÇùÁ¶¿Í ½ºÅÜµéÀÇ ³ë·ÂÀ¸·Î ºûÀ» º¸°Ô µÇ¾ú´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí ±¹³» À¯¼öÀÇ ¾ÆÆ¼½ºÆ®¸¦ ÇØ¿Ü·Î ¾Ë¸®´Âµ¥ °¡Àå ¼±µÎ¿¡¼ È°¾àÇÑ ÄÉÀÌÆË Ä®·³´Ï½ºÆ® 'Á¦ÇÁ º¥ÀÚ¹Î'ÀÇ ºñ´ë¸é ¿µ»ó ÀÎÅÍºä´Â 'ÀÌ¿¤ÀÌ'¸¸ÀÇ ¿Â¶óÀÎ ¸¶ÄÉÆÃÀÇ ÁßÃßÀûÀÎ È°¾àÀ¸·Î À¯Æ©ºê¿Í ¸Å°ÅÁøÀ» ÅëÇØ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¸Å°ÅÁøÀÇ ³»¿ë°ú ºñÇÏÀÎµå ½ºÅä¸®´Â ÀÌ¿¤ÀÌ À¥ÁøÀ¸·Îµµ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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