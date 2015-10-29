º¸ÄÃ¸®½ºÆ® '½Å±æ½Ä', »Ñ¸®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾à

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2014³â º¸ÄÃ±×·ì ‘¾²¸®½ºÆ®’·Î µ¥ºßÇÑ ½Å±æ½ÄÀº ÀÌÈÄ 2018³â »õ·Î¿î º¸ÄÃ±×·ìÀÎ ¿¤³ë½º·Îµµ È°µ¿ÇßÀ¸¸ç, ¹ÚÈ¿½Å Ä¿¹ö °îÀ¸·Î À¯¸í¼¼¸¦ Å¸ À¯Æ©ºê¿¡¼´Â º¸ÄÃ °í¼ö·Î ºÒ¸°´Ù.
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