°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.9.25 ±Ý 13:57
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
Æ®·ÎÆ® °É±×·ì 'º°Âî', ½Å°î ¡®»ß»Ç»ß»Ç(BBIBBO BBIBBO)¡¯ µ¥ºß ¹«´ë '¼º°øÀû'
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.09.25  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÁ¦°ø: ´õ´º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

Æ®·ÎÆ® °É±×·ì º°Âî°¡ ½Å°î ‘»ß»Ç»ß»Ç(BBIBBO BBIBBO)’ µ¥ºß ¹«´ë¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î ¸¶ÃÆ´Ù.

º°Âî´Â Áö³­ 23ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ MBC M '¼îÃ¨ÇÇ¾ð'¿¡¼­ Ã¹ ¹øÂ° ½Ì±Û¾Ù¹ü Å¸ÀÌÆ²°î ‘»ß»Ç»ß»Ç(BBIBBO BBIBBO)’' µ¥ºß ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.

ÀÌ³¯ ÇÎÅ©µå·¹½º¸¦ ÀÔ°í µîÀåÇÑ º°Âî´Â ¼û±æ ¼ö ¾ø´Â ¸ÚÁø ¸ö¸Å¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ¸ç ¿Ïº®ÇÑ µå·¹½º ÇÍÀ» »Ë³Â´Ù. ¶Ç ÀýÁ¦µÈ ¼½½Ã¹Ì°¡ ´ã±ä ¿Ïº®ÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º¿Í ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ º¸ÄÃ ½Ç·ÂÀº º°Âî°¡ ½Ç·ÂÆÄ ¾ÆÆ¼½ºÆ®ÀÓÀ» Áõ¸íÇß´Ù.

   
¡ã »çÁøÁ¦°ø: ´õ´º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

Å¸ÀÌÆ²°î ‘»ß»Ç»ß»Ç(BBIBBO BBIBBO)’´Â Æ®·ÎÆ®¿¡ ¾ÆÀÌµ¹ ´À³¦À» Á¢¸ñÇÑ °îÀ¸·Î, ±Í¿¡ ½ï½ï ¹ÚÈ÷´Â ¸á·Îµð¿Í °¡»ç°¡ ÀÎ»óÀûÀÌ´Ù.µ¥ºßÀüºÎÅÍ ÇØ¿Ü¿¡¼­ ¹ÝÀÀÀÌ ¶ß°Å¿ö ±Û·Î¹ú ¿µÇâ·ÂÀ» °ú½ÃÇß´Ù.

º°Âî´Â ¹Í½º³ªÀÎ Ãâ½Å ¿ëÃ¤¸¦ ÇÊµÎ·Î ÁöÇý, ÇÏ¸° 3ÀÎÁ¶·Î ÀÌ·ç¾îÁ®ÀÖ´Ù. ÇÑÆí, º°Âî´Â ½Å°î ‘»ß»Ç»ß»Ç(BBIBBO BBIBBO)’·Î È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê µµ½É¿¡ °í¹Ðµµ °³¹ßÁö±¸ Á¶¼º
2
¿ï»ê ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å¡¤Àü¼¼°¡ »ó½Â·ü °í°øÇàÁø
3
°­Ç³¿¡ ¿Üº® ¸¶°¨Àç¡¤°£ÆÇ µî Èä±â·Î µ¹º¯
4
¿ï»ê ¼ö¼ÒÁö°ÔÂ÷¡¤ÀÌµ¿½Ä ÃæÀü¼Ò ½Ã¹ü¿î¿µ
5
·Îº¸Æ½½º, 2³âÄ¡ ÀÓÇù Å¸°á¡¦Çö´ëÁß°ø¾÷, Ãß¼®Àü Å¸°á ºÒ¹ß
6
ÀÎÃµ ÁÖ¾Èµ¿ Æò´ç°¡ Àú·ÅÇÑ ¡®Ã»¿ï¸²¾ÆÆÄÆ®¡¯ ½ÅÃà ºÐ¾ç ¿¹Á¤
7
½Â½ÂÀå±¸ ÁßÀÎ ¸¶°îÁö±¸ ÀÔÁö! °³¹ß È£Àç¿¡ ÆíÀÇ±îÁö ´õÇØÁø ¿ÀÇÇ½ºÅÚ ¡®¸¶°î ÇÃ·¡Æ¼³ë¡¯ ´«±æ
8
µ¿±¸¼­ ÀÎ±¸ÁÖÅÃÁ¶»ç¿ø »çÄª °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁý Àû¹ß
9
¿ëÀÎ ¡®¿ÁÀÌ³× Àü¿ø¸¶À»¡¯ ¸ÂÃãÇü¼³°è Àû¿ë.. ´Üµ¶ÁÖÅÃÀÇ ÄèÀûÇÔ ¹× Æí¸®ÇÔ ´©¸± ¼ö ÀÖ¾î
10
¡°MBTI°Ë»ç ¹«·á°­ÀÇ¡± °Ç°­¼¾ÅÍ¿¡¼­ ¿ì¿ïÁõ ¹× Ä¡¸ÅÃÊ±âÁõ»óÀå¾Ö ¿¹¹æµ½´Â ³ëÀÎ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
¹®È­¼Ò¿ÜÃþ Ã£¾Æ°¡´Â ¿¹¼ú°ø¿¬µµ ¡®ºñ´ë¸é¡¯À¸·Î
±Ø´Ü ¹«, 25~26ÀÏ Ã¢ÀÛ¹ÂÁöÄÃ ¡®ÀþÀ½ÀÇ °Å¸®¡¯
¿Ã Ãß¼®¿£ ¾ÈÀüÇÏ°Ô ¡®ÁýÄÛ¡¯¡¦½½±â·Î¿î ¹®È­»ýÈ° Áñ±âÀÚ!
¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ¡®¹æ±¸¼® VR°ø¿¬¡¯ ÄÜÅÙÃ÷ °ø°³
Àå¿ìÁø °³ÀÎÀü ¡®Ã¶ºû Ç³°æ¡¯...Àå»ýÆ÷°í·¡·Î131, 5±â ÀÔÁÖ...

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr