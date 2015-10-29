°³±×¸Ç ¿ÀÁöÇå, ½ÃÅ©¸´ Á¤ÇÏ³ª ÀÌ¾î Ã»¾Ï¿¹¼úÇÐ±³ ±³¼öÁøÀ¸·Î ÇÕ·ù

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°³±×¸ÇÀÌ ½Ç¿ëÀ½¾ÇÀü°ø ±³¼ö¸¦....?´Ù¸§ ¾Æ´Ï°Ôµµ ½Ç¿ëÀ½¾Ç°è¿ ¹ÂÁö¼Ç °úÁ¤ÀÎ ¾ÆÀÌµ¹ & °¡¼ö¸¦ ÁØºñÇÏ¿© ÀÔÇÐÇÏ´Â ÇÐ»ýµéÀÇ ¿äÁò ¿¬¿¹ÀÎÀÇ ÇÊ¼öÅÛÀÌÀÚ Áß¿äµµ°¡ ³ô¾ÆÁø ³¢¿Í ÀáÀç·Â ±×¸®°í ¿¹´É°¨À» ÃÖ´ëÄ¡·Î ²ø¾î¿Ã¸®±â À§ÇØ ·¹Å©·¹ÀÌ¼Ç °ú¸ñÀÇ ±³¼ö·Î ÀÓ¸íµÈ °ÍÀÌ´Ù.
¿¬¿¹°è ´ë¼±¹èÀÌÀÚ ÇÐ»ýµéÀÇ ±³¼ö·Î½á È°¾àÀ» ÆîÄ¥ °³±×¸Ç ¿ÀÁöÇåÀÇ ÀÛÀº µµÀü¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç.
Ã»¾Ï¿¹¼úÇÐ±³´Â ÀÏ¹ÝÀû ±³À° ½Ã½ºÅÛ¿¡¼ ¹þ¾î³ª ÇÐ»ýµéÀÇ µ¥ºß, ÇÁ·ÎÈ Áß½É¿¡ ¸Â´Â ±³À° Ä¿¸®Å§·³À» À§ÇØ Àü¹® ±³¼öÁø ¿Ü¿¡µµ ½ºÅ¸ ±³¼öÁøµéÀÇ ÇÕ·ù·Î ½ºÅ¸ ¹èÃâ¿¡ ÃÖ´ëÇÑ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.
ÇöÀç Ã»¾Ï¿¹¼úÇÐ±³ ½Ç¿ëÀ½¾Ç°è¿Àº ½ÃÅ©¸´ÀÇ Á¤ÇÏ³ª ÀÌ¾î °³±×¸Ç ¿ÀÁöÇå±îÁö ¸·° ½ºÅ¸ ±³¼öÁøÀÌ ÁñºñµÇ¾î ¸¹Àº ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù. Ã»¾Ï¿¹¼úÇÐ±³ ½ÅÀÔ»ý ¸ðÁý °ü·Ã ³»¿ëÀº º»±³ Àü¹®ÇÐ»ç È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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