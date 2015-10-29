°É ±×·ì Ãâ½Å ¡®´Ü¹Ì¡¯, ¾ÆÇÁ¸®Ä«TV ºñÁ¦ÀÌ·Î µµÀü...¼Ö·Î ¾Ù¹ü ÁØºñ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.9.27 ÀÏ 00:17
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½ÂÀÎ 2020.09.27  
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¡ã »çÁøÃâÃ³: ´Ü¹Ì¹æ¼Û Ä¸Ã³, ºñÅ°´Ï »çÁø : ¸¶ÀÌ´Þ¸µ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥

‘´Ü¹Ì‘´Â Áö³­ 2018³â °É±×·ì ‘¸¶ÀÌ ´Þ¸µ’À¸·Î µ¥ºß, ÆÀ ³»¿¡¼­ °¡Àå ¸¹Àº ÆÒÃþ°ú ÀÎ±â¸¦ ¾òÀº ¸â¹ö´Ù

170cmÀÇ Å« Å°¿Í ¿¹»Û ¿Ü¸ð·Î ±¤°í°è¿¡¼­ ¸¹Àº ·¯ºêÄÝÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç º´¿ø ¸ÞÀÎ ¸ðµ¨, ½ºÆ÷Ã÷ ÀâÁö, ¸Å°ÅÁø ÀâÁö,  ¹æ¼ÛÈ°µ¿À» ÁøÇàÇß´Ù.

¾ÆÀÌµ¹ Ãâ½Å °¡¼ö '´Ü¹Ì'°¡ ÇöÀç ±¹³» ÃÖ´ë ¶óÀÌºê ÀÎÅÍ³Ý ¹æ¼Û ÇÃ·§ÆûÀÎ ‘¾ÆÇÁ¸®Ä«tv’¿¡¼­ ºñÁ¦ÀÌ·Î È°µ¿À» ÇÏ¸ç ÆÒµé°ú ¼ÒÅëÀ» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.

¾ÆÇÁ¸®Ä« tv¸¦ ÅëÇØ ' °ÔÀÓ, ÅäÅ©, ´í½º, ³ë·¡' µî ´Ù¾çÇÑ ÄÁÅÙÃ÷·Î ¹æ¼ÛÀ» ÁøÇàÇÏ´Â '´Ü¹Ì'´Â BJ¸í '´Ü¹Ì²á'À¸·Î È°µ¿ÇÏ¸ç ÇöÀç ¼Ö·Î À½¹ÝÀ» ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù.

‘´Ü¹Ì’°¡ ´ç½Ã ¼ÓÇß´ø °É±×·ì ‘¸¶ÀÌ´Þ¸µ’Àº ³²ÀÚ&¿©ÀÚ ÇÁ·Î³ó±¸, ³²ÀÚ&¿©ÀÚ ÇÁ·Î¹è±¸, ÇÁ·Î¾ß±¸ ½Ã±¸ ¹× ÃàÇÏ°ø¿¬À» ¸ðµÎ ÁøÇàÇÏ¿´°í Ç×»ó ÃÖ°íÀÇ ÀÎ±â °¡¼ö ¹× ¾ÆÀÌµ¹ÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ´Â 2018 K¸®±× ¸ÞÀÎ °³¸·Àü ÃàÇÏ°ø¿¬À» ÆîÃÄ¿Ô´Ù.

   
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½Å¿¹ ±×·ìÀÌ ÃàÇÏ°ø¿¬À» ÆîÄ£´Ù´Â ¼Ò½ÄÀ» µéÀº Ãà±¸ÆÒÀÇ “µèº¸Àâ”ÀÌ¶õ ¸¹Àº ¾ÇÇÃµéÀÌ ³­¹«ÇÏ¿´Áö¸¸ ÃàÇÏ°ø¿¬ ´ç½Ã ÀÀ¿ø°¡¸¦ ÁýÀû ºÎ¸£¸ç Ãà±¸ÆÒµéÀÇ ¸¶À½À» »ç·ÎÀâ¾Ò´ø ÀÏÈ­°¡ ÀÖ´Ù.

¿­½ÉÈ÷ ÁøÁ¤¼º ÀÖ°Ô ´Ù°¡°¬´ø ‘´Ü¹Ì’´Â ÀÏ¸í ‘Ãà±¸µ¹’ÀÌ¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²À» ¾ò±âµµ ÇßÀ¸¸ç '¸¶ÀÌ´Þ¸µ'Àº 2019³â¿¡µµ K¸®±× ¸ÞÀÎ °³¸·Àü ÃàÇÏ°ø¿¬À» ´ã´ç, ÃÖÃÊ·Î 2 ¿¬¼Ó K¸®±× ¸ÞÀÎ °³¸·Àü ÃàÇÏ°ø¿¬À» ÆîÄ¡¸ç Á÷Á¢ Ãà±¸¸¦ ¹è¿ì°í ¿¬½ÀÇÏ´Â µî ¸¹Àº ÀÌ½´¸¦ ³º¾Ò´ø ±×·ìÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.

ÇöÀç ¿©·¯ ¿¬¿¹ÀÎµéÀÌ ¾ÆÇÁ¸®Ä«tv ¹× À¯Æ©ºê µîÀ» ÅëÇØ ÆÒµé°ú ºñ´ë¸é ¹ÐÂø ¼ÒÅëÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ °¡¼ö ‘´Ü¹Ì’ÀÇ »õµµÀü¿¡ ±ÍÃß¸¦ ÁÖ¸ñµÈ´Ù   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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