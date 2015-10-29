½Å¿¹ °É±×·ì 'ÇÁ·¹¼Å½º', µ¥ºß ¼îÄÉÀÌ¼î 'È­·ÁÇÑ Ãâ¹ß'

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½Å¿¹ °É±×·ì 'ÇÁ·¹¼Å½º'°¡ µ¥ºß ¼îÄÉÀÌ½º ¹«´ë¸¦ ÆîÄ¡¸ç È·ÁÇÑ Ãâ¹ßÀ» ¾Ë·È´Ù.
ÀÌ¹ø ÇÁ·¹¼Å½ºÀÇ µ¥ºß ¾Ù¹ü 'Let it Shine'Àº ÀÎÆ®·Î°îÀÎ 'Hi Precious'¿Í ¼ö·Ï°îÀÎ 'Don't be afraid' ±×¸®°í Å¸ÀÌÆ²°îÀÎ 'º£º£(³î¶óµµ µÅ!)' 3°îÀÌ ´ã°ÜÁ® ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº ÇÁ·¹¼Å½º¸¸ÀÇ ¼ø¼öÇÏ°í ¹àÀº ¿¡³ÊÁö¿Í ÀÚ½Å°¨À» À½¾ÇÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÔÀ¸·Î ³ë·¡¸¦ ÅëÇØ¼ ´ëÁß¹®È¿¡ ¼±ÇÑ ¿µÇâ·ÂÀ» ³¢Ä¡°íÀÚ ÇÏ´Â ÇÁ·¹¼Å½ºÀÇ ¸¶À½ÀÌ ´ã°ÜÁ® ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù
Æ¯È÷ ÇÁ·¹¼Å½ºÀÇ µ¥ºß°î 'º£º£(³î¶óµµ µÅ!)'´Â °ÇÑ Æ®·¦ ºñÆ®ÀÇ ÈüÇÕ °îÀ¸·Î ¿õÀåÇÏ°í Áßµ¶ÀûÀÎ ºê¶ó½º°¡ ÀÎ»óÀûÀÎ °îÀÌ´Ù.
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¼îÄÉÀÌ½º ¹«´ë¿¡¼´Â ÇÁ·¹¼Å½ºÀÇ °Á¡ÀÎ ÀÚ½Å°¨ÀÌ ³ÑÄ¡°í °·ÄÇÏ¸ç Ä®±º¹«°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ÅëÇØ °ÉÅ©·¯½¬ÇÑ ¸Å·ÂÀ» ¸¾²¯ ¹ß»êÇß´Ù.
ÇÁ·¹¼Å½º´Â µ¥ºß¶ó´Â ²ÞÀ» ÀÌ·é ¼Ò°¨¿¡ ´ëÇØ¼ "Æò¹üÇÏ°í ¸ð³ »ï°¢ÇüµéÀ» ¸ð¾Æ ºû³ª´Â º¸¼®ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï µµ¿ÍÁÖ½Å ¸¹Àº ºÐµé¿¡°Ô °¨»çÇÏ¸ç ¾ÕÀ¸·Î ´ëÁßµé°ú ¼ÒÅëÇÏ°í °ø°¨ÇÏ´Â Ä£±¸°°Àº ÇÁ·¹¼Å½º·Î ÇÔ²²ÇÏ°Ú´Ù"°í ÀÎ»ñ¸»À» ÀüÇß´Ù.
ÇÁ·¹¼Å½º´Â ¼¼»ó ¾î´À°Í°úµµ ¹Ù²Ü¼ö ¾ø´Â ¼ÒÁßÇÑ º¸¹°ÀÌ¶ó´Â ¶æÀ¸·Î, Àººñ·ÁöÈ¿·ÇÑ¿ò·ÀÌ¼ö·ÇÑº°ÀÌ¶ó´Â Æò¹üÇÏ°í ¸ð³ »ï°¢Çü ´Ù¼¸ÀÌ ¸ð¿©¼ ´ëÁß¹®È¿¡ ¼±ÇÑ ¿µÇâ·ÂÀ» ³¢ÃÄ ºûÀ» ºñÃß´Â ±ÍÁßÇÏ°í ¾Æ¸§´Ù¿î º¸¼®ÀÌ µÈ´Ù´Â ÀÇ¹Ì¸¦ ´ã°í ÀÖ´Ù.
ÇÁ·¹¼Å½ºÀÇ Ã¹¹øÂ° µ¥ºß ¾Ù¹üÀº 24ÀÏ °¢Á¾ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ µéÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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