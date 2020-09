½Å¿¹ °É±×·ì 'ÇÁ·¹¼Å½º', µ¥ºß ¼îÄÉÀÌ¼î 'È­·ÁÇÑ Ãâ¹ß'

▲ 신예 걸그룹 '프레셔스'

신예 걸그룹 '프레셔스'가 데뷔 쇼케이스 무대를 펼치며 화려한 출발을 알렸다.



이번 프레셔스의 데뷔 앨범 'Let it Shine'은 인트로곡인 'Hi Precious'와 수록곡인 'Don't be afraid' 그리고 타이틀곡인 '베베(놀라도 돼!)' 3곡이 담겨져 있다.



이번 앨범은 프레셔스만의 순수하고 밝은 에너지와 자신감을 음악으로 표현함으로 노래를 통해서 대중문화에 선한 영향력을 끼치고자 하는 프레셔스의 마음이 담겨져 있다고 한다



특히 프레셔스의 데뷔곡 '베베(놀라도 돼!)'는 강한 트랩 비트의 힙합 곡으로 웅장하고 중독적인 브라스가 인상적인 곡이다.

쇼케이스 무대에서는 프레셔스의 강점인 자신감이 넘치고 강렬하며 칼군무가 돋보이는 파워풀한 퍼포먼스를 통해 걸크러쉬한 매력을 맘껏 발산했다.



프레셔스는 데뷔라는 꿈을 이룬 소감에 대해서 "평범하고 모난 삼각형들을 모아 빛나는 보석이 될 수 있도록 도와주신 많은 분들에게 감사하며 앞으로 대중들과 소통하고 공감하는 친구같은 프레셔스로 함께하겠다"고 인삿말을 전했다.



프레셔스는 세상 어느것과도 바꿀수 없는 소중한 보물이라는 뜻으로, 은비·지효·한움·이수·한별이라는 평범하고 모난 삼각형 다섯이 모여서 대중문화에 선한 영향력을 끼쳐 빛을 비추는 귀중하고 아름다운 보석이 된다는 의미를 담고 있다.



프레셔스의 첫번째 데뷔 앨범은 24일 각종 음원사이트를 통해 들을 수 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr

