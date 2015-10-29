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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.9.28 ¿ù 14:19
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°É±×·ì 'ÈùÆ®', 2³â ¸¸ÀÇ ÄÄ¹é.. Åë​»ê ³× ¹øÂ° À½¹Ý 'Eh – Oh' ¹ß¸Å
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.09.28  
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°É±×·ì ÈùÆ®´Â 28ÀÏ ¿ÂÅÃÆ® ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ÁØºñ 'ÀÏº», Áß±¹, º£Æ®³², ÅÂ±¹, ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ' µîÀ» °ø·«ÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ¸¶ÄÉÆÃ ÁØºñ¿¡ µé¾î°£´Ù.

Áö³­ 17³â 3¿ù 'ÅÁÅÁÅÁ'À¸·Î µ¥ºßÇÑ ÀÌ·¡ 18³â 1¿ù ¹Ì´Ï¾Ù¹ü '¿öÅ°ÅäÅ°', 8¿ù Ã¹ ½Ì±Û 'ÆÎÆÎÆÎ'À¸·Î È°µ¿ÇÑ 'ÈùÆ®'´Â Åë»ê ³× ¹øÂ° ¾Ù¹üÀÌ¸ç µÎ ¹øÂ° ½Ì±ÛÀÎ ‘Eh – Oh’¸¦ ¹ß¸ÅÇÏ¸ç ÄÉÀÌÆË ½ÃÀå¿¡ ÄÄ¹éÇÑ´Ù.

¼Ò¼Ó»ç '¹Î»ç¿îµå' ¿Í '½º¿Ï¹Ìµð¾î'Ãø¿¡¼­´Â ½Å°î 'eh-oh'¿¡ ´ëÇØ "¹Ìµð¾ö ÅÛÆ÷ÀÇ ´í½º°îÀ¸·Î ÅÊ°íÀÇ Á¤¿­ÀûÀÎ ¹ÙÀÌºê¸¦ ´ãÀº °îÀ¸·Î »ç¶ûÇÏ´Â ³²ÀÚ¸¦ ÇâÇÑ ¿©ÀÚÀÇ ¸¶À½À» 'ºÓÀº ½Ç'·Î Ç¥Çö, °­·ÄÇÑ À¯È¤ÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ãÀº °îÀÌ´Ù."°í ÀüÇß´Ù.

¶ÇÇÑ "º£ÀÌ½ºÀÇ È­·ÁÇÑ ÁÖ¹ýÀ» ¹è°æÀ¸·Î ÇÇ¾Æ³ëÀÇ °­·ÄÇÔÀ» ¾Õ¼¼¿ì¸ç ÈùÆ®ÀÇ º¸ÄÃ, ¾È¹«¿Í Àß ¾î¿ì·¯Áø ½Å°îÀº ÈÄ·Å±¸¿¡ ¹Ýº¹µÇ´Â ¸á·Îµð¸¦ ÅëÇØ Áßµ¶¼ºÀ» ´õÇÑ´Ù."°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

   
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Æ¯È÷ È­·ÁÇÑ ½ºÅÜÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ÈùÆ®ÀÇ ½Å°î 'eh-oh'´Â ¼¼·ÃµÈ ºÐÀ§±âÀÇ ÆË ´í½º°îÀ¸·Î ºÐ·ùµÇ¸ç 'K-Girl’s, FameUs, ¾ËÆÄºª, AxisB' µî ÇÑ·ù ¾ÆÀÌµ¹°îÀ» ÇÁ·Îµà½ÌÇÑ 'Urban Hz'¿Í ·¹ÀÌµð½º ÄÚµå ¼ÒÁ¤ÀÇ 'ISLAND'¸¦ ÇÁ·Îµà½ÌÇÑ ÇÁ·Îµà¼­ 'KIDPOOL'ÀÇ °øµ¿ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.

¸â¹öµéÀº "ÀÌÀüÀÇ ¹ß¶öÇÏ°í ±ôÂïÇÑ ¸ð½À°ú´Â 180µµ º¯ÇÑ ¼½½ÃÇÏ°í °íÈ¤ÀûÀÎ 'ÈùÆ®'ÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸°Ô µÉ °ÍÀÌ´Ù."¸ç, "2020³âÀÇ ÈùÆ® ±â´ëÇØ´Þ¶ó."°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.

ÇÑÆí 10¿ù 14ÀÏ À½¿ø °ø°³°¡ È®Á¤µÈ °É±×·ì ÈùÆ®´Â 28ÀÏ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã '½ºÅ¸ÇÃ·º½º' À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» ºñ·ÔÇÑ 'ÈùÆ®'ÀÇ °ø½Ä Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ µ¥ºß »çÀü È«º¸ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ °¡Áø´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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