°É±×·ì 'ÈùÆ®', 2³â ¸¸ÀÇ ÄÄ¹é.. Åë​»ê ³× ¹øÂ° À½¹Ý 'Eh – Oh' ¹ß¸Å

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|¡ã »çÁøÁ¦°ø ½º¿Ï¹Ìµð¾î,¹Î»ç¿îµå½ºÅä¸®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
±Û·Î¹úÇÑ È°µ¿ ¸ñÇ¥·Î »õ·Î¿î ¸¶ÀÎµå·Î Áß¹«ÀåÇÑ °É±×·ì ÈùÆ®(HINT)°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
°É±×·ì ÈùÆ®´Â 28ÀÏ ¿ÂÅÃÆ® ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ÁØºñ 'ÀÏº», Áß±¹, º£Æ®³², ÅÂ±¹, ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ' µîÀ» °ø·«ÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ¸¶ÄÉÆÃ ÁØºñ¿¡ µé¾î°£´Ù.
Áö³ 17³â 3¿ù 'ÅÁÅÁÅÁ'À¸·Î µ¥ºßÇÑ ÀÌ·¡ 18³â 1¿ù ¹Ì´Ï¾Ù¹ü '¿öÅ°ÅäÅ°', 8¿ù Ã¹ ½Ì±Û 'ÆÎÆÎÆÎ'À¸·Î È°µ¿ÇÑ 'ÈùÆ®'´Â Åë»ê ³× ¹øÂ° ¾Ù¹üÀÌ¸ç µÎ ¹øÂ° ½Ì±ÛÀÎ ‘Eh – Oh’¸¦ ¹ß¸ÅÇÏ¸ç ÄÉÀÌÆË ½ÃÀå¿¡ ÄÄ¹éÇÑ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç '¹Î»ç¿îµå' ¿Í '½º¿Ï¹Ìµð¾î'Ãø¿¡¼´Â ½Å°î 'eh-oh'¿¡ ´ëÇØ "¹Ìµð¾ö ÅÛÆ÷ÀÇ ´í½º°îÀ¸·Î ÅÊ°íÀÇ Á¤¿ÀûÀÎ ¹ÙÀÌºê¸¦ ´ãÀº °îÀ¸·Î »ç¶ûÇÏ´Â ³²ÀÚ¸¦ ÇâÇÑ ¿©ÀÚÀÇ ¸¶À½À» 'ºÓÀº ½Ç'·Î Ç¥Çö, °·ÄÇÑ À¯È¤ÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ãÀº °îÀÌ´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ "º£ÀÌ½ºÀÇ È·ÁÇÑ ÁÖ¹ýÀ» ¹è°æÀ¸·Î ÇÇ¾Æ³ëÀÇ °·ÄÇÔÀ» ¾Õ¼¼¿ì¸ç ÈùÆ®ÀÇ º¸ÄÃ, ¾È¹«¿Í Àß ¾î¿ì·¯Áø ½Å°îÀº ÈÄ·Å±¸¿¡ ¹Ýº¹µÇ´Â ¸á·Îµð¸¦ ÅëÇØ Áßµ¶¼ºÀ» ´õÇÑ´Ù."°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
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|¡ã »çÁøÁ¦°ø ½º¿Ï¹Ìµð¾î,¹Î»ç¿îµå½ºÅä¸®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
Æ¯È÷ È·ÁÇÑ ½ºÅÜÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ÈùÆ®ÀÇ ½Å°î 'eh-oh'´Â ¼¼·ÃµÈ ºÐÀ§±âÀÇ ÆË ´í½º°îÀ¸·Î ºÐ·ùµÇ¸ç 'K-Girl’s, FameUs, ¾ËÆÄºª, AxisB' µî ÇÑ·ù ¾ÆÀÌµ¹°îÀ» ÇÁ·Îµà½ÌÇÑ 'Urban Hz'¿Í ·¹ÀÌµð½º ÄÚµå ¼ÒÁ¤ÀÇ 'ISLAND'¸¦ ÇÁ·Îµà½ÌÇÑ ÇÁ·Îµà¼ 'KIDPOOL'ÀÇ °øµ¿ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
¸â¹öµéÀº "ÀÌÀüÀÇ ¹ß¶öÇÏ°í ±ôÂïÇÑ ¸ð½À°ú´Â 180µµ º¯ÇÑ ¼½½ÃÇÏ°í °íÈ¤ÀûÀÎ 'ÈùÆ®'ÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸°Ô µÉ °ÍÀÌ´Ù."¸ç, "2020³âÀÇ ÈùÆ® ±â´ëÇØ´Þ¶ó."°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.
ÇÑÆí 10¿ù 14ÀÏ À½¿ø °ø°³°¡ È®Á¤µÈ °É±×·ì ÈùÆ®´Â 28ÀÏ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã '½ºÅ¸ÇÃ·º½º' À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» ºñ·ÔÇÑ 'ÈùÆ®'ÀÇ °ø½Ä Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ µ¥ºß »çÀü È«º¸ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ °¡Áø´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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