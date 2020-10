사회울산양산 울산, WHO 인증 ‘고령친화도시’ 됐다 노인 정책·인프라·서비스

국제적으로 인정 받은 셈 승인 2020.10.06 21:12:33 ▲ 6일 울산시청 시민홀에서 열린 제24회 노인의 날 기념식 및 WHO 고령친화도시 인증 선포식에서 송철호 울산시장이 고령친화도시 울산 인증서를 박승열 대한노인회 울산시연합회장에게 전달한 뒤 박병석 시의회 의장, 노인복지관협회장, 유공자 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 전국에서 가장 빠른 수준의 고령화가 진행되고 있는 울산시가 WHO(세계보건기구)의 ‘고령친화도시’가 됐다. 어르신들의 건강한 노후를 위한 정책과 인프라, 서비스가 잘 갖춰진 도시임을 국제적으로 인정받은 것이다.



울산시는 WHO 고령친화도시 국제 네트워크로부터 가입 승인을 통보받았다고 6일 밝혔다. 시는 당초 올해 3월 광주광역시와 함께 인증을 받았으나 신종코로나 여파로 기념행사와 발표를 미뤄오다가 이날 노인의 날 기념행사를 겸해 알리게 됐다고 설명했다.



시는 이번 인증 획득을 위해 ‘살기 좋은 도시, 살고 싶은 도시, 고령 친화 도시 울산’을 비전으로 준비 작업을 벌여왔다. 2018년 고령 친화도 조사, 시민 참여 포럼 개최, 고령친화도시 인증을 위한 울산 가이드라인을 개발했으며 지난해에는 노인복지 기본 조례 제정, 고령친화도시 울산 실행계획 수립 등을 준비했다.



고령친화도시 국제네트워크 가입은 시가 어르신을 위한 야외 공간과 건물, 교통, 주거 등 8대 영역에 전략과 세부 계획을 마련해 지속해서 추진하고 있다는 점을 국제적으로 인정받았다는 의미다. 시는 이날 시청 시민홀에서 인증 선포식과 함께 제24회 노인의 날 기념행사를 열었다. 기념식에서 노인 복지에 기여한 20명에게 표창을 주고, 올해 100세가 된 어르신 14명에게 청려장(장수 지팡이)을 전달했다.



송철호 시장은 기념식에서 "울산은 대한민국 산업수도로서 큰 긍지와 자부심을 갖고 있고 그 중심에는 어르신들의 피와 땀, 헌신과 희생이 떠받히고 있다"며 "앞으로도 어르신들이 존경과 대우를 받을 수 있는 정책 개발에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다. 최창환기자

