|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø ¹é¿µ±Ô/Ã¤³Î ³Ñ¹ö½Ä½º Á¦°ø
ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ»ç Ã¤³Î³Ñ¹ö½Ä½º¿Í ´ºÆ®·»µå ºñ´ë¸é °ø¿¬ ºê·£µå '¸ðµÎÀÇ ÄÜ¼Æ® MOTT'¸¦ °³¹ßÇÑ ½Ãµå¿¢½º°¡ '¹é¿µ±Ô ½ºÅä¸® ÄÜ¼Æ®'¸¦ ±âÈ¹ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
'¸ðµÎÀÇ ÄÜ¼Æ® MOTT' ¿ÀÇÂ ±â³ä Ã¹ °ø¿¬À¸·Î ÁØºñµÇ´Â ÀÌ¹ø ¹«´ë´Â ÄÚ·Î³ª 19·Î ÀÎÇÑ °ø¿¬ À§Ãà¿¡ »õ·Î¿î µ¹ÆÄ±¸·Î ºñ´ë¸é, ¿ÂÅÃÆ® ¹«´ë·Î ²Ù¸çÁø´Ù.
´ºÆ®·£µå ºñ´ë¸éÀÇ Ã¹ ÀÛÇ° ¼ÛÃâ·Î ³«Á¡µÈ ¾ðÅÃÆ® '¹é¿µ±Ô ½ºÅä¸® ÄÜ¼Æ®'´Â ¿À´Â 10¿ù 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã Áö±Ý±îÁö ¹ßÇ¥ÇÑ 230¿© °î °¡¿îµ¥ ¾ö¼±ÇÑ 20°î Á¤µµ¸¦ ºÎ¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ¹«´ë¸¦ Á÷Á¢ ¿¬ÃâÇÏ´Â °¡¼ö '¹é¿µ±Ô'´Â 42³â°£ÀÇ À½¾Ç »ýÈ°À» µ¹ÀÌÄÑº¸´Â ÀÇ¹Ì¿¡¼ µ¥ºß°î '¼øÀÌ »ý°¢‘ºÎÅÍ ÃÖ±Ù ¹ßÇ¥ÇÑ 'Ãµ»ç‘±îÁö µé·ÁÁÖ¸ç ºñ´ë¸é °ø¿¬¿¡ ÀåÁ¡À» »ì·Á ±×µ¿¾È µèÁö ¸øÇß´ø ¼ûÀº ³ë·¡, ÈÄ¹è °¡¼öµéÀÇ ÀÛÇ° ÀçÇØ¼® ±×¸®°í ºñÇÏÀÎµå ½ºÅä¸®¸¦ °ø°³ÇÑ´Ù.
¹é¿µ±Ô ½ºÅä¸® ÄÜ¼Æ®'´Â ¸ðµÎÀÇ ÄÜ¼Æ® È¨ÆäÀÌÁö ÅëÇØ ¿¹¸ÅÇÏ°í °ü¶÷ÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç °ü°´ÀÌ ¾ø´Â ´ë½Å ½ÃÃ»ÀÚ¿Í ¼ÒÅëÇÏ¸ç Çü½Ä¿¡ ±¸¾Ö¹ÞÁö ¾Ê´Â ÀÚÀ¯½º·¯¿î ÁøÇàÀ¸·Î ²Ù¸çÁø´Ù.
È¸¿øÁ¦·Î ÇÔ²² ÇÏ°Ô µÇ´Â '¸ðµÎÀÇ ÄÜ¼Æ®' ¹«´ë´Â ÀÌ¹ø ¹é¿µ±Ô °ø¿¬À» ±âÁ¡À¸·Î Ã³À½ °ø°³µÇ´Â °ø¿¬Àå¿¡ °É¸Â°Ô »ö´Ù¸£°í ¸À±ò½º·¯¿î ·¯¿î ÇÁ·Î±×·¥À» º¸¿©ÁÙ °èÈ¹ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >