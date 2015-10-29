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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.10.9 ±Ý 00:59
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½ÂÀÎ 2020.10.08  
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¹é¿µ±Ô ½ºÅä¸® ÄÜ¼­Æ®'´Â ¸ðµÎÀÇ ÄÜ¼­Æ® È¨ÆäÀÌÁö ÅëÇØ ¿¹¸ÅÇÏ°í °ü¶÷ÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç °ü°´ÀÌ ¾ø´Â ´ë½Å ½ÃÃ»ÀÚ¿Í ¼ÒÅëÇÏ¸ç Çü½Ä¿¡ ±¸¾Ö¹ÞÁö ¾Ê´Â ÀÚÀ¯½º·¯¿î ÁøÇàÀ¸·Î ²Ù¸çÁø´Ù.

È¸¿øÁ¦·Î ÇÔ²² ÇÏ°Ô µÇ´Â '¸ðµÎÀÇ ÄÜ¼­Æ®' ¹«´ë´Â ÀÌ¹ø ¹é¿µ±Ô °ø¿¬À» ±âÁ¡À¸·Î Ã³À½ °ø°³µÇ´Â °ø¿¬Àå¿¡ °É¸Â°Ô »ö´Ù¸£°í ¸À±ò½º·¯¿î ·¯¿î ÇÁ·Î±×·¥À» º¸¿©ÁÙ °èÈ¹ÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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