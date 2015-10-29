°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.10.12 ¿ù 14:46
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
¹è¿ì 'ÀÌ¾çÈñ', Á¦ÀÌ¿¥¶óÀÎ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Àü¼Ó°è¾à Ã¼°á
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.10.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
 

¹è¿ì ÀÌ¾çÈñ, Á¦ÀÌ¿¥¶óÀÎ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù.

¼Ò¼Ó»ç Á¦ÀÌ¿¥¶óÀÎ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº 12ÀÏ “¹è¿ì ÀÌ¾çÈñ¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù"¶ó¸ç "ÀÌ¾çÈñ¿Í ÇÔ²² ÇÏ°Ô µÇ¾î ¸Å¿ì ±â»Ú°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù"¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î "±×µ¿¾È ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î Àå¸£¸¦ ºÒ¹®ÇÏ°í ´Ù¾çÇÑ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¼±º¸ÀÎ ÀÌ¾çÈñ¾¾°¡ ¾ÕÀ¸·Î ÃÖ°íÀÇ ÄÁµð¼ÇÀ¸·Î º¸´Ù ³ÐÀº ¿¬±â ½ºÆåÆ®·³À» ÆîÄ¡¸ç ÀÛÇ° È°µ¿À» ÀÌ¾î³ª°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ Áö¿øÇÏ°Ú´Ù"¶ó°í ÀüÇß´Ù.

   
¡ã »çÁøÁ¦°ø: Á¦ÀÌ¿¥¶óÀÎ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

ÀÌ¾çÈñ´Â 1996³â ¿µÈ­  '¹ÚºÀ°ï °¡Ãâ»ç°Ç'À¸·Î µ¥ºßÇØ  '±¤ÇØ', '±âÈ²ÈÄ', 'ºÓÀº°¡Á·', '³²»êÀÇ ºÎÀåµé', '±¹°¡ºÎµµÀÇ³¯', '¹°±«', '°­Ã¶ºñ', '¿ÕÀÌµÈ³²ÀÚ', '²Û', 'ºñ¿­ÇÑ°Å¸®', '¼Ò¸®²Û'µî ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°¿¡¼­ µ¶º¸ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î °­·ÄÇÑ ÀÎ»óÀ» ³²°å´Ù. 

2019³â, ÀÌ¾çÈñ¾¾´Â ³ÝÇÃ¸¯½º 'Å·´ý'¿¡¼­ º´Á¶ÆÇ¼­ ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ °³¼ºÀÖ°í ¸ÚÁø °¨ÃÊ¿¬±â¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ¾çÈñ¿Í »õ·Î¿î Ãâ¹ßÀ» ¾Ë¸° Á¦ÀÌ¿¥¶óÀÎ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â ¹è¿ì Àü¹® ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®·Î ¾ÕÀ¸·Î ´Ù¹æ¸é¿¡¼­ È°¾à ÁßÀÎ ¹è¿ìµéÀ» ¿µÀÔÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¾ÆÀÌÆù12 °ø°³ ÀÓ¹Ú!, ±¹³» Ãâ½ÃÀÏÀº ¾ðÁ¦?
2
[¿ï»ê ÁÖ»óº¹ÇÕ ´ëÇüÈ­Àç]3Ãþ ¾ß¿ÜÅ×¶ó½º ³ª¹«µ¥Å©¼­ ºÒ ½ÃÀÛ
3
¡°¹«·á±³À°¡± º¹Áö³Ý¡¤º¹Áö·Î µî Ãë¾÷Á¤º¸ ¹× ÀÚ¿øºÀ»ç»çÀÌÆ® ´ë»óÀÚ À§ÇÑ ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
4
¡®¹«·á¼ö°­¡¯ MBTI°Ë»ç·Î ¿ì¿ïÁõÃÊ±âÁõ»ó¡¤Á¶¿ïÁõ ¹× ºÐ³ëÁ¶ÀýÀå¾Ö ±Øº¹¹æ¹ý µ½´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
5
[ÁÖ°£ Áõ½Ã Àü¸Á]Ú¸ ´ë¼±°ú È¯À²¿¡ ÁÖ¸ñÇØ¾ß ÇÒ 10¿ù
6
Çö´ëó³, ¡®È­Àç ³í¶õ¡¯ ÄÚ³ªEV 7¸¸7Ãµ¿©´ë ±Û·Î¹ú ¸®ÄÝ
7
¾ç»ê½Åµµ½Ã~¿øµµ½É ¿¬°áµµ·Î 4³â¸¸¿¡ ÀçÃßÁø
8
¡°¼Ò¹æ°ü ¾î·Á¿ò ±×³É ÀÖÀ» ¼ø ¾øÁÒ¡±
9
Á¤À¯¾÷°è, ºÒÈ²ÀÇ ¡®°ËÀºÅÍ³Î¡¯ Å»Ãâ±¸ Ã£±â
10
¡°¾ßÀ½°ø¿øÁö±¸ °³¹ß LH ½ÇÈ¿Àü ÃßÁø¡±
°ø»ý°ú µµ½ÃÁøÈ­ µÇÂ¤¾îº¸´Â ¿¹¼úÀÇ Çâ¿¬
Á¶À±¹üÀÇ ·ºÃÄÄÜ¼­Æ® ¼¼¹øÂ° ÁÖÁ¦ ¡®½´º£¸£Æ®¡¯
¿ï»ê °¡À» ÃàÁ¦ ¡®¿ÂÅÃÆ®¡¯·Î Áñ±ä´Ù
Á¦16È¸ ¿ï»ê¼èºÎ¸®ÃàÁ¦, 9~11ÀÏ À¯Æ©ºê ¶óÀÌºê·Î ÁøÇà
¿ï»ê¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü ¡®´º ¹Ìµð¾î Õ¥¡¯ Àü½ÃÈ¸

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr