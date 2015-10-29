¹è¿ì 'ÀÌ¾çÈñ', Á¦ÀÌ¿¥¶óÀÎ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Àü¼Ó°è¾à Ã¼°á

¹è¿ì ÀÌ¾çÈñ, Á¦ÀÌ¿¥¶óÀÎ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù.
¼Ò¼Ó»ç Á¦ÀÌ¿¥¶óÀÎ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº 12ÀÏ “¹è¿ì ÀÌ¾çÈñ¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù"¶ó¸ç "ÀÌ¾çÈñ¿Í ÇÔ²² ÇÏ°Ô µÇ¾î ¸Å¿ì ±â»Ú°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù"¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î "±×µ¿¾È ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î Àå¸£¸¦ ºÒ¹®ÇÏ°í ´Ù¾çÇÑ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¼±º¸ÀÎ ÀÌ¾çÈñ¾¾°¡ ¾ÕÀ¸·Î ÃÖ°íÀÇ ÄÁµð¼ÇÀ¸·Î º¸´Ù ³ÐÀº ¿¬±â ½ºÆåÆ®·³À» ÆîÄ¡¸ç ÀÛÇ° È°µ¿À» ÀÌ¾î³ª°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ Áö¿øÇÏ°Ú´Ù"¶ó°í ÀüÇß´Ù.
|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø: Á¦ÀÌ¿¥¶óÀÎ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
ÀÌ¾çÈñ´Â 1996³â ¿µÈ '¹ÚºÀ°ï °¡Ãâ»ç°Ç'À¸·Î µ¥ºßÇØ '±¤ÇØ', '±âÈ²ÈÄ', 'ºÓÀº°¡Á·', '³²»êÀÇ ºÎÀåµé', '±¹°¡ºÎµµÀÇ³¯', '¹°±«', '°Ã¶ºñ', '¿ÕÀÌµÈ³²ÀÚ', '²Û', 'ºñ¿ÇÑ°Å¸®', '¼Ò¸®²Û'µî ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°¿¡¼ µ¶º¸ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î °·ÄÇÑ ÀÎ»óÀ» ³²°å´Ù.
2019³â, ÀÌ¾çÈñ¾¾´Â ³ÝÇÃ¸¯½º 'Å·´ý'¿¡¼ º´Á¶ÆÇ¼ ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ °³¼ºÀÖ°í ¸ÚÁø °¨ÃÊ¿¬±â¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¾çÈñ¿Í »õ·Î¿î Ãâ¹ßÀ» ¾Ë¸° Á¦ÀÌ¿¥¶óÀÎ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â ¹è¿ì Àü¹® ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®·Î ¾ÕÀ¸·Î ´Ù¹æ¸é¿¡¼ È°¾à ÁßÀÎ ¹è¿ìµéÀ» ¿µÀÔÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >