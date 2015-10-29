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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.10.13 È­ 18:46
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½ÂÀÎ 2020.10.13  
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Áø´Þ·¡ ¿ª½Ã Á¤½Ä µ¥ºßÀü KBS1 ‘¾ÆÄ§¸¶´ç’ÀÇ ‘µµÀü ²ÞÀÇ ¹«´ë’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ 5¿¬½ÂÀ» Â÷ÁöÇÑ ¹Ù ÀÖ´Â ½Ç·ÂÆÄ°¡¼ö. ´ç½Ã ‘¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô’ Áø(òØ) ÀÓ¿µ¿õÀÇ ¿¬½ÂÀ» ÀúÁöÇÏ°í ¿©¼º ÃÖÃÊ·Î 5¿¬½Â¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã¸° ½Ç·ÂÀÚÀÎ Áø´Þ·¡´Â, ‘ÇÑ±¹À» ºû³½ ÀÚ¶û½º·± ÇÑ±¹ÀÎ ´ë»ó ½Ã»ó½Ä’¿¡¼­ ´ëÁß°¡¿ä ºÎºÐ ÃÖ°í ÀÎ±â ½ÅÀÎ°¡¼ö»óÀ» ¼ö»óÇÏ´Â µî ¹Ì¸ð¿Í ½Ç·ÂÀ» ¸ðµÎ °®Ãá ÀÎ±â Æ®·ÎÆ® ½ºÅ¸·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù.

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‘ÃæÃÊ¼Ò’´Â ÃÖ±Ù ÀÎ±â¸®¿¡ Á¾¿µÇÑ SBS ÀÏÀÏ ¾ÆÄ§ µå¶ó¸¶ ‘¸À Á» º¸½Ç·¡¿ä’ Á¦ÀÛÀ» Áö¿øÇÏ¸ç ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô ´«µµÀåÀ» ÂïÀºµ¥ ÀÌ¾î ´ëÁß°ú °¡±îÀÌ¼­ È£ÈíÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÅÀÎ¼±°ú Áø´Þ·¡¸¦ ¸ðµ¨·Î ¼±Á¤ÇØ ´õ¿í °¡±îÀÌ ´Ù°¡°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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