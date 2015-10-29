°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.10.13 È­ 22:51
Á¤Ä¡ÇàÁ¤/¿Ü±³
»ç¿¬´ï ¿©¼ö·Î ¼ö¹® ¼³Ä¡ °ËÁõ´ë ¿Ã¶ó½Ã, ±â¼ú¡¤°æÁ¦¼º µî Á¶»ç ¿ë¿ª ¹ßÁÖ
¼ö¹® ÁØ°ø±îÁö ÃÖ´ë 8³â±îÁö °É·Á
»çÀÌÆÝ ¼³Ä¡ ¾ÈÇØ ¾Ï°¢È­ ¼öÀå ¿©Àü
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.10.13  22:51:56
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® Ä«Ä«¿ÀÅå
±¹º¸ Á¦285È£ ¡®¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­¡¯¸¦ º¸Á¸ÇÏ±â À§ÇÑ ¹æ¾ÈÀ¸·Î ¿ï»ê½Ã¿Í ¹®È­ÀçÃ»ÀÌ ÁÖµµÇØ ÃßÁøÇÏ´Â ¡®»ç¿¬´ï ¿©¼ö·Î ¼ö¹® ¼³Ä¡¡¯°¡ °´°üÀûÀÎ ½ÃÇè´ë¿¡ ¿À¸¥´Ù.



¡Þ»ç¿¬´ï ¿©¼ö·Î ¼ö¹®¼³Ä¡ °ËÁõ µ¹ÀÔ

¿ï»ê½Ã´Â ¿À´Â 14ÀÏ ¡®»ç¿¬´ï ¿©¼ö·Î ¼ö¹®¼³Ä¡ Å¸´ç¼º Á¶»ç ¿ë¿ª¡¯À» ¹ßÁÖÇÑ´Ù°í 12ÀÏ ¹àÇû´Ù. ¿ë¿ªºñ´Â 3¾ï4000¸¸¿øÀÌ¸ç, 1³â°£ ÁøÇàµÈ´Ù. °ú¾÷´ë»ó Áö¿ªÀº »ç¿¬´ï ÀÏ¿ø(¹ü¼­À¾ »ç¿¬¸®, ¾ð¾çÀ¾ ¹Ý¿¬¸®)°ú »ç¿¬´ï ÇÏ·ù ÇÏÃµ µîÀÌ´Ù.

¿ë¿ªÀÇ ÇÙ½ÉÀº ´ï ¼ö¹®¼³Ä¡°¡ ±â¼úÀû¡¤°æÁ¦ÀûÀ¸·Î °¡´ÉÇÑÁö¿Í ÇÏ·ù Áö¿ªÀÇ È«¼ö À§ÇèÀº ¾ø´Â Áö¸¦ ÁýÁß µûÁø´Ù. ÇöÀç ´ï ¿î¿ë¹æ½ÄÀÎ ÀÚÀ¯¿ù·ù½Ä°ú ºñ±³ÇØ ¼ö¹®¼³Ä¡ÀÇ ¹æ¾ÈÀÇ È¿°ú¸¦ ´Ù°¢ÀûÀ¸·Î °ËÅäÇÑ´Ù. ¼ö¹®¼³Ä¡ ÁöÁ¡µµ ´ëÃ¼ÀÇ 52m ÁöÁ¡, 50m ÁöÁ¡, 48m ÁöÁ¡ µî ³ôÀÌº°·Î ³ª´² »ìÇÉ´Ù. ¼ö¹®À» ¼³Ä¡ÇØ °­Á¦ÀûÀ¸·Î ¹°À» »©³¾ ½Ã À¯¼Óº¯È­·Î ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­ Àü¸éºÎ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâµµ Á¶»çÇÑ´Ù. »ç¾÷ºñ¿Í Áõ°¨µÇ´Â ¿ë¼ö°ø±Þ·®À» ÆÄ¾ÇÇÑ´Ù. »ç¿¬´ï ¾ÈÀü¼º °­È­¿Í Ä¡¼ö ´É·Â Áõ´ë ¹æ¾Èµµ ¸ð»öÇÑ´Ù. ´ë°î´ï°ú »ç¿¬´ï ¿î¿ëÇöÈ²°ú °­¿ì·® µîÀ» ºÐ¼®ÇØ ÅÂÈ­°­°ú Áö·ù ÇÏÃµ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â È«¼ö ¿µÇâÀ» ºÐ¼®ÇÑ´Ù. ¿ª»ç°ø¿øÈ­(¾È), À¯·Îº¯°æ, Ä«ÀÌ³×Æ½´ï, ¼öÀ§Á¶Àý, »ýÅÂÁ¦¹æ(¾È) µî ±âÁ¸ º¸Á¸´ëÃ¥°ú ºñ±³ °ËÅäÇØ ¼ö¹®¼³Ä¡°¡ ÃÖÀûÀÇ ´ë¾ÈÀÎÁöµµ Á¶»çÇÑ´Ù. ¶Ç ´ë°î´ï¿¡¼­ Ãµ»óÁ¤¼öÀå±îÁö ¼ö·Î¿¬°á µî ±âÅ¸ ¹æ¾Èµµ °ËÅäÇÑ´Ù. ¹æ¾Èº° ¿î¿µÁ¶°Ç¿¡ µû¸¥ ¿ë¼ö°ø±Þ·®, »ç¾÷ºñ ¹× °øÁ¤°èÈ¹µµ °ËÅäÇÑ´Ù.



¡ÞÃÖ´ë 8³â ¼Ò¿ä¡¦ÀÓ½Ã º¸Á¸Ã¥ ÇÊ¼öÁö¸¸ Á¤ºÎ ¡®µÞÁü¡¯

»ç¿¬´ï ¿©¼ö·Î ¼ö¹® ¼³Ä¡°¡ °ËÅä¿¡ µé¾î°¬Áö¸¸, ÁØ°ø±îÁö ÃÖ´ë 8³â Á¤µµ ¼Ò¿äµÈ´Ù´Â Á¡¿¡¼­ ÀÓ½Ã º¸Á¸Ã¥ ¸¶·ÃÀÌ ½Ã±ÞÇÏ´Ù. ¿ï»ê½Ã¿¡ µû¸£¸é Áö³­ 12³â°£ ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È­´Â 984ÀÏ Àá°å´Ù. 12³â Æò±Õ 82ÀÏ·Î, ¼ö¹® ¼³Ä¡±îÁö ¾ÕÀ¸·Î 8³â°£ 656ÀÏ ¹°¿¡ Àá±ä´Ù´Â °è»êÀÌ ³ª¿Â´Ù.

ÀÓ½ÃÃ¥À¸·Î »çÀÌÆÝ µµÀÔÀ» °­·ÂÇÏ°Ô ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, ´ï °ü¸®ÀÇ ÁÖ¹«ºÎÃ³ÀÎ È¯°æºÎ°¡ ¹Ì¿ÂÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÏ¸é¼­ °Ñµ¹°í ÀÖ´Ù. »çÀÌÆÝ ¿©¼ö·Î´Â »ç¿¬´ï ¹°À» »©³»´Â °­Á¦ ¹è¼ö ½Ã¼³ ÀÏÁ¾ÀÌ´Ù. »çÀÌÆÝ(Siphon)Àº ÆßÇÁ ´ë½Å ¾Ð·Â Â÷¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ¼ö¸é ³ôÀÌ°¡ ´Ù¸¥ ¹°(À¯Ã¼)À» ´Ù¸¥ °÷¿¡ ¿Å±â´Â ¿ëµµ·Î È°¿ëµÈ´Ù.



¡ÞÁßº¹ÅõÀÚ È¯°æºÎ ³í¸® ¸ÂÁö ¾Ê¾Æ

È¯°æºÎ´Â ¡®³«µ¿°­ À¯¿ª ÅëÇÕ¹°°ü¸® ¹æ¾È ¸¶·Ã ¿¬±¸¿ë¿ªÀÌ È®Á¤µÇÁö ¾Ê¾Æ Áßº¹ÅõÀÚµÉ ¼ö ÀÖ´Ù¡¯´Â ÀÌÀ¯¸¦ µé°í ÀÖÁö¸¸, ³í¸®°¡ ¶³¾îÁø´Ù. ÁöÀÚÃ¼°£ ÀÇ°ßÂ÷·Î ³«µ¿°­ À¯¿ª ÅëÇÕ¹°°ü¸® ¹æ¾ÈÀÌ Á¶¼ÓÈ÷ È®Á¤µÅ ¿ï»ê½Ã°¡ Ã»µµ ¿î¹®´ï¿¡¼­ ÇÏ·ç 7¸¸tÀ» ²ø¾î ¾µ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ´õ¶óµµ, °ü·Î °ø»ç µî °ø»ç ÁØ°ø¿¡¸¸ 5³â ³Ñ°Ô °É¸®±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. È¯°æºÎ°¡ ¹®È­Àç º¸Á¸ÀÇ ÀÇÁö¸¸ ÀÖ´Ù¸é »ç¾÷ºñ 20¾ï¿ø ÅõÀÚ´Â Å©Áö ¾Ê´Ù´Â °Ô ´ëÃ¼ÀûÀÎ ½Ã°¢ÀÌ´Ù. ¹®È­ÀçÃ»ÀÇ ¿ø·ÐÀûÀÎ ÀÚ¼¼µµ ¹®Á¦´Ù. ¹®È­ÀçÃ»Àº »çÀÌÆÝ ¼³Ä¡¸¦ À§ÇØ¼­´Â ¹®È­ÀçÀ§¿øÈ¸ÀÇ ÆÇ´ÜÀÌ ¼±ÇàµÅ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. »çÀÌÆÝ ¼³Ä¡°¡ ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È­¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¾Ç¿µÇâÀÌ ¾ø´Ù´Â Á¡À» ÀÔÁõÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÌÀ¯¿¡¼­´Ù.

ÇÑÆí ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È­´Â ÁýÁßÈ£¿ì·Î Áö³­ 7¿ù22ÀÏºÎÅÍ Áö±Ý±îÁö 83ÀÏÂ° ¿ÏÀüÈ÷ ¹°¿¡ Àá±ä Ã¤·Î °í¹®À» ´çÇÏ°í ÀÖ´Ù. ºñ°¡ ´õ ³»¸®Áö ¾Ê´Â´Ù°í °¡Á¤ÇÏ¸é 11¿ùÃÊ¿¡ ¹°¹ÛÀ¸·Î ³ª¿Ã °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù. ÃÖÃ¢È¯±âÀÚ cchoi@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¾ÆÀÌÆù12 °ø°³ ÀÓ¹Ú!, ±¹³» Ãâ½ÃÀÏÀº ¾ðÁ¦?
2
¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀå ±¹ÅäºÎ ¹æ¹®, ±¤¿ªÀüÃ¶ ¼ÛÁ¤¿ª ¿¬Àå ¿îÇà °­·Â ¿ä±¸
3
ÇÁ·»Â÷ÀÌÁîÃ¢¾÷ ºê·£µå 'µðÀúÆ®39' ÃÊ´ë¿ë·® 24cm ¸®À¯Àúºí ÄÅ Ãâ½Ã
4
¡°¿ï»ê ¿ïÁÖ±º Çý´ãÀüÅëºÒ±³¹®È­¿ø »óº¹ ÅÍÁ³³×"
5
½É¸®»ó´ã»ç ÀÚ°ÝÁõ µî ÇÑ±¹Á÷¾÷´É·ÂÁøÈï¿ø 60°ú¸ñ ºñ´ë¸é°úÁ¤ ¹«·á¼ö°­ ÇýÅÃ
6
¹Ý·Áµ¿¹° ¡®1500¸¸¡¯ ½Ã´ë, ¹Ý·Áµ¿¹° Æ¯È­ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ¡®Ãµ¸®Æ÷ ¶óº§·Î¡¯ 10¿ù ºÐ¾ç ¿ÀÇÂ ¿¹Á¤
7
Á÷ÁÖ±ÙÁ¢ ¿Ï¼º, Ã¢¿ø ºÏ¸é ½Åµµ½Ã ³» µ¿ÀüÀÏ¹Ý»ê¾÷´ÜÁö ÁÖ¸ñ
8
°Å¸®µÎ±â ¿ÏÈ­¡¦¿ï»êµµ ´Ù½Ã È°±â
9
¿ï»êÇ×¸¸°ø»ç, ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷·® ÇÏ¿ªÀÎÇÁ¶ó ±â¼ú°³¹ß ÃßÁø
10
2020 ÆòÈ­ÅëÀÏÀü±¹Ã»¼Ò³â¼­¿¹´ëÀü, ÀÛÇ° Á¢¼ö ¾ÕµÎ°í ¿î¿µÀ§ °³ÃÖ
¡®¹Ú±¸È¯Ç¥¡¯ À¯È­, ÁöÄ£ ÀÏ»ó¿¡ À§·Î°¡ µÇ´Ù
Â÷µ¿Çõ ¡®ÇÚµåÆÒ ¿¬ÁÖ¡¯ 21ÀÏ À¯Æ©ºê¼­ ¼±º¸¿©
18ÀÏ±îÁö ¼­¿¹°¡ ½ÅÁ¤¾Æ °³ÀÎÀü ¿­·Á
¿ïÁÖ»ê¾Ç¿µÈ­Á¦ 23ÀÏ °³¸·¡¦¿¹¸Å ¿­±â ¶ß°Å¿ö
°ø»ý°ú µµ½ÃÁøÈ­ µÇÂ¤¾îº¸´Â ¿¹¼úÀÇ Çâ¿¬
´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr