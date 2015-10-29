±¹º¸ Á¦285È£ ¡®¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È¡¯¸¦ º¸Á¸ÇÏ±â À§ÇÑ ¹æ¾ÈÀ¸·Î ¿ï»ê½Ã¿Í ¹®ÈÀçÃ»ÀÌ ÁÖµµÇØ ÃßÁøÇÏ´Â ¡®»ç¿¬´ï ¿©¼ö·Î ¼ö¹® ¼³Ä¡¡¯°¡ °´°üÀûÀÎ ½ÃÇè´ë¿¡ ¿À¸¥´Ù.
¡Þ»ç¿¬´ï ¿©¼ö·Î ¼ö¹®¼³Ä¡ °ËÁõ µ¹ÀÔ
¿ï»ê½Ã´Â ¿À´Â 14ÀÏ ¡®»ç¿¬´ï ¿©¼ö·Î ¼ö¹®¼³Ä¡ Å¸´ç¼º Á¶»ç ¿ë¿ª¡¯À» ¹ßÁÖÇÑ´Ù°í 12ÀÏ ¹àÇû´Ù. ¿ë¿ªºñ´Â 3¾ï4000¸¸¿øÀÌ¸ç, 1³â°£ ÁøÇàµÈ´Ù. °ú¾÷´ë»ó Áö¿ªÀº »ç¿¬´ï ÀÏ¿ø(¹ü¼À¾ »ç¿¬¸®, ¾ð¾çÀ¾ ¹Ý¿¬¸®)°ú »ç¿¬´ï ÇÏ·ù ÇÏÃµ µîÀÌ´Ù.
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»ç¿¬´ï ¿©¼ö·Î ¼ö¹® ¼³Ä¡°¡ °ËÅä¿¡ µé¾î°¬Áö¸¸, ÁØ°ø±îÁö ÃÖ´ë 8³â Á¤µµ ¼Ò¿äµÈ´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÀÓ½Ã º¸Á¸Ã¥ ¸¶·ÃÀÌ ½Ã±ÞÇÏ´Ù. ¿ï»ê½Ã¿¡ µû¸£¸é Áö³ 12³â°£ ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È´Â 984ÀÏ Àá°å´Ù. 12³â Æò±Õ 82ÀÏ·Î, ¼ö¹® ¼³Ä¡±îÁö ¾ÕÀ¸·Î 8³â°£ 656ÀÏ ¹°¿¡ Àá±ä´Ù´Â °è»êÀÌ ³ª¿Â´Ù.
ÀÓ½ÃÃ¥À¸·Î »çÀÌÆÝ µµÀÔÀ» °·ÂÇÏ°Ô ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, ´ï °ü¸®ÀÇ ÁÖ¹«ºÎÃ³ÀÎ È¯°æºÎ°¡ ¹Ì¿ÂÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÏ¸é¼ °Ñµ¹°í ÀÖ´Ù. »çÀÌÆÝ ¿©¼ö·Î´Â »ç¿¬´ï ¹°À» »©³»´Â °Á¦ ¹è¼ö ½Ã¼³ ÀÏÁ¾ÀÌ´Ù. »çÀÌÆÝ(Siphon)Àº ÆßÇÁ ´ë½Å ¾Ð·Â Â÷¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ¼ö¸é ³ôÀÌ°¡ ´Ù¸¥ ¹°(À¯Ã¼)À» ´Ù¸¥ °÷¿¡ ¿Å±â´Â ¿ëµµ·Î È°¿ëµÈ´Ù.
¡ÞÁßº¹ÅõÀÚ È¯°æºÎ ³í¸® ¸ÂÁö ¾Ê¾Æ
È¯°æºÎ´Â ¡®³«µ¿° À¯¿ª ÅëÇÕ¹°°ü¸® ¹æ¾È ¸¶·Ã ¿¬±¸¿ë¿ªÀÌ È®Á¤µÇÁö ¾Ê¾Æ Áßº¹ÅõÀÚµÉ ¼ö ÀÖ´Ù¡¯´Â ÀÌÀ¯¸¦ µé°í ÀÖÁö¸¸, ³í¸®°¡ ¶³¾îÁø´Ù. ÁöÀÚÃ¼°£ ÀÇ°ßÂ÷·Î ³«µ¿° À¯¿ª ÅëÇÕ¹°°ü¸® ¹æ¾ÈÀÌ Á¶¼ÓÈ÷ È®Á¤µÅ ¿ï»ê½Ã°¡ Ã»µµ ¿î¹®´ï¿¡¼ ÇÏ·ç 7¸¸tÀ» ²ø¾î ¾µ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ´õ¶óµµ, °ü·Î °ø»ç µî °ø»ç ÁØ°ø¿¡¸¸ 5³â ³Ñ°Ô °É¸®±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. È¯°æºÎ°¡ ¹®ÈÀç º¸Á¸ÀÇ ÀÇÁö¸¸ ÀÖ´Ù¸é »ç¾÷ºñ 20¾ï¿ø ÅõÀÚ´Â Å©Áö ¾Ê´Ù´Â °Ô ´ëÃ¼ÀûÀÎ ½Ã°¢ÀÌ´Ù. ¹®ÈÀçÃ»ÀÇ ¿ø·ÐÀûÀÎ ÀÚ¼¼µµ ¹®Á¦´Ù. ¹®ÈÀçÃ»Àº »çÀÌÆÝ ¼³Ä¡¸¦ À§ÇØ¼´Â ¹®ÈÀçÀ§¿øÈ¸ÀÇ ÆÇ´ÜÀÌ ¼±ÇàµÅ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. »çÀÌÆÝ ¼³Ä¡°¡ ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¾Ç¿µÇâÀÌ ¾ø´Ù´Â Á¡À» ÀÔÁõÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÌÀ¯¿¡¼´Ù.
ÇÑÆí ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È´Â ÁýÁßÈ£¿ì·Î Áö³ 7¿ù22ÀÏºÎÅÍ Áö±Ý±îÁö 83ÀÏÂ° ¿ÏÀüÈ÷ ¹°¿¡ Àá±ä Ã¤·Î °í¹®À» ´çÇÏ°í ÀÖ´Ù. ºñ°¡ ´õ ³»¸®Áö ¾Ê´Â´Ù°í °¡Á¤ÇÏ¸é 11¿ùÃÊ¿¡ ¹°¹ÛÀ¸·Î ³ª¿Ã °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù. ÃÖÃ¢È¯±âÀÚ cchoi@ksilbo.co.kr
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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