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Àú¹øÁÖ KBS2 ‘¹ÂÁ÷¹ðÅ©’ 1À§ ÈÄº¸¿¡ BTS(¹æÅº¼Ò³â´Ü)ÀÇ ´ÙÀÌ³Ê¸¶ÀÌÆ®ÀÇ °æÀïÀÚ·Î Æ®¹Ù·ÎÆ¼ ±èÈ£ÁßÀÇ ‘¸¸°³’°¡ ¿Ã¶ó ÃÖÁ¾°á°ú´Â ¾Æ½±°Ôµµ ±èÈ£ÁßÀÇ ‘¸¸°³’°¡ 2À§¸¦ Â÷ÁöÇÏ¿´Áö¸¸ ¹æ¼Û ÀÌÈÄ ´õ ¶ß°Å¿öÁø °ü½É°ú Æ®¹Ù·ÎÆ¼ ¹× Æ®·ÎÆ® ¿Ç³ÀÌ °¡¼¼µÇ°í ÀÖ´Ù.
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