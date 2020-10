사진PhotoNews 태화강국제설치미술제 오늘(15일) 개막 승인 2020.10.14 21:38:11 ▲ ‘손 안에 작은 광석’(An Ore in My Hands)을 주제로 한 태화강국제설치미술제가 15일부터 25일까지 일정으로 울산 남구 삼호동 태화강국가정원 잔디광장 일원에서 열린다. 개막식을 하루 앞둔 14일 행사장인 잔디광장이 거대한 야외전시장으로 변모해 있다. 김동수기자 dskim@ksilbo.co.kr ‘손 안에 작은 광석’(An Ore in My Hands)을 주제로 한 태화강국제설치미술제가 15일부터 25일까지 일정으로 울산 남구 삼호동 태화강국가정원 잔디광장 일원에서 열린다. 개막식을 하루 앞둔 14일 행사장인 잔디광장이 거대한 야외전시장으로 변모해 있다. 김동수기자 dskim@ksilbo.co.kr 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)