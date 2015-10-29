´Ùºñ(DAVII), ¡®TO.Night¡¯¼­ ´ºÀÌ½ºÆ® ¾Æ·Ð¡¤·»°ú ºê·Î¸Ç½º ÄÉ¹Ì+À½¾ÇÀû ¿ª·® ¹ßÈÖ

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´Ùºñ´Â Áö³ 14ÀÏ ¹ã ¹æ¼ÛµÈ ³×ÀÌ¹ö NOW. ¿Àµð¿À¼î ‘To.Night’¿¡ °Ô½ºÆ®·Î ³ª¼¹´Ù.
ÀÌ³¯ È£½ºÆ® ´ºÀÌ½ºÆ® ¾Æ·Ð, ·»°ú À¯ÄèÇÑ ¿µ¾î ÀÎ»ç·Î ¹®À» ¿¬ ´Ùºñ´Â ¾Æ·Ð, ·»°ú ¼·ÎÀÇ Ã¹ÀÎ»óÀ» ¹°À¸¸ç ½ÃÀÛºÎÅÍ ÈÆÈÆÇÔÀ» ¾È°å´Ù.
Ã»ÃëÀÚµéÀº ´Ùºñ¿¡°Ô ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ¸¦ ¿äÃ»Çß°í, ´Ùºñ´Â Áï¼®À¸·Î °¨¹Ì·Î¿î ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ¸¦ ¼±»çÇØ ³î¶ó¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. Çö½Ç °¨Åº»ç¿Í ¸®¾×¼ÇÀ» ½ñ¾Æ³½ ¾Æ·Ð°ú ·»Àº µå·³ ¿¬ÁÖ·Î È´ä, Æ¯È÷ ¾Æ·ÐÀÇ µå·³ ºñÆ®¿¡ ´Ùºñ´Â ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ¸¦ º¸ÅÂ¸ç ¿ª´ë±Þ ½Ã³ÊÁö¸¦ ¹ß»êÇß´Ù.
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´Ùºñ¿Í ¾Æ·Ð, ·»Àº ´Ù¾çÇÑ ¸í°îÀ» °øÀ¯ÇÏ°í, ´ÙÃ¤·Î¿î À½¾Ç ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©¸ç Æ¯º°ÇÑ ºê·Î¸Ç½º¸¦ »Ë³½ °ÍÀº ¹°·Ð, ÇÔ²² ³ë·¡ÇÏ°í ¿¬ÁÖÇÏ¸ç À½¾ÇÀû ÄÉ¹Ì½ºÆ®¸®¸¦ ÀÚ¶ûÇØ Ã»ÃëÀÚµéÀÇ Èå¹µÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
´Ùºñ´Â ÇöÀç ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ ÆÒµéÀ» ¸¸³ª¸ç È°¹ßÇÑ À½¾Ç Çàº¸¸¦ °È°í ÀÖÀ¸¸ç, »õ ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¸ÅÁø ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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