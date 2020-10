사회울산양산 반구대암각화 실물모형, 25일까지 울산박물관 전시 승인 2020.10.15 21:30:24



가로 8m, 세로 4m 크기의 반구대암각화 3디(D) 실물모형은 울산박물관이 반구대암각화의 탁월한 보편적 가치를 해외에 알리기 위해 3디(D) 프린팅 형식으로 제작한 실물 모형이다.



오는 12월 프랑스 라로셸박물관에서 진행되는 ‘반구대 고래, 라로셸에 오다(Whales, from Bangudae(Korea) to La Rochelle)’ 전시에 소개하기 위해 제작했다.



이번 공개 행사는 해외 이송 이전에 울산시민들에게 먼저 보여주는 것이다. 홍영진기자 반구대암각화 3디(D) 실물모형이 울산박물관 로비에 전시된다. 관람은 17일부터 25일까지 9일간 가능하다.

