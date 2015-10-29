¹êµå ¼öÆÛ½ºÆ®¸µÀÇ ‘Silent Cry, Loud Whisper’ °ø¿¬ÀÌ ¹«¼± ÇìµåÆùÀ» ÀÌ¿ëÇÑ »çÀÏ·±Æ® ÄÜ¼Æ®·Î ÁøÇàµÉ °ÍÀÌ¶ó°í ÁÖÃÖ»ç Æ®¸®ÆÛ»ç¿îµåÀÇ °ü°èÀÚ´Â 20ÀÏ ¹àÇû´Ù. ¼öÆÛ½ºÆ®¸µÀº ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼ À¯ÀÏÇÑ Çìºñ ÇÁ·Î±×·¹½Ãºê¶ô ¹êµå·Î °ÇØÁø, ±è»ó¸¸, ±èÀ±ÅÂ, ¾È¿äÇÑ, ÇÏµ¿ÁÖ, È²¸í¼ö µî 6¸íÀÇ ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ´Ù.
ÇöÀç 4ÁýÀÌ ¹ß¸Å ¿¹Á¤ÀÓ°ú µ¿½Ã¿¡ ¼¼ ¹øÂ° ¾Ù¹ü <Architecture>°¡ Á¦ 16È¸ ÇÑ±¹ ´ëÁßÀ½¾Ç»ó ÃÖ¿ì¼ö ·Ï ¾Ù¹ü ºÎºÐ¿¡ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ¿À´Â 10¿ù 24ÀÏ(1Â÷)°ú 31ÀÏ(2Â÷) ÁøÇàµÇ´Â ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ¹«¼± ÇìµåÆùÀ» ÀÌ¿ëÇÑ »çÀÏ·±Æ® ÄÜ¼Æ®¿Í ºñµð¿À ¾ÆÆ¼½ºÆ®¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ¿µ»ó ÄÜ¼Æ®·Î °¢°¢ ¾ß¿Ü¿Í ½Ç³»¿¡¼ ÁøÇàµÈ´Ù.
1Â÷ °ø¿¬ÀÎ 'Stage Silence'ÀÇ °æ¿ì ¾ß¿Ü¿¡¼ ÁøÇàµÇ¸ç ¼ÒÀ½ÀÌ ÀüÇô ¾ø´Â ÄÜ¼Æ®·Î ¹êµåÀÇ ¸ðµç ¾Ç±âÀÎ ÀÏ·º±âÅ¸, º£ÀÌ½º ±âÅ¸, °Ç¹Ý, µå·³, »ö¼ÒÆù, ¹ÙÀÌ¿Ã¸° µîÀÌ ½ÇÁ¦ °ø°£¿¡¼´Â ¼Ò¸®°¡ ¾È ³ª´Â ÀüÀÚ ¾Ç±â·Î ¿¬ÁÖµÅ »ç¿îµå ¹Í½º¸¦ ÁøÇàÇÑ µÚ °ü°´µéÀÇ ÇìµåÆùÀ¸·Î ¼ÛÃâµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. °ø¿¬À» ÁøÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾î¶² ¾ß¿Ü°ø¿¬ÀÌ¶óµµ ¼ÒÀ½À¸·Î ÀÎÇØ ÁÖº¯¿¡ ³¢Ä¡´Â ¹ÎÆó°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê´Â ÄÜ¼Æ®·Î ÁÁÀº »ç¿îµå¸¦ Æí¾ÈÇÏ°Ô Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Æ¯Â¡ÀÌ ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ÃÖ±Ù ÄÚ·Î³ª 19 ¹ÙÀÌ·¯½º »çÅÂ¿¡ µû¶ó ¾ß¿Ü¿¡¼ 45¸í ÇÑÁ¤À¸·Î ÁøÇàµÅ »çÈ¸Àû °Å¸®µÎ±â¿¡ Á¦´ë·Î ¸Â´Â Çà»ç°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. 2Â÷ °ø¿¬Àº ¼öÆÛ½ºÆ®¸µÀÇ 4Áý '<1% SNOW NOISE> ¹ß¸Å¸¦ ±â³äÇÏ¸ç ÁøÇàµÇ´Â ÄÜ¼Æ® ‘Stage Loudness’·Î, ¹ß¸Å Àü ¹Ì¸® µé¾î º¼ ¼ö ÀÖµµ·Ï ½ÅÀÛ ¼ö·Ï°î Áß½ÉÀÇ ¼Â¸®½ºÆ®·Î ¿¬ÁÖ°¡ ÁøÇàµÇ¸ç ºñµð¿À ¾ÆÆ¼½ºÆ®¿ÍÀÇ Çù¾÷ÀÌ ÀÌ·ïÁø´Ù.
|
|
|
|
¿µ»óÀº ¾Ù¹ü ÀüÃ¼ ÄÁ¼Á¿¡ ¸ÂÃá ÀÛÇ°À¸·Î Á¦ÀÛµÇ¸ç °ø¿¬ ÁøÇà ½Ã ¿¬ÁÖ¿Í ¿µ»óÀÌ ÇÔ²² Àç»ýµÅ ½Ã°¢°ú Ã»°¢À» ¸ðµÎ ¸¸Á·½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Â °ø¿¬ÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÇ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ¼öÆÛ½ºÆ®¸µÀÇ ÇìºñÇÏ°í È·ÁÇÑ »ç¿îµå¸¦ ±×´ë·Î ±¸ÇöÇÏ±â À§ÇØ ÀÌÆåÅÍ¸¦ ´Ù¼ö »ç¿ëÇØ À½Çâ ±¸¼º¿¡ ³ë·ÂÀ» ¸¹ÀÌ ½ñÀº °ø¿¬À¸·Î, Á¦´ë·Î µÈ »ç¿îµå¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ¾î À½¾ÇÀ» ÁÁ¾ÆÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ¶ó¸é ´©±¸³ª °ü½ÉÀ» °¡Áú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ÇöÀç ¹êµå ¼öÆÛ½ºÆ®¸µ ‘Silent Cry, Loud Whisper’ ÄÜ¼Æ®´Â ¸á·Ð Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ¼ ¿¹¸Å°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. µÎ °ø¿¬ ¸ðµÎ À¯Æ©ºê Ã¤³Î ‘¶óµð¿À °¡°¡ TV’¿¡¼ ½Ç½Ã°£ ¼ÛÃâµÉ ¿¹Á¤À¸·Î »çÁ¤»ó °ø¿¬ÀåÀ» Ã£Áö ¸øÇÏ´õ¶óµµ °£Á¢ÀûÀ¸·Î Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÑÆí, °ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é " ‘Silent Cry, Loud Whisper’ ÄÜ¼Æ®´Â 24ÀÏ °ø¿¬ÀÇ °æ¿ì ¼¿ï Á¾·Î±¸ ³«¿ø»ó°¡ 4Ãþ ¸ÚÁøÇÏ´Ã¿¡¼ 45¸í ÇÑÁ¤ÀÇ ºñÁöÁ¤ ÁÂ¼®À¸·Î, 31ÀÏ °ø¿¬Àº ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¿þ½ºÆ®ºê¸´Áö¿¡¼ 75¸í ÇÑÁ¤ÀÇ ÁöÁ¤ ÁÂ¼®À¸·Î °³ÃÖµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ÇÑ±¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø¿¡¼ Áö¿øÇÑ´Ù " °í ÀüÇß´Ù.
[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr]
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >