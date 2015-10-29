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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.10.20 È­ 16:38
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¹êµå ¼öÆÛ½ºÆ®¸µ ¡®Silent Cry, Loud Whisper¡¯ , ¹«¼± ÇìµåÆùÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¼ÒÀ½¾ø´Â ÄÜ¼­Æ® °³ÃÖ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.10.20  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
 

¹êµå ¼öÆÛ½ºÆ®¸µÀÇ ‘Silent Cry, Loud Whisper’ °ø¿¬ÀÌ ¹«¼± ÇìµåÆùÀ» ÀÌ¿ëÇÑ »çÀÏ·±Æ® ÄÜ¼­Æ®·Î ÁøÇàµÉ °ÍÀÌ¶ó°í ÁÖÃÖ»ç Æ®¸®ÆÛ»ç¿îµåÀÇ °ü°èÀÚ´Â 20ÀÏ ¹àÇû´Ù.  ¼öÆÛ½ºÆ®¸µÀº ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼­ À¯ÀÏÇÑ Çìºñ ÇÁ·Î±×·¹½Ãºê¶ô ¹êµå·Î °­ÇØÁø, ±è»ó¸¸, ±èÀ±ÅÂ, ¾È¿äÇÑ, ÇÏµ¿ÁÖ, È²¸í¼ö µî 6¸íÀÇ ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ´Ù.

ÇöÀç 4ÁýÀÌ ¹ß¸Å ¿¹Á¤ÀÓ°ú µ¿½Ã¿¡ ¼¼ ¹øÂ° ¾Ù¹ü <Architecture>°¡ Á¦ 16È¸ ÇÑ±¹ ´ëÁßÀ½¾Ç»ó ÃÖ¿ì¼ö ·Ï ¾Ù¹ü ºÎºÐ¿¡ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ¿À´Â 10¿ù 24ÀÏ(1Â÷)°ú 31ÀÏ(2Â÷) ÁøÇàµÇ´Â ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ¹«¼± ÇìµåÆùÀ» ÀÌ¿ëÇÑ »çÀÏ·±Æ® ÄÜ¼­Æ®¿Í ºñµð¿À ¾ÆÆ¼½ºÆ®¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ¿µ»ó ÄÜ¼­Æ®·Î °¢°¢ ¾ß¿Ü¿Í ½Ç³»¿¡¼­ ÁøÇàµÈ´Ù.
 
1Â÷ °ø¿¬ÀÎ 'Stage Silence'ÀÇ °æ¿ì ¾ß¿Ü¿¡¼­ ÁøÇàµÇ¸ç ¼ÒÀ½ÀÌ ÀüÇô ¾ø´Â ÄÜ¼­Æ®·Î ¹êµåÀÇ ¸ðµç ¾Ç±âÀÎ ÀÏ·º±âÅ¸, º£ÀÌ½º ±âÅ¸, °Ç¹Ý, µå·³, »ö¼ÒÆù, ¹ÙÀÌ¿Ã¸° µîÀÌ ½ÇÁ¦ °ø°£¿¡¼­´Â ¼Ò¸®°¡ ¾È ³ª´Â ÀüÀÚ ¾Ç±â·Î ¿¬ÁÖµÅ »ç¿îµå ¹Í½º¸¦ ÁøÇàÇÑ µÚ °ü°´µéÀÇ ÇìµåÆùÀ¸·Î ¼ÛÃâµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. °ø¿¬À» ÁøÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾î¶² ¾ß¿Ü°ø¿¬ÀÌ¶óµµ ¼ÒÀ½À¸·Î ÀÎÇØ ÁÖº¯¿¡ ³¢Ä¡´Â ¹ÎÆó°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê´Â ÄÜ¼­Æ®·Î ÁÁÀº »ç¿îµå¸¦ Æí¾ÈÇÏ°Ô Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Æ¯Â¡ÀÌ ÀÖ´Ù.
 
¶ÇÇÑ ÃÖ±Ù ÄÚ·Î³ª 19 ¹ÙÀÌ·¯½º »çÅÂ¿¡ µû¶ó ¾ß¿Ü¿¡¼­ 45¸í ÇÑÁ¤À¸·Î ÁøÇàµÅ »çÈ¸Àû °Å¸®µÎ±â¿¡ Á¦´ë·Î ¸Â´Â Çà»ç°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. 2Â÷ °ø¿¬Àº ¼öÆÛ½ºÆ®¸µÀÇ 4Áý '<1% SNOW NOISE> ¹ß¸Å¸¦ ±â³äÇÏ¸ç ÁøÇàµÇ´Â ÄÜ¼­Æ® ‘Stage Loudness’·Î, ¹ß¸Å Àü ¹Ì¸® µé¾î º¼ ¼ö ÀÖµµ·Ï ½ÅÀÛ ¼ö·Ï°î Áß½ÉÀÇ ¼Â¸®½ºÆ®·Î ¿¬ÁÖ°¡ ÁøÇàµÇ¸ç ºñµð¿À ¾ÆÆ¼½ºÆ®¿ÍÀÇ Çù¾÷ÀÌ ÀÌ·ïÁø´Ù.

   
 

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ÇöÀç ¹êµå ¼öÆÛ½ºÆ®¸µ ‘Silent Cry, Loud Whisper’ ÄÜ¼­Æ®´Â ¸á·Ð Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ¼­ ¿¹¸Å°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. µÎ °ø¿¬ ¸ðµÎ À¯Æ©ºê Ã¤³Î ‘¶óµð¿À °¡°¡ TV’¿¡¼­ ½Ç½Ã°£ ¼ÛÃâµÉ ¿¹Á¤À¸·Î »çÁ¤»ó °ø¿¬ÀåÀ» Ã£Áö ¸øÇÏ´õ¶óµµ °£Á¢ÀûÀ¸·Î Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÑÆí, °ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é " ‘Silent Cry, Loud Whisper’ ÄÜ¼­Æ®´Â 24ÀÏ °ø¿¬ÀÇ °æ¿ì ¼­¿ï Á¾·Î±¸ ³«¿ø»ó°¡ 4Ãþ ¸ÚÁøÇÏ´Ã¿¡¼­ 45¸í ÇÑÁ¤ÀÇ ºñÁöÁ¤ ÁÂ¼®À¸·Î, 31ÀÏ °ø¿¬Àº ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¿þ½ºÆ®ºê¸´Áö¿¡¼­ 75¸í ÇÑÁ¤ÀÇ ÁöÁ¤ ÁÂ¼®À¸·Î °³ÃÖµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ÇÑ±¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø¿¡¼­ Áö¿øÇÑ´Ù " °í ÀüÇß´Ù.

[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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2
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3
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4
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5
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6
¡®¿Â¶óÀÎ¹«·á°­ÀÇ¡¯ ¾ÆÀÌµ¹º¸¹Ì(µ¹º½)¼­ºñ½º¡¤º£ÀÌºñ½ÃÅÍ °ü·Ã Ãë¾÷µ½´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ ÀÌ·¯´×
7
¼­Èñ°Ç¼³, ¡®±ºÀÚ ¼­Èñ½ºÅ¸Èú½º¡¯ ¿À´Â 23ÀÏ Æ¯º°°ø±Þ Ã»¾à
8
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9
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10
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°íº¹¼ö°¡¿äÁ¦ 30ÁÖ³â ¸ÂÀÌ Æ¯Áý¹«´ë ¿­¸°´Ù
ºÏ±¸ ¿°Æ÷¾çÁ¤µµ¼­°ü, ½ÅÇö¼ö ÀÛ°¡ µ¿È­ Ã¢ÀÛ ±³½Ç
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Á¤¿µÁØ Ã¹ »çÁøÀü, ¡®¸ØÃßÁö ¾Ê´Â ½Ã°£¡¯
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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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