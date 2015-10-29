¹è¿ì °À²ÀÌ ‘ÇÊ½ºÅ×ÀÌÁö“¸¦ ÅëÇØ Ã¹ À¥Èº¸ Á¤±Ô¾Ù¹üÀ» Ãâ½Ã Çß´Ù. À¥µå¶ó¸¶ ‘¿ÀÏ°ö’À» ½ÃÀÛÀ¸·Î ‘³Ñ¹ö½Ä½º’ ‘ÀÏÁø¿¡°Ô ÂïÇûÀ» ¶§ 1, 2’ ‘²É±æ·Î22’ µîÀÇ À¥µå¶ó¸¶¿¡ ¿¬´Þ¾Æ Ãâ¿¬ÇØ Å« È°¾àÀ» ÇÏ¿© ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´Ù. °À²Àº À¯ÇÐÆÄ ¼ÎÇÁ Ãâ½ÅÀÌ¶ó´Â ÀÌ»öÀûÀÎ ÀÌ·ÂÀÌ ÀÖ¾î ´õ¿í ´õ ÁÖ¸ñÀÌ µÇ¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº °À²¸¸ÀÇ ¿ÂÈÇÏ°í ºÎµå·¯¿î ÀÌ¹ÌÁö, ³²¼º¹Ì ³ÑÄ¡´Â °ÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ÄÁ¼ÁÆ®·Î Á¤ÇÏ¿´°í ·Î¿ìÅõ·Î¿ìÀÇ Á¤Àå°ú SWBDÀÇ Ä³Áê¾ó ÀÇ»ó µî ±×ÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¿Í ÄÁ¼ÁÆ®¿¡ ¾î¿ì·¯Áö´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°À²ÀÇ ¾Ù¹üÀÛ¾÷¿¡ Âü¿©ÇÑ ¸ÞÀÎÀÛ°¡(°ûµ¿Çõ)¿¡ ÀÇÇÏ¸é ÃÔ¿µÇöÀå¿¡¼µµ ÃÔ¿µÀå ºÐÀ§±â¸¦ ÁÖµµÇÏ¸ç ÀÚ½Å¸¸ÀÇ »çÁøÀÛÇ°À» ¸¸µé±â À§ÇØ ¿Á¤À» ½ñ´Â ÇÁ·Î´Ù¿î ¸ð½À¿¡ Âù»ç¸¦ º¸³½´Ù°í Çß´Ù. °À²Àº ÇÊ½ºÅ×ÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ²ÙÁØÇÏ°Ô È°µ¿ÇÏ¸ç ÆÒµé°ú ¼ÒÅëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£À¸·Î È°¿ëÇÏ°í ½Í´Ù´Â ±àÁ¤ÀûÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¶ÇÇÑ °À²Àº 2020³â ÃæÁÖ±¹Á¦¹«¿¹¾×¼Ç¿µÈÁ¦ °³¸·ÀÛ¿¡ ¼±Á¤µÈ ´©¾Æ¸£ ¾×¼Ç ¿µÈ ‘¿ë·ç°¢:ºñÁ¤µµ½Ã’¿¡ ¾ÇÀÇ ÃàÀÎ Àç¹üÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÑ´Ù. ‘¿ë·ç°¢’Àº ¿À´Â 7¿ù Å©·©Å© ÀÎ ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí °À²ÀÇ Á¤±Ô¾Ù¹üÀº ÇÊ½ºÅ×ÀÌÁö ¾Ù¹üÈ¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎ °¡´ÉÇÏ¸ç ÇÊ½ºÅ×ÀÌÁö °ø½Ä À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡¼ °À²ÀÇ ¸ÞÀÌÅ· ÇÊ¸§À» ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr]
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >