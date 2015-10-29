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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.10.21 ¼ö 15:52
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½ÂÀÎ 2020.10.21  15:45:30
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‘Å·¿Àºê¶±ººÀÌ’, Â÷º°È­µÈ °æÀï·ÂÀ¸·Î ºÐ½ÄÃ¢¾÷ È­Á¦ºê·£µå ÀÔ¼Ò¹®


ºÐ½ÄÃ¢¾÷Àº ÀÌÀüºÎÅÍ ´ëÁßÀûÀ¸·Î ¸¹Àº¼ö¿ä¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ¿ä½Ä¾÷ ¾÷°è¿¡¼­ ÀÎ±â ÀÖ´Â ¾ÆÀÌÅÛÀ¸·Î ¼±ÅÃ¹Þ¾Æ ¿Ô´Ù.±×¸®°íÃÖ±Ù µé¾î ±× ¼ö¿ä°¡ ´õ¿í Áõ°¡ÇÏ¸é¼­, ¿äÁò¶ß´ÂÃ¢¾÷, 1ÀÎÃ¢¾÷¾ÆÀÌÅÛÀ¸·Î±îÁö ÀÚ¸®¸¦ Àâ°í ÀÖ´Ù.ºñ´ë¸éÀÌ»ýÈ°¹®È­°¡ È®»êµÇ¸é¼­ Å×ÀÌÅ©¾Æ¿ôÀÌ³ª Áý¿¡¼­ ¹è´ÞÀ» ½ÃÄÑ¸Ô´Â »ç¶÷µéÀÌ±ÞÁõÇÏ¸ç, µ¢´Þ¾Æ ºÐ½ÄÁ¡ÀÌ ¿äÁò¶ß´ÂÃ¢¾÷ÀÌ µÈ °ÍÀÌ´Ù.

±×·¯³ª ºÐ½ÄÃ¢¾÷À» ÁØºñÇÏ´Â ¿¹ºñÃ¢¾÷ÀÚµéÀº ¾î¶² ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî¸¦ ¼±ÅÃÇÒÁö¿¡ ´ëÇÑ ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù. °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °¡¸ÍÁ¤º¸Á¦°ø½Ã½ºÅÛ¿¡ µû¸£¸é ¶±ººÀÌÇÁ·£Â÷ÀÌÁî´Â ÇÑ½Ä°ú Ä¡Å²¿¡ ÀÌ¾î ¼¼ ¹øÂ°·Î ºê·£µå ¼ö°¡ ¸¹Àº ¾÷Á¾ÀÌ´Ù. ¿¹ºñÃ¢¾÷ÀÚµéÀº ¸¹°í ¸¹Àº ¶±ººÀÌÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ºê·£µåµé ¼Ó¿¡¼­ ¾î¶² ºê·£µå°¡ °æÀï·ÂÀÌ ÀÖ´ÂÁö, ÇÕ¸®ÀûÀÎ ºñ¿ëÀ¸·Î Ã¢¾÷ÀÌ °¡´ÉÇÑÁö °¡´ÆÇÏ±â¿¡ ¿ªºÎÁ·ÀÌ¶ó ¸¹Àº È¥¶õÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ °¡¿îµ¥ »õ·Î¿î ¶±ººÀÌÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ‘Å·¿Àºê¶±ººÀÌ’°¡ ºÐ½ÄÃ¢¾÷ÀÇ È­Á¦ºê·£µå·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù. ‘Å·¿Àºê¶±ººÀÌ’´Â ÀÚ½Åµé¸¸ÀÇ °æÀï·ÂÀ¸·Î ´Ù¸¥ ºê·£µå¿Í Â÷º°È­µÈ Àü·«À» ÆîÄ¡¸ç ¼ÒºñÀÚµé¿¡°Ô ¸ÕÀú ÀÔ¼Ò¹®À»Å¸°Ô µÇ¾ú°í, ±× ÀÔ¼Ò¹®ÀÌ ºÐ½ÄÃ¢¾÷À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ¿¹ºñÃ¢¾÷ÀÚµé±îÁö Èê·¯ µé¾î°£ °ÍÀÌ´Ù. 

‘Å·¿Àºê¶±ººÀÌ’¸¸ÀÇ ¸Þ´º °æÀï·ÂÀ» ±ØÂùÇÑ ÇÑ °¡¸ÍÁ¡ÁÖ´Â ±× ÇÙ½ÉÀÌ ‘´Ù¾çÇÑ ÀÔ¸ÀÀ» ³ë¸° ´ëÁßÀûÀÎ Á¶ÇÕ’¿¡ ÀÖ´Ù°í ÀÌ¾ß±âÇÏ¿´´Ù. Àç·¡¹æ½ÄÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁø ¶±°ú ºñ¹ý ¾ç³äÀº ´ë´Ù¼öÀÇ ÀÔ¸À¿¡ ¸ÂÀ» »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ‘Å·¿Àºê¶±ººÀÌ’¸¸ÀÇ Æ¯º°ÇÑ »çÀÌµå¸Þ´º·Î ´Ù¾çÇÑ ¼Õ´ÔµéÀÇ ÀÔ¸ÀÀ» ÃæÁ·½ÃÄÑÁÖ°í, ´Ü°ñÀ» È®º¸ÇÑ´Ù°í ÀüÇØÁø´Ù. Á¡ÁÖ´Â Å·¿Àºê¶±ººÀÌÀÇ‘¸¶¾à¿ÀÆ¢¹ä’, ‘ÆÄ´ß¶±ººÀÌ’, ‘´«²ÉÄ¡Áî¶±ººÀÌ’ °°Àº ¸Þ´ºµéÀº ¼Õ´ÔµéÀÇ ²ÙÁØÇÑ ÁÖ¹®À¸·Î ¸ÅÃâÀ» °ßÀÎÇØÁÖ°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

¶ÇÇÑ ‘Å·¿Àºê¶±ººÀÌ’´Â 1ÀÎÃ¢¾÷¾ÆÀÌÅÛÀÌ ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Â ÇöÀç, ¼Ò±Ô¸ðÃ¢¾÷ÀÌ °¡´ÉÇÏµµ·Ï µ¶ÀÚÀûÀÎ ¿î¿µ ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸Ãà°ú ´õºÒ¾î Ã¢¾÷ÀÚµéÀÌ ÇÕ¸®ÀûÀÎ ºñ¿ëÀ¸·Î ºÐ½ÄÁ¡Ã¢¾÷À» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÁ·Î±×·¥À» ¸¶·ÃÇß´Ù. Ã¢¾÷ÀÚµéÀÇ ºñ¿ëÀý°¨À» À§ÇØ ¿ø±Ýº¯Á¦¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓ ¾øÀÌ Ã¢¾÷ ºñ¿ë ÀÏºÎ¸¦ º»»ç¿¡¼­ Á÷Á¢ ÅõÀÚÇØÁÖ´Â [º»»çÅõÀÚÁ¦µµ]¿Í Ã¢¾÷ ºñ¿ëÀ» ÇÒºÎ Çü½ÄÀ¸·Î ³³ºÎÇÏ¿© ÃÊ±â ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÌ´Â [¸®½ºÃ¢¾÷Á¦µµ]¸¦ ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

±×¸®°í ‘Å·¿Àºê‹¶ººÀÌ’´Â ºÐ½ÄÃ¢¾÷ÀÚÀÇ ºü¸¥ ¾ÈÁ¤È­¿Í ¸ÅÃâ Áõ´ë¸¦ À§ÇØ 1´ë1¸ÂÃã±³À°À» ½Ç½ÃÇØÁÖ°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇØÁ³´Ù. ´Ù³â°£ÀÇ °æ·ÂÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Â º»»ç ½´ÆÛ¹ÙÀÌÀú°¡ ¸ÅÀå ¿ÀÇÂ Àü ±âÃÊÀûÀÎ ¸ÅÀå ¿î¿µ¿¡ ´ëÇØ ¾Ë·ÁÁÖ°í, ¿ÀÇÂ ÀÌÈÄ¿¡µµ Áö¼ÓÀûÀÌ°í Ã¼°èÀûÀÎ °ü¸®·Î °¢ °¡¸ÍÁ¡µéÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿î¿µÀ» µµ¿ÍÁÖ°í ÀÖ´Ù.

¿äÁò¶ß´ÂÃ¢¾÷, 1ÀÎÃ¢¾÷¾ÆÀÌÅÛÀÇ È­Á¦ºê·£µå·Î ¶°¿À¸£¸ç,¿¬ÀÏ Ã¢¾÷¹®ÀÇ°¡ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Â‘Å·¿Àºê¶±ººÀÌ’ÀÇ ºÐ½ÄÃ¢¾÷ ¹®ÀÇ´Â È¨ÆäÀÌÁö ¹× ÀüÈ­ »ó´ãÀ» ÅëÇØ °¡´ÉÇÏ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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