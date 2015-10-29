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2009³â¿¡ µ¥ºßÇÏ¿© 2014³â±îÁö ¼ö ¸¹Àº È÷Æ®°îÀ¸·Î °¡¿ä°è¸¦ ÁÖ¸§Àâ´ø °É±×·ì ‘½ÃÅ©¸´’ÀÇ ¼ºêº¸ÄÃÀÌÀÚ ·¦ÆÛ·Î È°µ¿Çß´ø Á¤ÇÏ³ª(Â¡°Å)°¡ ÃÖ±Ù¿¡ ¼¿ï¿¡ À§Ä¡ÇÑ 2³âÁ¦ Àü¹®¿¹¼úÇÐ»ç(ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦) °úÁ¤ÀÎ Ã»¾Ï¿¹¼úÇÐ±³ÀÇ ³»³â Ã¹ ½Å¼³µÇ´Â ½Ç¿ëÀ½¾Ç°è¿ ÇÐºÎÀå ±³¼ö·Î ÀÓ¸íµÇ¾î ÈÁ¦°¡ µÇ¾ú´Ù.
Á¤ÇÏ³ª´Â À¯Æ©ºê È°µ¿À» ÅëÇØ ÃÖ±Ù ¸ð½ÀµéÀ» Ã¤³Î HANA [¿À´ÃÀº ¹¹ÇÏ³ª?]¿Í ¾çÁÖ½Ã È«º¸´ë»ç·Î½á È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡¸ç ÆÒµé°ú ¼ÒÅëÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ·Î½á Á¤ÇÏ³ª´Â Àü¼º±â ½ÃÀýº¸´Ùµµ ´õ ¹°¿À¸¥ ¿Ü¸ð·Î ³»³â Ã¹ ½Å¼³µÇ´Â Ã»¾Ï¿¹¼úÇÐ±³ ½Ç¿ëÀ½¾Ç°è¿ ±³¼ö·Î½á ÇÐ»ýµé¿¡°Ô Ãã°ú ³ë·¡¸¦ ÇÔ²² °¡¸£Ä¡¸ç ÇÑ±¹¿¡¼ °¡Àå ¿¹»Ú°í ¼½½ÃÇÑ ¾ÆÀÌµ¹ Ãâ½Å ±³¼ö´ÔÀ¸·Î È°¾àÀ» ÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
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