°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.10.22 ¸ñ 07:00
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
MAMF ÁÖÁ¦°î ¡®MAMF on my mind¡¯ À½¿ø °ø°³...°¨¼º º¸ÄÃ ¡®¼ÖÁö¡¯ Âü¿©
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.10.22  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

°¡¼ö ¼ÖÁö°¡ º¸ÄÃ·Î Âü¿©ÇÑ 2005³âºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ Àü±¹ ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ¹®È­´Ù¾ç¼º ÃàÁ¦ MAMF(¸¾ÇÁ)ÀÇ ÁÖÁ¦°¡ À½¿øÀÌ ¿À´Ã °ø°³µÈ´Ù. ¿ÃÇØ ‘MAMF(¸¾ÇÁ) 2020’Àº ÄÚ·Î³ª19·ÎºÎÅÍ ¾ÈÀüÇÑ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ¿Å°Ü ‘¹®È­´Ù¾ç¼º ¾ÆÄ«ÀÌºêÇÃ·§Æû ¸¾ÇÁ’¸¦ ÁÖÃàÀ¸·Î ºñ´ë¸éÀ¸·Î °³ÃÖÇÏ°Ô µÇ¾úÀ¸¸ç, ¿À´Â 10¿ù 24ÀÏ °³¸·½Ä°ú ÀÌÁÖ¹Î°¡¿äÁ¦, 10¿ù 25ÀÏ ¹®È­´Ù¾ç¼ºÅäÅ©¼î¸¦ À¯Æ©ºê Ã¤³Î ‘MAMF¸¾ÇÁ’¸¦ ÅëÇØ °³ÃÖÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
 
¹öÅ¬¸®À½¾Ç´ëÇÐÀ» Á¹¾÷ÇÏ°í ÀçÁîÀÛ°î°¡ÀÌÀÚ ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó Æí°îÀÚ·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â ¼­¿ïÀçÁî¿ÀÄÉ½ºÆ®¶óÀÇ ±è³²±Õ ´ÜÀåÀÌ ÀÛ°îÇÑ ¸¾ÇÁ ÁÖÁ¦°îÀº Àü ¼¼°è°¡ ÄÚ·Î³ª19·Î ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Â Áö±Ý, MAMF¸¦ ÅëÇØ ÇÔ²² ¸¸³ª ¼­·ÎÀÇ ¼ÕÀ» Àâ°í ÀÀ¿øÇÏ¸é¼­ ‘¿Â ¼¼»óÀ» Çª¸£°í ¹Ù¸£°Ô ¸¸µå´Â ²Þ’À» Å°¿ö°¡ÀÚ´Â À§·Î¿Í Èñ¸ÁÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ã°í ÀÖ´Ù.
 
¼ÖÁö´Â ¿ÃÇØ ¿©¸§ ¼Ö·Î °¡¼ö·Î¼­ º»°ÝÀûÀÎ Çàº¸¸¦ ¾Ë¸®´Â ‘¿À´Ãµû¶ó ºñ°¡ ¿Í¼­ ±×·±°¡ ºÁ’¸¦ ÅëÇØ ´ëÁßµéÀÇ ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ» ¾òÀ¸¸ç ¼º°øÀûÀÎ È¦·Î¼­±â¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â JTBC ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ’18 ¾î°ÔÀÎ’ÀÇ ³× ¹øÂ° OST ‘ÇÑ»ç¶÷’À» ¹ß¸ÅÇÑ µÚ ¶óµð¿À, ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥±îÁö È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î³ª°¡¸ç ¸¸´É ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê·Î È°¾à ÁßÀÌ´Ù.

[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
[±¹³» ÄÚ·Î³ª 277ÀÏ°£ÀÇ ±â·Ï]¡®ÄÚ·Î³ª Ä¡·áÁ¦¡¤¹é½Å¡¯ ³»³â¿£ ±¸ºñµÉ µí
2
¡®¿Â¶óÀÎ ¹«»ó±³À°¡¯ »çÈ¸º¹Áö»ç, ¿ä¾çº¸È£»ç µî ÀÏÀÚ¸®±¸ÇÏ±â °ü½ÉÀÚ À§ÇÑ ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
3
Çö½ÇÀÌ µÈ 2020³â ¼÷¿øµé¡¦¿Áµ¿~³ó¼Ò 15ºÐ¸¸¿¡ ÁÖÆÄ
4
¡°¹«·á¼ö°­¡± ºÒ¸éÁõ¡¤±â¸éÁõ ¼ö¸é°øÈ²Àå¾ÖÃÊ±âÁõ»ó »ó´ã¼¾ÅÍ¼­ ±Øº¹µ½´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
5
[Áö¿ªÀÇ¿ø ±¹°¨ ÇöÀå]¼ÛÁ¤¿ª ¿¬Àå»ç¾÷¡¤¿ù¼º1È£±â Àç°¡µ¿ ÃßÁø
6
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÇÐ±º°ú ±³Åë¸Á È®º¸, ¡®´ë±¸ ¸¸ÃÌ ¿¡µàÆ÷·¹¡¯ ¿ÀÇÂ
7
¹Ý·Áµ¿¹°°ü¸®»ç µî ¹Ì·¡À¯¸ÁÀÚ°ÝÁõ, ÇÑ±¹Á÷¾÷´É·ÂÁøÈï¿ø ºñ´ë¸é ¹«·áÀÎ°­ Á¦°ø
8
[¿ï»ê ¿ª»ç¿Í ÇÔ²²ÇÑ °æ»óÀÏº¸]30¿©³â°£ Áö¿ª»çÈ¸¿Í ¹ß¸ÂÃç ÇÑ±æ °ÉÀ¸¸ç ÇÔ²² ¼ºÀå
9
ÃÊµî½ºÆ÷Ã÷°­»çÇùÀÇÈ¸ ±³À°ºÎ Ã£¾Æ Á¤±ÔÁ÷ ÀüÈ¯ ¿ä±¸»çÇ× Àü´Þ
10
[±â°í]Á¡Á¡ ÁÙ¾îµå´Â ÁÖÂ÷ °ø°£ÀÇ ¼ö¿ä¿Í ÁÖÂ÷ÀåÀÇ ¹Ì·¡
½Åµ¿¿¬ »çÁøÀü, 30ÀÏ±îÁö ³²±¸ °¶·¯¸®ÇÑºû¼­ ¿­·Á
Á¦25È¸ ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈ­Á¦ °³¸·, °³Æó¸·½Ä ¾øÀÌ »ó¿µ Áß½ÉÀ¸·Î
½Å¶ó ¿¹ÀÎ ÀüÈ­¾Þ, ÅÂÈ­·ç¼­ ¸¸³­´Ù
°¡´Ù ¹Ì´Ï¾ÆÆ®Æä¾î 22ÀÏ °³¸·
°íº¹¼ö°¡¿äÁ¦ 30ÁÖ³â ¸ÂÀÌ Æ¯Áý¹«´ë ¿­¸°´Ù

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr