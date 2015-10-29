MAMF ÁÖÁ¦°î ¡®MAMF on my mind¡¯ À½¿ø °ø°³...°¨¼º º¸ÄÃ ¡®¼ÖÁö¡¯ Âü¿©

°¡¼ö ¼ÖÁö°¡ º¸ÄÃ·Î Âü¿©ÇÑ 2005³âºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ Àü±¹ ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ¹®È´Ù¾ç¼º ÃàÁ¦ MAMF(¸¾ÇÁ)ÀÇ ÁÖÁ¦°¡ À½¿øÀÌ ¿À´Ã °ø°³µÈ´Ù. ¿ÃÇØ ‘MAMF(¸¾ÇÁ) 2020’Àº ÄÚ·Î³ª19·ÎºÎÅÍ ¾ÈÀüÇÑ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ¿Å°Ü ‘¹®È´Ù¾ç¼º ¾ÆÄ«ÀÌºêÇÃ·§Æû ¸¾ÇÁ’¸¦ ÁÖÃàÀ¸·Î ºñ´ë¸éÀ¸·Î °³ÃÖÇÏ°Ô µÇ¾úÀ¸¸ç, ¿À´Â 10¿ù 24ÀÏ °³¸·½Ä°ú ÀÌÁÖ¹Î°¡¿äÁ¦, 10¿ù 25ÀÏ ¹®È´Ù¾ç¼ºÅäÅ©¼î¸¦ À¯Æ©ºê Ã¤³Î ‘MAMF¸¾ÇÁ’¸¦ ÅëÇØ °³ÃÖÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr]
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