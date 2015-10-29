¿ï»ê ¿ïÁÖ±ºÀÌ ÃßÁø ÁßÀÎ LPG ¼ÒÇü ÀúÀåÅÊÅ© ±¸Ãà »ç¾÷ °úÁ¤¿¡¼ ÁÖ¹Î ÀÚºÎ´ã±Ý Ãß°¡ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. ±ºÀº »ç¾÷ Á¾·á ÈÄ È¯±ÞÀ» ½Ç½ÃÇØ ÀÚºÎ´ã·üÀ» Çö½ÇÈ½ÃÅ²´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
22ÀÏ ±º¿¡ µû¸£¸é, ±ºÀº µµ½Ã°¡½º°¡ °ø±ÞµÇÁö ¾Ê´Â 6°³ ¸¶À»À» ´ë»óÀ¸·Î LPG ¼ÒÇü ÀúÀåÅÊÅ©¿Í ¹è°ü¸Á µîÀ» ¼³Ä¡ÇØ ÁÖ¹Î ÆíÀÇ¸¦ °³¼±ÇÏ´Â ¡®¸¶À» ´ÜÀ§ LPG ¼ÒÇü ÀúÀåÅÊÅ© ±¸Ãà »ç¾÷¡¯À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ÃÇØ ÃÑ »ç¾÷ºñ´Â 18¾ï¿øÀ¸·Î, ±¹¡¤½Ã¡¤±ººñ 90% ÅõÀÔ¿¡ ÀÚºÎ´ã·üÀº 10%´Ù. »ç¾÷Àº ÇÑ±¹LPG¹è°ü¸Á»ç¾÷´Ü¿¡ À§Å¹ÇØ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±ºÀº ¿ì¼± ¾ð¾çÀ¾ ÅÂ±â¸¶À»À» ´ë»óÀ¸·Î ÃÑ 3¾ï6800¿©¸¸¿ø¿¡ °ø°³ ÀÔÂûÇß°í, A»ç°¡ ÅõÂû·ü 90.2%ÀÎ 3¾ï3000¿©¸¸¿ø¿¡ ³«ÂûµÆ´Ù.
ÀÏºÎ ÁÖ¹ÎµéÀº »ç¾÷ ´ë»ó °¡±¸°¡ ÃÑ 36°÷ÀÎ ¸¸Å ³«Âû±Ý¾×À» °¨¾ÈÇÏ¸é ÀÚºÎ´ã·üÀº 92¸¸¿ø ¼öÁØÀÌ µÅ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. ±×·¯³ª °¢ °¡±¸¿¡ ½ÇÁ¦ Ã»±¸µÈ ±Ý¾×Àº °¡±¸´ç 122¸¸6000¿øÀÌ´Ù.
ÀÚºÎ´ã±Ý »êÁ¤ ±âÁØÇ¥¿¡´Â Ã»±¸ »ç¾÷ºñ ³»¿ª Áß °ø»çºñ°¡ ³«Âû±Ý¾×ÀÌ ¾Æ´Ñ ÀÔÂû±Ý¾×ÀÌ Àû¿ëµÅ ÀÖ´Ù. ¶Ç °ø»çºñ ¿Ü¿¡ Æó±â¹° Ã³¸®ºñ¿Í ¼³°è¡¤°¨¸®ºñ, ¿ø°¡°ËÅä ¹× ÀÎÇã°¡ºñ, »ç¾÷°ü¸®ºñ µîµµ »ç¾÷ºñ¿¡ Æ÷ÇÔµÆ´Ù. ÀÌ¿¡ ÀÚºÎ´ã±ÝÀÇ ±Ù°Å°¡ µÇ´Â »ç¾÷ºñ ÃÑ Ã»±¸ÃÑ¾×Àº 3¾ï3000¿©¸¸¿øÀÌ ¾Æ´Ñ 4¾ï4000¿©¸¸¿øÀ¸·Î È®´ëµÆ´Ù.
ÇÑ ÁÖ¹ÎÀº ¡°ÁÖ¹Î ¼³¸íÈ¸ ´ç½Ã ÀÚºÎ´ã±ÝÀÌ 100¸¸¿ø ÀÌ³»ÀÏ °ÍÀÌ¶ó°í ¾È³»¹Þ¾Ò´Ù¡±¸ç ¡°±âÁØÀÌ µÇ´Â °ø»çºñµµ ³«Âû°¡°¡ ¾Æ´Ñ ÀÔÂû°¡·Î ÀÛ¼ºµÇ´Â µî ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Â ±¸¼®ÀÌ ¸¹´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¿ïÁÖ±ºÀº ÀÏÁ¤ ±Ý¾×À» ±âÁØÀ¸·Î »ç¾÷ºñ¸¦ ¿¹»óÇØ ¾È³»ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Ù°í ÇØ¸íÇß´Ù. ¶Ç 3¾ï6000¸¸¿øÀ¸·Î Ã¥Á¤µÈ °ø»çºñ´Â ¿¹»ó ¼³°èºñ¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÑ ÃßÁ¤ ±Ý¾×ÀÌ¾î¼ º¯µ¿ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.
¿ïÁÖ±º °ü°èÀÚ´Â ¡°Á¤»êÀÛ¾÷À» °ÅÃÄ °úºÎ´ã¾×Àº ÁÖ¹Îµé¿¡°Ô È¯±ÞÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ½ÇÁ¦ ÀÚºÎ´ã¾×Àº »êÁ¤¾×º¸´Ù ´Ù¼Ò ÁÙ¾îµé °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÀÌÃáºÀ±âÀÚ bong@ksilbo.co.kr
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