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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.10.22 ¸ñ 21:05
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½ÂÀÎ 2020.10.22  21:01:50
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ÀÌ¿¡ ¿ïÁÖ±ºÀº ÀÏÁ¤ ±Ý¾×À» ±âÁØÀ¸·Î »ç¾÷ºñ¸¦ ¿¹»óÇØ ¾È³»ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Ù°í ÇØ¸íÇß´Ù. ¶Ç 3¾ï6000¸¸¿øÀ¸·Î Ã¥Á¤µÈ °ø»çºñ´Â ¿¹»ó ¼³°èºñ¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÑ ÃßÁ¤ ±Ý¾×ÀÌ¾î¼­ º¯µ¿ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.

¿ïÁÖ±º °ü°èÀÚ´Â ¡°Á¤»êÀÛ¾÷À» °ÅÃÄ °úºÎ´ã¾×Àº ÁÖ¹Îµé¿¡°Ô È¯±ÞÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ½ÇÁ¦ ÀÚºÎ´ã¾×Àº »êÁ¤¾×º¸´Ù ´Ù¼Ò ÁÙ¾îµé °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÀÌÃáºÀ±âÀÚ bong@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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