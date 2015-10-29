Ä¡¾î¸®´õ °â °¡¼ö '±èÇØ¸®', ½Å°î ¡®OOTD¡¯ ¹«´ë ¡¯ãæ ÆÛÆ÷¸Õ½º Äý¡¯

|
|
|
|¡ã »çÁø ÃâÃ³: SBS MTV, SBS FiL ‘´õ¼î’, MBC M, MBC every1 ‘¼î! Ã¨ÇÇ¾ð’
Ä¡¾î¸®´õ °â °¡¼ö ±èÇØ¸®°¡ µ¶º¸ÀûÀÎ ºñÁÖ¾ó°ú ¿ª´ë±Þ ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î ¹«´ë¸¦ Àå¾ÇÇß´Ù.
±èÇØ¸®´Â Áö³ 20ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS MTV, SBS FiL ‘´õ¼î’¿Í 21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC M, MBC every1 ‘¼î! Ã¨ÇÇ¾ð’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ µ¥ºß°î ‘OOTD’ ¹«´ë¸¦ ²Ù¸ì´Ù.
ÀÌ³¯ ±èÇØ¸®´Â ½Å°îÀÇ ºÐÀ§±â¿Í ¾î¿ï¸®´Â ´ÙÃ¤·Î¿î ½ºÅ¸ÀÏ¸µÀ¸·Î ÅåÅå Æ¢´Â ¸Å·Â°ú ´«ºÎ½Å ºñÁÖ¾óÀ» ÀÚ¶ûÇÏ¸ç ¾È¹æ±ØÀåÀÇ ÀÌ¸ñÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
±èÇØ¸®´Â ³²´Ù¸¥ ºñÀ²°ú µðÅ×ÀÏÇÑ Ãã¼±ÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î ¹«´ë¿¡ ´ëÇÑ ¸ôÀÔ°¨À» ³ôÀÎ °ÍÀº ¹°·Ð, ½ÅÀÎ´äÁö ¾ÊÀº ¹«´ë¸Å³Ê·Î ÆÒ½ÉÀ» Èçµé¾ú´Ù.
Æ¯È÷ ±èÇØ¸®ÀÇ Æø¹ßÀûÀÎ ¿¡³ÊÁö¿Í ÇÇÃ³¸µÀ¸·Î Âü¿©ÇÑ ÆÅ½ºÂ÷ÀÏµå ¼öÁøÀÇ °·ÄÇÑ ·¡ÇÎÀÌ ¾î¿ì·¯Áö¸ç Ç³¼ºÇÑ ¹«´ë¸¦ ¿Ï¼ºÇß´Ù.
±èÇØ¸®ÀÇ ¼Ö·Î µ¥ºß°î ‘OOTD’´Â ‘¿À´ÃÀÇ ÆÐ¼Ç(Outfit Of The Day)’ÀÇ ÁØ¸»·Î, ¿©ÀÚµéÀÇ ¼ÖÁ÷ÇÏ°í ´ç´çÇÑ ¸ð½ÀÀ» ´ãÀº KÆË°ú ÈüÇÕ, ·¹°Ô ´À³¦ÀÌ °¡¹ÌµÈ ´í½º°îÀÌ´Ù.
±èÇØ¸®´Â °¢Á¾ ¹«´ë ¹× ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ È°¹ßÇÑ µ¥ºß È°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ¿ÃÇØ ÇÁ·Î¾ß±¸ ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî¿Í K¸®±× Àü³² µå·¡°ïÁî, ÇÁ·Î³ó±¸ ¾È¾çKGC ÀÎ»ï°ø»ç Ä¡¾î¸®´õ·Î È°¾àÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >