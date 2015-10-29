½ÅÀÎ°É±×·ì 'ÇÁ·¹¼Å½º', À½¾Ç¹æ¼Û '½ÉÇÃ¸® ÄÉÀÌÆË'¼­ °ÉÅ©·¯½Ã ¸Å·Â ¹ß»ê

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½ÅÀÎ°É±×·ì "ÇÁ·¹¼Å½º"°¡ ±¹³» ¸ÞÀÌÀú À½¾Ç¹æ¼ÛÀÎ '½ÉÇÃ¸® ÄÉÀÌÆË'¿¡ Ãâ¿¬ÇØ µ¥ºß°î 'º£º£(³î¶óµµ µÅ!)'·Î µ¶º¸ÀûÀÎ ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ¼±º¸¿© ½Ç·ÂÀ» ÀÔÁõÇß´Ù.
ÇÁ·¹¼Å½º´Â Àü¼¼°è 188°³±¹¿¡ ¹æ¿µµÇ´Â ¾Æ¸®¶û TVÀÇ À½¾Ç¹æ¼Û '½ÉÇÃ¸® ÄÉÀÌÆË'¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ¿Ã ºí·¢ ÄÃ·¯ÀÇ ·¹´õÀÇ»óÀ» ÀÔ°í ´ç´çÇÑ °ÉÅ©·¯½¬ ¸Å·Â°ú Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â ¹«´ë¸¦ ¿Ï¼ºÇÏ¸ç ±Û·Î¹ú ÆÒµéÀÇ ¸¶À½±îÁö ´Ù½Ã ÇÑ¹ø »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
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¿À´Ã ÇØ¿Ü¿¡¼ ¸ÕÀú ¹æ¼ÛÀÌ ÁøÇà µÇ¾ú°í, ±¹³»¿¡¼± ³»ÀÏ 24ÀÏ Åä¿äÀÏ 1½Ã ÄÉÀÌºí ¹æ¼ÛÀÎ ¾Æ¸®¶ûTV Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ º»¹æÀ» ½ÃÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
³»ÀÏ º»¹æÀ» ÅëÇØ ±¹³» ´ëÁßµé±îÁö ÆÒ½ÉÀ» È®º¸ÇÒÁö ±â´ë°¡ µÈ´Ù.
Å¸ÀÌÆ²°î 'º£º£(³î¶óµµ µÅ!)'´Â °ÇÑ Æ®·¦ ºñÆ®ÀÇ ÈüÇÕ °îÀ¸·Î "ÀÚ Áö±ÝºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØº¼²² ³î¶óµµ µÅ!" ¶ó´Â ÈÄ·Å±¸ÀÇ °¡»ç´Â ¿õÀåÇÏ°í Áßµ¶ÀûÀÌ¸ç ¾öÃ»³ ÀÚ½Å°¨°ú ÆÄ¿öÇ®ÇÑ Ä®±º¹« ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â °îÀÌ´Ù.
ÀÌ¸§¸¸ÅÀÌ³ª º¸¼®°°Àº Á¸ÀçÀÎ 'ÇÁ·¹¼Å½º'´Â ÀÌ¹ø ½ÉÇÃ¸®ÄÉÀÌÆË À½¾Ç¹æ¼Û Ãâ¿¬À» ½ÃÀÛÀ¸·Î Å¸ À½¾Ç¹æ¼Û Ãâ¿¬ ¹× °¢Á¾ ¹æ¼Û, ¶óµð¿À µî ´Ù¾çÇÑ ¸ÅÃ¼µéÀ» ÅëÇØ ´ëÁß ¾Õ¿¡ ¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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