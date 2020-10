사회울산양산 (사)울산장애인재활협회, 온라인 비대면 IT 챌린지 대회 개최 승인 2020.10.26 12:45:37 ▲ (사)울산장애인재활협회는 지난 20~22일 포스트 코로나 시대에 맞춰 온라인 비대면 IT 챌린지 대회를 개최했다. (사)울산장애인재활협회는 지난 20~22일 포스트 코로나 시대에 맞춰 온라인 비대면 IT 챌린지 대회를 개최했다. 대회는 e-lifemap(인터넷 정보검색), e-typing(타자 대회), e-sports(모바일 게임), e-tools(엑셀, 파워 포인트 활용 대회) 등 4개 경기로 진행됐다. 구정향 울산장애인재활협회 사무총장은 “이번 비대면 IT 챌린지는 장애를 뛰어 넘어 자신의 가능성에 도전하는 축제의 장이 됐다”고 밝혔다. 한편 순위 발표는 11월 초 울산장애인재활협회 홈페이지에 게시될 예정이다. 이춘봉기자 bong@ksilbo.co.kr 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)