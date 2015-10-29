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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.10.27 È­ 16:22
¿¬¿¹/½Ã»ç
¿µÈ­ ¡®»ïÁø±×·ì ¿µ¾îÅäÀÍ¹Ý¡¯ ,Á¶ÇöÃ¶¡¤±èÁ¾¼ö¡¤µ¥ÀÌºñµå ¸Æ±â´Ï½º¡¤¹Ú±ÙÇü! ¡®°¨ÃÊ¿ªÇÒ ÅåÅå¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.10.27  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

¿µÈ­ ‘»ïÁø±×·ì ¿µ¾îÅäÀÍ¹Ý’ ¿¡¼­ Á¶ÇöÃ¶·±èÁ¾¼ö·µ¥ÀÌºñµå ¸Æ±â´Ï½º·¹Ú±ÙÇüÀÌ È°¾àÀ» ¿¹°íÇß´Ù. ¿µÈ­ ‘»ïÁø±×·ì ¿µ¾îÅäÀÍ¹Ý’´Â 1995³â À»Áö·Î, È¸»çÀÇ ºñ¸®¿¡ ¸Â¼± ¸»´Ü »ç¿øµéÀÇ ¿ìÁ¤°ú, ÇÔ²² ³ª¾Æ°¡´Â ¿¬´ë ¼Ó »ÑµíÇÑ ¼ºÀåÀ» °ø°¨°ú Àç¹Ì, °¨µ¿ ¼Ó¿¡ ±×·Á³½ ½ºÅä¸®ÀÌ´Ù. ¿µÈ­, µå¶ó¸¶ µî ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ° ¼Ó¿¡¼­ °³¼º ÀÖ´Â ¿¬±â·Î µ¶º¸ÀûÀÎ Á¸Àç°¨À» º¸¿´´ø Á¶ÇöÃ¶, ±èÁ¾¼ö, µ¥ÀÌºñµå ¸Æ±â´Ï½º, ÀÌ¼º¿í, ¹Ú±ÙÇüÀÌ ÀüÀÛÀÇ ÀÌ¹ÌÁö´Â ¿Âµ¥°£µ¥¾ø´Â º¯½Å°ú È£¿¬À¸·Î ‘»ïÁø±×·ì ¿µ¾îÅäÀÍ¹Ý’À» º» °ü°´µéÀÇ ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

¸ÕÀú, Á¶ÇöÃ¶Àº tvN µå¶ó¸¶ ‘È£ÅÚ µ¨·ç³ª’¿¡¼­ ‘±¸Âù¼º’(¿©Áø±¸)ÀÇ Ä£±¸ ‘»êÃ¼½º’·Î ºÐÇØ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀ» ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ¾Ò´Ù. Á¶ÇöÃ¶Àº ‘»ïÁø±×·ì ¿µ¾îÅäÀÍ¹Ý’¿¡¼­ ÀÚÁÖ ÀØ¾î¹ö¸®´Â Å¿¿¡ ¹¹µç ¼öÃ¸¿¡ ±â·ÏÇÏ´Â, ¾îµòÁö ºÎ½ÇÇÑ ÀÎ¹°ÀÎ ‘ÃÖµ¿¼ö’ ´ë¸®. Á¶ÇöÃ¶Àº ¾î´­ÇÑ ¸»Åõ¿Í ¼øÁøÇÑ ´«ºû, Ä£±ÙÇÑ ºñÁÖ¾ó°ú ÀÚ¿¬½º·´°Ô ³ì¾Æµå´Â ¿¬±â·ÂÀ¸·Î °ü°´µé¿¡°Ô À¯ÄèÇÑ ¿¡³ÊÁö¸¦ ÀüÇÑ´Ù.

¹è¿ì ±èÁ¾¼ö´Â ¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå ¿ì½Â Ãâ½Å ¼öÇÐ ÃµÀç ‘º¸¶÷’(¹ÚÇý¼ö)ÀÇ Àç´ÉÀ» ¾Ë¾Æº¸°í ¾ÈÅ¸±î¿öÇÏ´Â ‘ºÀÇöÃ¶’ ºÎÀå ¿ªÀ¸·Î ´Ù½Ã ÇÑ¹ø °ü°´µé¿¡°Ô µû¶æÇÑ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇÑ´Ù. Æ¯È÷, ¼¼»óÀ» ¸ÕÀú »ì¾Æº» ÀÌÀÇ Áø½ÉÀÌ ´ã°ÜÀÖ´Â “»ç¶÷µéÀÌ ¿ä¸¸Å­ÀÌ´Ù, Á¤ÇØ ³õÀº ¼¼»óÀÌ ÀüºÎ¶ó°í »ý°¢ÇÏÁö ¸¶”¶ó´Â ´ë»ç´Â ÁøÂ¥ ‘¾î¸¥’ÀÌÀÚ ÇÔ²² ÀÏÇÏ°í ½ÍÀº ÀÌ»óÀûÀÎ ‘»ó»ç’ÀÇ ¸ð½À±îÁö ´ã¾Æ³» °ü°´µé¿¡°Ô °¡½¿ ¸Ô¸ÔÇÑ ¿©¿îÀ» ¼±»çÇÑ´Ù.

µå¶ó¸¶ ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’¿¡¼­ Àå³­°ú ¾ÖÁ¤ °¡µæÇÑ ¸ñ¼Ò¸®·Î “À¯Áø~”À» ºÎ¸£¸ç ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» ¼±Á¡ÇÑ µ¥ÀÌºñµå ¸Æ±â´Ï½º. ±×´Â ¿µÈ­¼­ MBA Ãâ½Å ¹Ì±¹ÀÎ ½ÅÀÔ »çÀå ‘ºô¸® ¹Ú’À¸·Î ºÐÇØ ºóÆ´¾øÀÌ ¿Ïº®ÇÑ ¸®´õÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁØ´Ù. ¶ÇÇÑ, ‘»ïÁø±×·ì’¿¡ »õ·Î¿î Çõ½ÅÀÇ ±â¿î°ú °¥µîÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ±Ø¿¡ ±äÀå°¨±îÁö ´õÇØ, ´õ¿í ³Ð¾îÁø ¿¬±â ½ºÆåÆ®·³À» º¸¿©ÁØ´Ù.

¸¶Áö¸·À¸·Î, 60³â ÀÌ»óÀÇ ¿¬±â °æ·ÂÀ¸·Î ¸Å ÀÛÇ° ¹¬Á÷ÇÑ ¿­¿¬À» º¸¿©ÁÙ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, tvN ¿¹´É ‘²Éº¸´Ù ÇÒ¹è’¸¦ ÅëÇØ À¯ÄèÇÏ°í ´ÙÁ¤ÇÑ ¸é¸ð±îÁö º¸¿©ÁÖ¸ç Àü ¼¼´ë¿¡°Ô »ç¶û¹Þ°í ÀÖ´Â ¹Ú±ÙÇüÀÌ ‘»ïÁø±×·ì ¿µ¾îÅäÀÍ¹Ý’¿¡¼­´Â ‘»ïÁø±×·ì È¸Àå’ ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. ±×´Â ½Ã´ëÀû Èå¸§¿¡ ¸ÂÃç, °¡Á· ¼¼½À °üÇàÀ» ±ú°í ¹Ì±¹ MBA Ãâ½ÅÀÇ Àü¹® °æ¿µÀÎÀ» CEO·Î µéÀÌ´Â ÀÎ¹°ÀÌ´Ù. ¹Ú±ÙÇüÀº Æ¯À¯ÀÇ Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â ´«ºû°ú À§¾ö ÀÖ´Â ¸»Åõ, ÇÑ ±â¾÷À» Ã¥ÀÓ°¨ ÀÖ°Ô Å°¿ö¿Â ³ë·ÃÇÑ °æ¿µÀÎÀÇ ¸ð½ÀÀ¸·Î ÂªÁö¸¸ °­·ÄÇÑ Á¸Àç°¨À» º¸¿©ÁØ´Ù.

ÇÑÆí, ‘»ïÁø±×·ì ¿µ¾îÅäÀÍ¹Ý’Àº Àü±¹ ±ØÀå¿¡¼­ ÀýÂù »ó¿µ ÁßÀÌ´Ù.

[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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